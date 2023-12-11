10 déc. 2023
Blog – Clash Royale
Sage ou pas sage ?
Le chevaucheur de Noël descend du ciel avec des cadeaux pour tout le monde !
À partir du 4 décembre, toutes les émotes utilisées au combat seront classées dans les catégories SAGE ou PAS SAGE par le chevaucheur de Noël en personne.
En fonction des émotes les plus utilisées, les joueurs recevront un skin de tour spécial gratuitement le jour de Clashmas (25 décembre) !
Récompense SAGE : Freezey le bonhomme de neige
Récompense PAS SAGE : Gobelin chafouin
Des questions ?
Comment savoir quel côté a le dessus ?
Vous pourrez suivre la progression de chaque côté dans les Nouveautés Clash Royale !
Quelles émotes sont considérées sages ou pas sages ?
Seul le chevaucheur de Noël le sait. Mais au fond, vous le savez aussi.
Que deviendra la récompense du côté perdant ?
Le skin de tour sera disponible à l'achat dans le magasin.