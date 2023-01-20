Modifications à venir pour Supercell ID
Nous souhaitons partager avec vous des changements que nous allons apporter à Supercell ID prochainement. Nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités rendront la gestion de votre Supercell ID plus facile et renforceront sa sécurité.
Changer l'adresse e-mail associée à Supercell ID
Bientôt, vous pourrez changer l'adresse e-mail associée à Supercell ID via l'onglet des paramètres Supercell ID en jeu. Lorsque vous changez votre adresse Supercell ID, vous devrez saisir un code de confirmation, envoyé à l'adresse e-mail déjà enregistrée.
Ce qui est génial, c'est que si vous changez l'adresse e-mail enregistrée, elle sera changée pour tous vos jeux connectés à Supercell ID !
Nouvelle fonctionnalité de protection du compte
Une nouvelle fonctionnalité de sécurité sera bientôt ajoutée pour votre compte Supercell ID. Cette fonctionnalité permettra de protéger votre compte contre toute tentative de phishing (ou hameçonnage). Comment ça marche : la protection du compte protège votre compte en demandant à toute personne essayant de récupérer votre compte des codes uniques envoyés sur votre téléphone ou des codes de récupération personnels.
Activer la protection du compte.
Pour utiliser la nouvelle fonction de protection du compte, il vous faudra :
Un numéro de téléphone auquel vous avez accès et qui peut recevoir des SMS.
Un endroit sûr où vous pourrez stocker vos codes de récupération additionnels, au cas où vous perdriez l'accès à votre téléphone ou le téléphone lui-même.
Vous pouvez activer la protection du compte dans les réglages du jeu en appuyant sur Supercell ID. Suivez les instructions à l'écran pour activer la fonctionnalité. Une fois la protection du compte activée, elle ne peut plus être désactivée.
Codes de récupération additionnels
Que faire si vous perdez l'accès au numéro de téléphone lié à votre Supercell ID ? On change toujours de téléphone au moins une fois dans sa vie. Il peut être abîmé, oublié dans un bus, ou alors on a juste envie d'en acheter un nouveau. Quand vous activez la protection du compte, vous aurez la possibilité de demander un code de récupération additionnel.
Vous pourrez vous en servir si vous perdez l'accès à votre téléphone et ne pouvez donc pas saisir le code de vérification envoyé par SMS. Dans ce cas-là, vous pourrez utiliser ce code. Nous vous recommandons de le garder dans un endroit sûr.
Chaque code de récupération additionnel ne peut être utilisé qu'une fois, mais vous pouvez en générer de nouveaux.
REMARQUE : si vous perdez l'accès à votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail associée à Supercell ID, et au code de récupération additionnel, vous n'aurez AUCUN moyen de récupérer votre compte.
De plus, si vous avez déjà partagé votre compte ou les informations de votre compte avec quelqu'un d'autre, notre assistance ne pourra pas vous aider à résoudre les conflits entre des individus essayant d'activer la protection du compte simultanément.
Cette nouvelle fonctionnalité sera bientôt ajoutée au jeu, dans certaines régions. Nous souhaitons observer l'utilisation de cette fonctionnalité avant de l'étendre à plus de régions. Nous vous remercions de votre patience.
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur :