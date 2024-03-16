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15 mars 2024
Blog – Clash Royale

VOTEZ POUR LE MEILLEUR SKIN DE TOUR

Le pouvoir est à vous ! Choisissez votre skin de tour préféré parmi nos finalistes. Le design gagnant sera ajouté au jeu ! Vous ne pouvez voter qu'une seule fois, et ne pouvez pas modifier votre vote, alors choisissez bien.

Que le meilleur design gagne !

TOUTES LES CRÉATIONS SONT VISIBLES SUR MAKE !

Royaume occulte par DendeDZG

Charrette de magicien par Naji Kadalayi

Tour Crapaud magique par LukeDraw

Tour Cochon maudit par czaromaro

Boîtes à sortilèges par Naji Kadalayi