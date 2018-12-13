13 déc. 2018
Blog – Clash Royale
Voilà Brawl Stars !
Par les créateurs de Clash Royale, Clash of Clans et Boom Beach, un jeu de combats multijoueurs de folie !
Combattez avec vos amis ou en solo dans un tas de modes de jeu de moins de trois minutes.
Rejoignez ou créez un club avec vos amis pour échanger des tactiques et combattre côte à côte.
Débloquez et améliorez des dizaines de super brawlers aux pouvoirs étonnants.
Collectionnez des skins uniques pour vous démarquer dans l'arène.
Débloquez un skin exclusif dans Brawl Stars !
Connectez Brawl Stars à Supercell ID pour débloquer Bartaba et un skin de sorcier exclusif dans Brawl Stars !
Au lancement mondial, Brawl Stars ne sera pas disponible en Iran ou en Chine continentale.