7 août 2023
Blog – Clash Royale
SAISON CLASH-A-RAMA
ÉVÉNEMENTS ET DÉFIS
Clash-a-Rama envahit l'arène ! De nouveaux événements, des nouvelles récompenses dans le magasin de saison et l'ÉVOLUTION DU CHEVALIER !
- Tours tourmentées : du 7 au 14 août.
⚔️ Défi : du 11 au 15 août.
- Géant enragé : du 14 au 21 août.
⚔️ Défi : du 18 au 22 août.
- Chevalier 2.0 : du 21 au 28 août.
Jouez avec la nouvelle évolution du chevalier !
⚔️ Défi : du 25 au 29 août.
- Zap zap Zappy : du 28 août au 4 septembre.
⚔️ Défi : du 1er au 5 septembre.
TOURNOI ROYAL
👑 Tournoi Royal classique 👑
Du 12 au 16 août
💀 Tournoi Royal en Mort subite 💀
Du 26 au 30 août