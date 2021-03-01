Saison 21 : anniversaire royal !
Bienvenue pour cette toute nouvelle saison et bon anniversaire !
Oui... Déjà 5 ans que vous partagez cette histoire avec nous. Et cette année sera un tournant !
Pas d'anniversaire sans cadeaux... Ne manquez pas de suivre vos créateurs favoris afin de voir ce qu'ils pourront vous offrir ;)
Déverrouillez 70 récompenses en gagnant des couronnes grâce aux tours détruites !
Obtenez le Pass Royale pour débloquer encore plus de récompenses et d'avantages uniques pour la saison 21.
Récompenses du Pass Royale
Skin de tour et émoticône uniques
40 000 pièces d'or
6 coffres foudre du Pass Royale
3 coffres foudre rares du Pass Royale (cartes rares garanties !)
4 coffres foudre épiques du Pass Royale (cartes épiques garanties !)
4 jetons d'échange
Jusqu'à 7
coups d'éclair
par coffre*.
1 Coffre légendaire ! (carte légendaire garantie !)**
Or bonus de la banque (jusqu'à 10 000 or)
* Les coups d'éclair vous permettent de remplacer les cartes pour avoir plus de chances d'obtenir celles que vous voulez.
** Si vous êtes sur l'arène 6 ou plus.
Récompenses gratuites
Vous n'avez pas le Pass Royale ? Vous pouvez obtenir les récompenses suivantes gratuitement :
34 coffres couronnes (contient des gemmes et des cartes de toute rareté)
1 COFFRE LÉGENDAIRE (
si vous êtes dans l'arène 6 ou plus au début de la saison
)