Bienvenue à la Clash Fest !
Clash Fest est une célébration de Clash pendant un mois qui proposera des événements uniques en jeu et en dehors du jeu, dans Clash of Clans et Clash Royale ! Célébrons le plus grand et le plus long événement Clash de l'année avec un tas de choses sympas à faire. Préparez-vous à mettre vos compétences à l'épreuve avec 7 défis en jeu - chacun d'entre eux axé sur un thème différent - et profitez des contenus exclusifs sur nos réseaux sociaux, tels que des documentaires, les coulisses, les intros de la semaine, événements des créateurs, FAQ et bien plus encore !
Êtes-vous un fan d'esport ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Le Clash Fest couvrira tous les événements liés aux Championnats du Monde, qui se dérouleront à Helsinki, en Finlande, du 23 au 25 septembre !
Nous vous tiendrons au courant au fil du temps mais, pour l'instant, concentrons-nous sur les 7 défis en jeu. L'heure de début de ces défis est 8H UTC (10H France).
7 DÉFIS DE LA CLASH FEST
Au total, il y aura 7 défis en jeu entre septembre et octobre. Chacun de ces défis offrira des récompenses uniques, tirées au sort parmi tous les joueurs tentant les défis au moins une fois.
Oui, vous avez bien compris, il vous suffira d'essayer UNE fois !
Jeudi 1er septembre
Défi #1 : Défi triple élixir
Émote : Golem d'élixir festif en complétant le défi
Récompense du tirage au sort : tickets, vol et hôtel pour assister à la finale des Championnats du Monde à Helsinki pour le gagnant et un ami
Lundi 5 septembre
Défi #2 : Défi des Deck Classiques
Émote : Gobelin du carnaval en complétant le défi
Récompense du tirage au sort : Édition limitée de la P.E.K.K.A dorée signée par l’équipe Clash of Clans et un iPad
Lundi 12 septembre
Défi #3 : Défi du Duel
Émote : Auto-soin en complétant le défi
Vendredi 16 septembre
Défi #4 : 2v2
Émote : High-five épique en complétant le défi
Récompense du tirage au sort : Boîtes de goodies Clash pour le gagnant et tous les membres de son clan
Lundi 19 septembre
Défi #5 : Pick et ban
Émote : Je vois tout en complétant le défi
Vendredi 23 septembre
Défi #6 : Mort subite
Émote : Je te vois en complétant le défi
Récompense du tirage au sort : Sac de goodies Clash World (10 gagnants)
Lundi 26 septembre
Défi #7 : Défi d'accélération
Émote : Haut Voltage en complétant le défi
À noter : Le gagnant doit être en mesure de voyager pour les Finales du Championnat du monde qui se dérouleront du 23 au 25 septembre à Helsinki en Finlande.
Le gagnant recevra un message en jeu et se doit de répondre sous 24 heures pour confirmer leur prix.
Si le gagnant ne répond pas ou qu'il n'est pas en mesure de voyager à cause de restrictions de voyage ou autres, le prix sera à nouveau tiré au sort jusqu'à obtention d'un gagnant éligible.
Il est l’heure de Clasher pour la gloire et les récompenses, et surtout pour le fun !
QUE LES JEUX COMMENCENT !