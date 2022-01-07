Vous commencez d'abord par créer un deck avec les cartes disponibles pour la première arène. Il vous faut trois victoires afin de débloquer l'arène suivante.

Les trois premières arènes sont jouées en mode entraînement. En d'autres termes, si vous perdez, ce n'est pas grave !

À partir de la quatrième arène, les règles habituelles de défi s'appliquent : la première participation est gratuite, mais vous êtes éliminé après trois défaites. Vous pouvez réessayer pour un coût de 10 gemmes, ou gratuitement si vous possédez le Pass Royale.