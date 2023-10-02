SAISON CLASH-O-WEEN
Bienvenue, furoncles et goules, dans la plus effrayante des saisons... CLASH-O-WEEN !
On a plein de surprises pour vous, et une nouvelle carte évoluée !
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NOUVELLE ÉVOLUTION
Après les chauves-souris... Les chauves-souris vampires ! Tous les 2 cycles, les chauves-souris vampires se soignent en attaquant, même au-dessus de leur max de points de vie !
ÉVÉNEMENTS ET DÉFIS
🦇 Tirage des chauves-souris évoluées 2 - 9 octobre
Jouez avec les chauves-souris évoluées !
⚔️ Défi : du 6 au 9 octobre
🪦Tombe-ola : 9 - 16 octobre
Attention aux pierres tombales !
⚔️ Défi : du 13 au 16 octobre *Récupérez une bannière gratuite !
🍬Bonbon ou sort : 16 - 23 octobre
Les citrouilles sont-elles bonnes ou mauvaises ?
⚔️ Défi : du 20 au 23 octobre
🐖Cochons maudits : 3 - 23 octobre
On voit des cochons partout...
⚔️ Défi : du 27 au 30 octobre *Récupérez une bannière gratuite !
👻Bienvenue à la vile ville : 30 oct. - 6 nov.
Ça fait peur, quoi.
⚔️ Défi : du 3 oct. au 6 nov. *Récupérez une bannière gratuite !
👑 Tournoi royal classique 👑
7 - 11 octobre
👑 Tournoi triple élixir 👑
21 - 25 octobre
COSMÉTIQUES EFFRAYANTS
Récupérez le skin de tour Cuisine maudite dans le magasin.
N'oubliez pas de récupérer vos récompenses gratuites via les défis !