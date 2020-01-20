Tournoi mondial de la saison 7
Changements apportés au tournoi mondial
Depuis le lancement des tournois mondiaux il y a un peu plus d'un an, nous avons reçu beaucoup de commentaires de la part des joueurs.
Nous les avons pris en compte et nous avons repensé les tournois mondiaux afin de mettre en valeur les meilleurs joueurs et les plus compétitifs chaque saison, et aussi de proposer plus de récompenses.
La phase de groupe se jouera les 21, 22, 23 et 24 juillet. La grande finale prendra place le 25 juillet.
Attendez-vous à une compétition intense en format Duel tout au long de celle-ci !
Pour avoir toutes les informations complémentaires, suivez Revol Aimar (ES) et Ash (EN) sur Twitter !
Bon courage aux participants.
Qu'est-ce qui a changé ?
Un tournoi mondial par saison ;
Plus de récompenses ;
Un top 100 des meilleurs joueurs ;
Une émoticône exclusive du tournoi mondial pour ceux qui se sont placés dans les 100 meilleurs.
Comment marchent les tournois mondiaux ?
Vous devez avoir un roi de niveau 8 minimum pour participer ;
Obtenez des récompenses
gratuites
en gagnants des combats ;
Débloquez des récompenses bonus avec des gemmes ;
5 défaites et le défi s'arrête pour vous, sans possibilité de continuer ou de recommencer.
Bonne chance !
Nous lançons ces changements avec le tournoi mondial de la saison 7, qui commencera très prochainement depuis l'onglet d'événement.
Rendez-vous-y pour voir la liste des récompenses !