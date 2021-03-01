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1 mars 2021
Blog – Clash Royale

Saison 21 : anniversaire royal !

Bienvenue pour cette toute nouvelle saison et bon anniversaire !

Oui... Déjà 5 ans que vous partagez cette histoire avec nous. Et cette année sera un tournant !

Pas d'anniversaire sans cadeaux... Ne manquez pas de suivre vos créateurs favoris afin de voir ce qu'ils pourront vous offrir ;)

Déverrouillez 70 récompenses en gagnant des couronnes grâce aux tours détruites !

Obtenez le Pass Royale pour débloquer encore plus de récompenses et d'avantages uniques pour la saison 21.

Récompenses du Pass Royale

  • Skin de tour et émoticône uniques

  • 40 000 pièces d'or

  • 6 coffres foudre du Pass Royale

  • 3 coffres foudre rares du Pass Royale (cartes rares garanties !)

  • 4 coffres foudre épiques du Pass Royale (cartes épiques garanties !)

  • 4 jetons d'échange

  • Jusqu'à 7

    coups d'éclair

    par coffre*.

  • 1 Coffre légendaire ! (carte légendaire garantie !)**

  • Or bonus de la banque (jusqu'à 10 000 or)

* Les coups d'éclair vous permettent de remplacer les cartes pour avoir plus de chances d'obtenir celles que vous voulez.
** Si vous êtes sur l'arène 6 ou plus.

Récompenses gratuites

Vous n'avez pas le Pass Royale ? Vous pouvez obtenir les récompenses suivantes gratuitement :

  • 34 coffres couronnes (contient des gemmes et des cartes de toute rareté)

  • 1 COFFRE LÉGENDAIRE (

    si vous êtes dans l'arène 6 ou plus au début de la saison

    )

Regardez la vidéo de présentation de la saison 21 !

Présentation saison 21 !

Vous voulez en savoir plus ?

Appuyez ici pour plus d'informations et pour consulter les questions les plus fréquemment posées sur le Pass Royale !