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7 août 2023
Blog – Clash Royale

SAISON CLASH-A-RAMA

ÉVÉNEMENTS ET DÉFIS

Clash-a-Rama envahit l'arène ! De nouveaux événements, des nouvelles récompenses dans le magasin de saison et l'ÉVOLUTION DU CHEVALIER !

- Tours tourmentées : du 7 au 14 août.
⚔️ Défi : du 11 au 15 août.

- Géant enragé : du 14 au 21 août.
⚔️ Défi : du 18 au 22 août.

- Chevalier 2.0 : du 21 au 28 août.
Jouez avec la nouvelle évolution du chevalier !
⚔️ Défi : du 25 au 29 août.

- Zap zap Zappy : du 28 août au 4 septembre.
⚔️ Défi : du 1er au 5 septembre.

TOURNOI ROYAL

👑 Tournoi Royal classique 👑
Du 12 au 16 août

💀 Tournoi Royal en Mort subite 💀
Du 26 au 30 août