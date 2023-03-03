Depuis son lancement en 2019 (ça date !), le Pass Royale est resté relativement inchangé ; il est enfin temps de lui apporter des changements !

Chaque palier de récompenses sera désormais divisé en 3 versions du Pass Royale, qui auront chacun des récompenses exclusives.

Ces paliers seront les suivants : GRATUIT, PREMIUM, ET MEGA PREMIUM.

Nous souhaitons que les joueurs en aient plus pour leur argent, et aussi qu'ils puissent obtenir les récompenses dont ils ont besoin en contribuant des tous nouveaux Jetons saisonniers au palier GRATUIT.