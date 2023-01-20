Une nouvelle fonctionnalité de sécurité sera bientôt ajoutée pour votre compte Supercell ID. Cette fonctionnalité permettra de protéger votre compte contre toute tentative de phishing (ou hameçonnage). Comment ça marche : la protection du compte protège votre compte en demandant à toute personne essayant de récupérer votre compte des codes uniques envoyés sur votre téléphone ou des codes de récupération personnels.

Activer la protection du compte.

Pour utiliser la nouvelle fonction de protection du compte, il vous faudra :



Un numéro de téléphone auquel vous avez accès et qui peut recevoir des SMS.



Un endroit sûr où vous pourrez stocker vos codes de récupération additionnels, au cas où vous perdriez l'accès à votre téléphone ou le téléphone lui-même.



Vous pouvez activer la protection du compte dans les réglages du jeu en appuyant sur Supercell ID. Suivez les instructions à l'écran pour activer la fonctionnalité. Une fois la protection du compte activée, elle ne peut plus être désactivée.



Codes de récupération additionnels

Que faire si vous perdez l'accès au numéro de téléphone lié à votre Supercell ID ? On change toujours de téléphone au moins une fois dans sa vie. Il peut être abîmé, oublié dans un bus, ou alors on a juste envie d'en acheter un nouveau. Quand vous activez la protection du compte, vous aurez la possibilité de demander un code de récupération additionnel.



Vous pourrez vous en servir si vous perdez l'accès à votre téléphone et ne pouvez donc pas saisir le code de vérification envoyé par SMS. Dans ce cas-là, vous pourrez utiliser ce code. Nous vous recommandons de le garder dans un endroit sûr.



Chaque code de récupération additionnel ne peut être utilisé qu'une fois, mais vous pouvez en générer de nouveaux.

