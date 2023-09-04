Découvrez le tout nouvel événement Échecs royale, dans lequel l'arène se transforme en échiquier !





Utilisez vos talents aux échecs pour vaincre vos ennemis ! Ou spammez juste le pont. C'est vous qui voyez.



L'événement Échecs Royale sera disponible dans l'onglet Événements du 11 au 18 septembre.