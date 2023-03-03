Aperçu de mise à jour : Changements au Pass Royale
Nous vous avons déjà partagé nos plans pour les deux porchaine mises à jour ; regardons plus en détail une des nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de ce mois-ci.
Pass Royale
Depuis son lancement en 2019 (ça date !), le Pass Royale est resté relativement inchangé ; il est enfin temps de lui apporter des changements !
Chaque palier de récompenses sera désormais divisé en 3 versions du Pass Royale, qui auront chacun des récompenses exclusives.
Ces paliers seront les suivants : GRATUIT, PREMIUM, ET MEGA PREMIUM.
Nous souhaitons que les joueurs en aient plus pour leur argent, et aussi qu'ils puissent obtenir les récompenses dont ils ont besoin en contribuant des tous nouveaux Jetons saisonniers au palier GRATUIT.
GAGNEZ PLUS DE COURONNES
Les couronnes restent le moyen de prédilection pour débloquer des récompenses, et vous pourrez désormais gagner SIX couronnes par bataille !
Vous gagnerez désormais une couronne par tour couronnée non détruite !
Chaque tour couronnée ennemie détruite vous accorde toujours une couronne.
Vous avez démoli votre adversaire ? Ça vaut une récompense !
PLUS DE PALIERS DE RÉCOMPENSES
Nous rallongeons le Pass Royale pour y ajouter davantage de paliers de récompenses. La banque d'or sera donc remplacée, et les joueurs pourront débloquer un plus grand total de récompenses avec ce plus long pass.
RÉCOMPENSES VARIÉES
Vous pourrez maintenant débloquer des récompenses de types différents dans le Pass Royale dont des bannières, des objets magiques, et des apparences !
Mais la plus grosse nouveauté du Pass Royale est l'ajout des Jetons saisonniers, qui pourront être dépensés dans le tout nouveau Magasin saisonnier, vous permettant d'acheter exactement ce dont vous avez besoin, au lieu d'attendre de trouver du butin spécifique dans les coffres.
On vous en dira plus dans le prochain aperçu de mise à jour !
La fonctionnalité décrite ci-dessus est un travail en cours, et la version finale pourra s'en éloigner.