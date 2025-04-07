Saison Carambolages cambrioleurs !
Nouveau champion : Cheffe des voleuses
Capacité : Grenade surprise — Devient brièvement invisible et se téléporte en arrière !
La Cheffe des voleuses fonce vers ses cibles et devient invulnérable pendant la ruée. Quand la situation s'envenime, ses grenades fumigènes sont là pour la tirer d'affaire !
Nouvelle évolution : Bourreau
C'est pas une hache, ça... Ça, c'est une hache !
Cycles : 1
La hache du bourreau évolué inflige plus de dégâts aux ennemis dans une zone proche et les repousse.
Événements
Chasse aux couronnes : du 31 mars au 6 avril
Gagnez des couronnes pour progresser dans l'événement !
Cube mystère commun x2
Cube mystère rare
Cube mystère épique
Livre des cartes épique
Événement de la Cheffe des voleuses : du 10 au 15 avril
Récupérez des couronnes pour débloquer des récompenses et le nouveau champion : la Cheffe des voleuses !
Cube mystère commun x2
Cube mystère rare
Joker commun x100
Émote
Carte Cheffe des voleuses x2
Chasse aux couronnes : du 15 au 20 avril
Cube mystère commun x4
Cube mystère rare
Joker commun x100
Joker rare x50
Fragment Méga boule de neige évoluée x3
Fond et décoration de bannière
Événement communautaire - Vol à l'état pur : commence le 21 avril
Prouvez que vous faites partie du gang en volant des couronnes au Roi rouge. Plus vous gagnez de couronnes au combat, plus la communauté remporte de récompenses !
Cube mystère commun x5
Cube mystère rare
Cube mystère épique
Joker commun x100
Joker rare x50
Joker légendaire
Fond et décoration de bannière
Skin de tour
Chasse aux couronnes : du 1er au 4 mai
Cube mystère commun x5
Cube mystère rare x2
Joker commun x100
Joker épique x10
L'événement communautaire et les événements Chasse aux couronnes sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7. L'événement de la Cheffe des voleuses est disponible à partir de l'arène 11.
Consultez la progression des récompenses directement depuis l'écran d'accueil après le début de l'événement.
Modes de jeu et défis
Tirage du bourreau évolué : du 7 au 14 avril
Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !
⚔️ Défi : du 11 au 14 avril
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière
Super cheffe des voleuses : du 14 au 21 avril
Dominez l'arène avec la Cheffe des voleuses !
⚔️ Défi : du 18 au 21 avril
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière
Envol à la tire : du 21 au 28 avril
Il y a des voleuses partout ! C'est la pagaille !
⚔️ Défi : du 25 au 28 avril
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière
Élixir x7 : du 28 avril au 5 mai
Ça va chauffer dans le nouvel événement d'élixir x7 ! Et n'oubliez pas d'apporter vos évolutions !
⚔️ Défi : du 2 au 5 mai
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale