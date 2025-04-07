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6 avr. 2025
Blog – Clash Royale

Saison Carambolages cambrioleurs !

Nouveau champion : Cheffe des voleuses

Capacité : Grenade surprise — Devient brièvement invisible et se téléporte en arrière !

La Cheffe des voleuses fonce vers ses cibles et devient invulnérable pendant la ruée. Quand la situation s'envenime, ses grenades fumigènes sont là pour la tirer d'affaire !

Nouvelle évolution : Bourreau

C'est pas une hache, ça... Ça, c'est une hache !

Cycles : 1

La hache du bourreau évolué inflige plus de dégâts aux ennemis dans une zone proche et les repousse.

Événements

Chasse aux couronnes : du 31 mars au 6 avril

Gagnez des couronnes pour progresser dans l'événement !

  • Cube mystère commun x2

  • Cube mystère rare

  • Cube mystère épique

  • Livre des cartes épique

Événement de la Cheffe des voleuses : du 10 au 15 avril

Récupérez des couronnes pour débloquer des récompenses et le nouveau champion : la Cheffe des voleuses !

  • Cube mystère commun x2

  • Cube mystère rare

  • Joker commun x100

  • Émote

  • Carte Cheffe des voleuses x2

Chasse aux couronnes : du 15 au 20 avril

  • Cube mystère commun x4

  • Cube mystère rare

  • Joker commun x100

  • Joker rare x50

  • Fragment Méga boule de neige évoluée x3

  • Fond et décoration de bannière

Événement communautaire - Vol à l'état pur : commence le 21 avril

Prouvez que vous faites partie du gang en volant des couronnes au Roi rouge. Plus vous gagnez de couronnes au combat, plus la communauté remporte de récompenses !

  • Cube mystère commun x5

  • Cube mystère rare

  • Cube mystère épique

  • Joker commun x100

  • Joker rare x50

  • Joker légendaire

  • Fond et décoration de bannière

  • Skin de tour

Chasse aux couronnes : du 1er au 4 mai

  • Cube mystère commun x5

  • Cube mystère rare x2

  • Joker commun x100

  • Joker épique x10

L'événement communautaire et les événements Chasse aux couronnes sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7. L'événement de la Cheffe des voleuses est disponible à partir de l'arène 11.

Consultez la progression des récompenses directement depuis l'écran d'accueil après le début de l'événement.

Modes de jeu et défis

Tirage du bourreau évolué : du 7 au 14 avril

Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !

⚔️ Défi : du 11 au 14 avril

🏆 Récompense : décoration et fond de bannière

Super cheffe des voleuses : du 14 au 21 avril

Dominez l'arène avec la Cheffe des voleuses !

⚔️ Défi : du 18 au 21 avril

🏆 Récompense : décoration et fond de bannière

Envol à la tire : du 21 au 28 avril

Il y a des voleuses partout ! C'est la pagaille !

⚔️ Défi : du 25 au 28 avril

🏆 Récompense : décoration et fond de bannière

Élixir x7 : du 28 avril au 5 mai

Ça va chauffer dans le nouvel événement d'élixir x7 ! Et n'oubliez pas d'apporter vos évolutions !

⚔️ Défi : du 2 au 5 mai

🏆 Récompense : décoration et fond de bannière

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale