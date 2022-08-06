Cette année, tous les joueurs qui réussissent le défi 20 victoires pourront s'inscrire à l'étape suivante de la Clash Royale League via le portail du tournoi en jeu.

Les joueurs s'affrontent pour gagner ou perdre des points de classement selon les résultats de leurs matchs. Vous pourrez jouer jusqu'à 10 matchs par tranche de 24 heures. À la fin de la période classée, les 128 joueurs en haut du classement accèdent à l'étape 3.

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