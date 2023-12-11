Le chevaucheur de Noël descend du ciel avec des cadeaux pour tout le monde !

À partir du 4 décembre, toutes les émotes utilisées au combat seront classées dans les catégories SAGE ou PAS SAGE par le chevaucheur de Noël en personne.

En fonction des émotes les plus utilisées, les joueurs recevront un skin de tour spécial gratuitement le jour de Clashmas (25 décembre) !