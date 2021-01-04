Skin de tour et émoticône uniques

40 000 pièces d'or

6 coffres foudre du Pass Royale

3 coffres foudre rares du Pass Royale (cartes rares garanties !)

4 coffres foudre épiques du Pass Royale (cartes épiques garanties !)

4 jetons d'échange

Jusqu'à 7 coups d'éclair par coffre*.

1 Coffre légendaire ! (carte légendaire garantie !)**

Or bonus de la banque (jusqu'à 10 000 or)

* Les coups d'éclair vous permettent de remplacer les cartes pour avoir plus de chances d'obtenir celles que vous voulez.

** Si vous êtes sur l'arène 6 ou plus.