Retour du défi d'arène !
À vous de créer un deck !
Qu'est-ce que c'est ?
Lors du défi d'arène, vous devez créer un deck en utilisant uniquement des cartes débloquées à partir d'une arène donnée. C'est un peu comme la voie des trophées !
Comment ça marche ?
Vous commencez d'abord par créer un deck avec les cartes disponibles pour la première arène. Il vous faut trois victoires afin de débloquer l'arène suivante.
Les trois premières arènes sont jouées en mode entraînement. En d'autres termes, si vous perdez, ce n'est pas grave !
À partir de la quatrième arène, les règles habituelles de défi s'appliquent : la première participation est gratuite, mais vous êtes éliminé après trois défaites. Vous pouvez réessayer pour un coût de 10 gemmes, ou gratuitement si vous possédez le Pass Royale.
Que peut-on gagner ?
50 000 pièces d'or
30 gemmes
200 jokers communs
100 jokers rares
30 jokers épiques
1 joker légendaire
3 clés de coffre
6 jetons d'échange
3 coffres en or
4 coffres foudre
1 coffre géant
1 coffre magique
1 coffre-joker royal
L'émoticône roquette Royale !
Le défi se déroulera du 8 au 29 janvier à 9 h (heure française).
C'est vrai que la durée du défi peut sembler longue aux joueurs les plus expérimentés et actifs, mais le défi nécessitant 45 victoires, nous voulons nous assurer que tout le monde aura une chance de le réussir.
Bonne chance à tous et à bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale