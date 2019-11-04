Changements d'équilibrage de la saison 5
スタープレイヤーが座る椅子を奪い取るチャレンジャーは果たして現れるのでしょうか！ 4月24日（土）19:00からの「スターピラミッド」 WEEK 3をお楽しみに📺
🎥配信
4月24日（土） 19時～ Day1 スターピラミッド WEEK 3 チャレンジ
4月25日（日） 19時～ Day2 スターピラミッド WEEK 3 ピラミッド決定戦
Sorcière
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Golem élixir
Points de vie :
-10 %
Toutes formes affectées
(golem élixir, golémite élixir, boule d'élixir)
Sapeurs
Dégâts :
-19 %
Rayon des dégâts de zone réduit :
2 -> 1,5
Se déploient un peu plus loin les uns des autres
Pêcheur
Portée de l'ancre réduite :
7 -> 6
Temps de chargement de l'ancre augmenté :
1 s -> 1,1 s
Bourreau
Portée maximale :
4,5 -> 5
Rayon de la hache :
-20 %
Temps de vol de la hache augmenté :
1 s -> 1,2 s
Fût à barbare
Dégâts :
+8 %
Bébé dragon
Points de vie :
-4,5 %
Vous voulez en savoir plus à propos de nos raisons pour avoir fait ces changements ? Rendez-vous sur notre subreddit pour y lire le post du game designer de Clash Royale (en anglais) ou en français sur le forum ClashFR.