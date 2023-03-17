Aperçu de la mise à jour : jetons de saison et plus !
Une nouvelle mise à jour sera disponible à la fin du mois. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend !
L'onglet Événements (là où se trouvent les défis spéciaux) a été entièrement retravaillé, et nous avons ajouté des fonctionnalités qui permettent de corriger des problèmes majeurs soulevés par la communauté de Clash Royale.
JETONS ET MAGASIN DE SAISON
Le changement le plus important au niveau des événements, et qui concerne tous les modes de jeu de l'onglet, est la suppression de toutes les récompenses prédéterminées.
Vous avez été nombreux à nous dire qu'il était parfois inutile de participer à certains défis pour gagner un coffre en or à 8 victoires ou une carte dont vous n'avez pas besoin.
Pour que vous puissiez choisir les récompenses qui vous intéressent, nous avons mis en place les jetons de saison.
Jouer à un n'importe quel événement vous permettra de gagner des jetons de saison, que vous pourrez ensuite utiliser dans le magasin de saison.
Ce magasin propose une large sélection de récompenses que vous pouvez acheter avec vos jetons de saison, comme des pièces d'or, des objets magiques (dont des livres !), des jokers, des bannières, des émotes et plein d'autres choses.
Comment obtenir des jetons de saison ?
Participer à des événements
Progresser dans le Pass Royale (même dans le Pass gratuit !)
Basique.
Une mise à jour pour les losers
Avec cette mise à jour, nous voulions améliorer le sentiment de victoire ET de défaite. Pour cette raison, nous avons ajouté un nouveau système pour gagner des jetons de saison dans les événements.
Vous gagnez des jetons de saison à la fin d'un combat dans l'onglet Événements selon les critères suivants :
Tours couronnées détruites
Tours couronnées défendues
Élixir dépensé
Vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 jetons d'événement par jour en participant aux événements. Cette limite quotidienne peut être augmentée grâce à un boost de saison, jusqu'à un maximum de 7 000 jetons par jour !
Vous pouvez continuer à jouer aux événements même après avoir atteint la limite quotidienne.
ÉVÉNEMENTS 2.0 ET MODES FIESTA
L'onglet Événements contient désormais une multitude de modes de jeu.
Défis spéciaux
1c1
2c2
Défis spéciaux illimités
Vous pouvez désormais jouer aux défis spéciaux de manière illimitée lorsqu'ils sont disponibles !
C'était l'un des changements les plus demandés par la communauté. Vous pourrez continuer à jouer aux nouveaux modes de jeu même après 3 défaites, ou même si vous avez déjà terminé le défi !
Cela veut aussi dire que vous n'aurez plus à dépenser de gemmes pour continuer à jouer, et vous pourrez gagner les récompenses (débloquées avec les jetons de saison) sans contrepartie... et sans avoir à se soucier du joueur random en 2c2 qui utilise 10 élixirs sur le pont.
Mode Fiesta 2 : encore plus de fiestas !
Le mode Fiesta nous revient d'outre-tombe, tout droit sorti de son exil dans le menu hamburger, dans un endroit beaucoup plus facile d'accès.
Il se trouve désormais dans l'onglet Événements et vous donnera accès à tout un tas de modes de jeu 1c1 et 2c2 en rotation.
Sur un pied d'égalité
Le niveau des cartes et la puissance de tour sont verrouillés au niveau 11 lorsque vous jouez à n'importe quel événement. Et ça, c'est cool !
On espère que vous aimez les changements ! Ne manquez pas la mise à jour qui sortira plus tard dans le mois.
Les fonctionnalités citées dans cet article sont en cours de développement et sont susceptible de changer d'ici leur sortie.