Lors de notre dernière maintenance, nous avons ajusté temporairement les coffres reçus en fin de combat pour les joueurs avec une tour du Roi aux niveaux 1 à 9. Ce changement comprend :

Suppression des coffres dorés, magiques et géants . Ajout des coffres en bois et des coffres à couronne .

Durée de déblocage des coffres modifiée : Les coffres à couronne prennent désormais 24 heures. Les coffres argentés et en bois sont déverrouillés instantanément.



Notez que les contenus des coffres ont été modifiés pour ce test de manière à ce que la valeur totale des récompenses reste la même.

Pour les joueurs ayant déjà atteint la tour du Roi niveau 10, rien ne change.

Si un joueur atteint le niveau 10 pendant le test, il repassera au système actuel de coffres.