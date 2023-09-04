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4 sept. 2023
Blog – Clash Royale

Saison Gambit du Roi

Bienvenue...


au Gambit du Roi !


Cette saison, Chess.com lance un raid sur Clash Royale !

NOUVEAU MODE DE JEU

Découvrez le tout nouvel événement Échecs royale, dans lequel l'arène se transforme en échiquier !


Utilisez vos talents aux échecs pour vaincre vos ennemis ! Ou spammez juste le pont. C'est vous qui voyez.

L'événement Échecs Royale sera disponible dans l'onglet Événements du 11 au 18 septembre.

- Recrues plus que Royales : Sep 4 - 11
Jouez avec la nouvelle évolution des Recrues Royales !
⚔️ Défi : Sep 8 - 12

♟️ Échecs Royale : Sep 11 - 18
Nouvel événement ! Récupérez votre émotté !
⚔️ Défi : Sep 15 - 19

- Miroir, mon beau Miroir : Sep 18 - 25
⚔️ Défi : Sep 22 - 26

- La revanche du Prince ! : Sep 25 - Oct 2
⚔️ Défi : Sep 29 - Oct 3

👑 Tournoi Royal Classique 👑
Sep 9 - 13

⬆️ Tirage Triple ⬇️
Sep 23 - 27

COSMÉTIQUES SUR LE THÈME DES ÉCHECS

Débloquez un skin de tour sur le thème des échecs dans le Pass Royale !

Jouez dans la nouvelle arène des échecs du Hall des légendes !