Vous pouvez trouver les jetons d'échange dans les primes de guerre (la nouvelle récompense de guerre de clans), dans les défis spéciaux et dans le magasin.



Un jeton d'échange est nécessaire pour initier un échange, mais pas pour en accepter un.

Si vous annulez un échange que vous venez de lancer, ou si un échange est annulé pour une raison ou pour une autre, vous récupérez votre jeton d'échange. Les jetons d'échange ne sont utilisés que lorsque l'échange est réalisé.

Allez voir le nouvel épisode de TV Royale pour plus d'informations !