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2 août 2021
Blog – Clash Royale

Présentation et récompenses de la saison 26

Débloquez des récompenses en détruisant des tours pour gagner des couronnes !

Obtenez le Pass Royale pour débloquer les récompenses et avantages de la saison 26 !

Récompenses du Pass Royale

  • Skin de tour du pêcheur et émoticône du sorcier exclusifs

  • 1 livre ultime (pour récupérer toutes les cartes nécessaires à l'amélioration d'une unité)

  • 1 écu magique (pour couvrir le coût de l'amélioration d'une carte)

  • 2 clés de coffre (pour ouvrir n'importe quel coffre immédiatement)

  • 1 joker légendaire

  • Des jokers épiques

  • Des jokers rares

  • Des jokers communs

  • 40 000 pièces d'or

  • 4 jetons d'échange

  • Une tirelire de saison (pouvant contenir jusqu'à 25 000 pièces d'or)

Les détenteurs du Pass Royale ont également accès à des défis exclusifs, un nom de couleur dorée et la possibilité de mettre des coffres en attente pour les débloquer.

Récompenses gratuites

Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous pouvez remporter les récompenses suivantes (et c'est gratuit !) :

  • 1 livre des cartes

    communes

  • 10 jokers de rareté épique

  • 20 jokers de rareté rare

  • 100 jokers de rareté commune

  • 2 clés de coffre

  • 25 coffres à couronne contenant des gemmes et des cartes

  • 1 joker légendaire

Les récompenses ci-dessus sont disponibles pour tous les joueurs d'arène 7 et supérieur. Les détenteurs du Pass Royale peuvent également récupérer les récompense gratuites !

Les récompenses ci-dessus sont disponibles pour tous les joueurs d'arène 7 et supérieur.

Quant aux récompenses pour les joueurs dans les arènes 4 à 6, vous pouvez les voir en jeu.

Video

Vous aimeriez en savoir plus ?

Vous trouverez plus d'informations à propos du Pass Royale ici.