15 mars 2024
Blog – Clash Royale
VOTEZ POUR LE MEILLEUR SKIN DE TOUR
Le pouvoir est à vous ! Choisissez votre skin de tour préféré parmi nos finalistes. Le design gagnant sera ajouté au jeu ! Vous ne pouvez voter qu'une seule fois, et ne pouvez pas modifier votre vote, alors choisissez bien.
Que le meilleur design gagne !
TOUTES LES CRÉATIONS SONT VISIBLES SUR MAKE !
Royaume occulte par DendeDZG
Charrette de magicien par Naji Kadalayi
Tour Crapaud magique par LukeDraw
Tour Cochon maudit par czaromaro
Boîtes à sortilèges par Naji Kadalayi