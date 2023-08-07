- Tours tourmentées : du 7 au 14 août.

⚔️ Défi : du 11 au 15 août.

- Géant enragé : du 14 au 21 août.

⚔️ Défi : du 18 au 22 août.

- Chevalier 2.0 : du 21 au 28 août.

Jouez avec la nouvelle évolution du chevalier !

⚔️ Défi : du 25 au 29 août.

- Zap zap Zappy : du 28 août au 4 septembre.

⚔️ Défi : du 1er au 5 septembre.