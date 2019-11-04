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4 nov. 2019
Blog – Clash Royale

Changements d'équilibrage de la saison 5

スタープレイヤーが座る椅子を奪い取るチャレンジャーは果たして現れるのでしょうか！ 4月24日（土）19:00からの「スターピラミッド」 WEEK 3をお楽しみに📺

🎥配信

4月24日（土） 19時～ Day1 スターピラミッド WEEK 3 チャレンジ


4月25日（日） 19時～ Day2 スターピラミッド WEEK 3 ピラミッド決定戦

Sorcière

各スケジュールはクラロワイベントカレンダーでも確認できます👀

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Golem élixir

  • Points de vie :

    -10 %

  • Toutes formes affectées

    (golem élixir, golémite élixir, boule d'élixir)

Sapeurs

  • Dégâts :

    -19 %

  • Rayon des dégâts de zone réduit :

    2 -> 1,5

  • Se déploient un peu plus loin les uns des autres

Pêcheur

  • Portée de l'ancre réduite :

    7 -> 6

  • Temps de chargement de l'ancre augmenté :

    1 s -> 1,1 s

Bourreau

  • Portée maximale :

    4,5 -> 5

  • Rayon de la hache :

    -20 %

  • Temps de vol de la hache augmenté :

    1 s -> 1,2 s

Fût à barbare

  • Dégâts :

    +8 %

Bébé dragon

  • Points de vie :

    -4,5 %

Vous voulez en savoir plus à propos de nos raisons pour avoir fait ces changements ? Rendez-vous sur notre subreddit pour y lire le post du game designer de Clash Royale (en anglais) ou en français sur le forum ClashFR.