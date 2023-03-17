Le changement le plus important au niveau des événements, et qui concerne tous les modes de jeu de l'onglet, est la suppression de toutes les récompenses prédéterminées.



Vous avez été nombreux à nous dire qu'il était parfois inutile de participer à certains défis pour gagner un coffre en or à 8 victoires ou une carte dont vous n'avez pas besoin.



Pour que vous puissiez choisir les récompenses qui vous intéressent, nous avons mis en place les jetons de saison.

Jouer à un n'importe quel événement vous permettra de gagner des jetons de saison, que vous pourrez ensuite utiliser dans le magasin de saison.



Ce magasin propose une large sélection de récompenses que vous pouvez acheter avec vos jetons de saison, comme des pièces d'or, des objets magiques (dont des livres !), des jokers, des bannières, des émotes et plein d'autres choses.

