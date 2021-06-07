Présentation et récompenses de la saison 24
LA MISE À JOUR ESTIVALE EST LÀ
La Mise à Jour Estivale est arrivée avec la saison 24 ! Nouvelle carte, plus d'or et bien plus encore !
Lisez tout à ce sujet dans l'article ou regardez la TV Royale!
Débloquez des récompenses en détruisant des tours pour gagner des couronnes !
Obtenez le pass Royale pour débloquer les récompenses et avantages de la saison 24 !
Le nombre de couronnes pour compléter le Pass Royale a été réduit !
Récompenses du Pass Royale
Skin de tour temple gobelin et émoticône gobelin à sarbacane exclusifs
1 livre ultime (pour récupérer toutes les cartes nécessaires à l'amélioration d'une unité)
1 écu magique (pour couvrir le coût de l'amélioration d'une carte)
2 clés de coffre (pour ouvrir n'importe quel coffre immédiatement)
1 joker légendaire
Des jokers épiques
Des jokers rares
Des jokers communs
40 000 pièces d'or
4 jetons d'échange
Une tirelire de saison (pouvant contenir jusqu'à 25 000 pièces d'or)
Les détenteurs du Pass Royale ont également accès à des défis exclusifs, un nom de couleur dorée et la possibilité de mettre des coffres en attente pour les débloquer.
Récompenses gratuites
Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous pouvez remporter les récompenses suivantes (et c'est gratuit !) :
1 livre des cartes
rare
10 jokers de rareté épique
20 jokers de rareté rare
100 jokers de rareté commune
2 clés de coffre
25 coffres à couronne contenant des gemmes et des cartes
1 joker légendaire
Les récompenses ci-dessus sont disponibles pour tous les joueurs d'arène 7 et supérieur. Les détenteurs du Pass Royale peuvent également récupérer les récompense gratuites !
Quant aux récompenses pour les joueurs dans les arènes 4 à 6, vous pouvez les voir en jeu.
Vous aimeriez en savoir plus ?
Vous trouverez plus d'informations à propos du Pass Royale ici.