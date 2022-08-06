Retour du défi 20 victoires
Préparez-vous !
Le plus épique des défis est de retour, et cette année, il vous permettra peut-être de participer à la finale du mondial de Clash Royale !
Parviendrez-vous à remporter 20 matchs à la suite avec moins de 3 défaites ?
Cette année, tous les joueurs qui réussissent le défi 20 victoires pourront s'inscrire à l'étape suivante de la Clash Royale League via le portail du tournoi en jeu.
Les joueurs s'affrontent pour gagner ou perdre des points de classement selon les résultats de leurs matchs. Vous pourrez jouer jusqu'à 10 matchs par tranche de 24 heures. À la fin de la période classée, les 128 joueurs en haut du classement accèdent à l'étape 3.
Pour plus d'informations sur la Clash Royale League et sur les étapes suivantes, cliquez ici.
Quand ?
Le défi commencera samedi (le 6 août) et sera disponible pendant 5 jours :
Début
: 6 août à 8 h UTC (10 h heure française)
Fin
: 11 août à 8 h UTC (10 h heure française)
Comment jouer ?
Ouvrez simplement l'onglet des événements !
Chaque joueur a droit à
3 participations gratuites
.
3 défaites
et tout s'arrête.
Vous pouvez retenter votre chance contre
10 gemmes
.
Les détenteurs du
Pass Royale
ont droit à un
nombre de participations gratuites
illimité.
La progression du défi sera
réinitialisée
à chaque nouvelle tentative (0 victoire et 0 défaite).
Vous pouvez remporter
1 coffre épique
,
1 coffre légendaire du roi
et jusqu'à
215 000 pièces d'or
!
Gagnez un badge exclusif !
Si vous atteignez 17 victoires ou plus, vous débloquerez le badge du défi 20 victoires CRL 2022. Vous pourrez l'afficher sur votre bannière et dans votre profil pour que tout le monde se souvienne de votre exploit !
Bonne chance à tous et à bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale