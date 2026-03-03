Ces derniers mois, vous avez partagé beaucoup de remarques sur la progression, les héros, les récompenses et l'équilibre général du jeu. Certains de ces changements sont difficiles à mettre en place, mais nous vous avons écoutés, et nous travaillons à faire de Clash Royale un jeu meilleur pour toutes et tous.

Dans la prochaine mise à jour, nous allons introduire une série de changements importants sur lesquels nous avons travaillé pour 2026. Certains sont en développement depuis pas mal de temps, tandis que d'autres sont des réponses directes à vos commentaires.

Le 23 février, la prochaine mise à jour mettra en place certains de ces changements, ainsi que des fonctionnalités inédites. Tous les détails seront partagés dans les notes de patch, à la sortie de la mise à jour.

Voici ce qui vous attend...

À PARTIR DU 23 FÉVRIER

Pas de doublons pour les cartes au niveau max

Beaucoup de joueurs trouvaient le système de cristaux punitif, surtout lorsque l'on recevait des doublons de cartes au niveau 16.

Pour améliorer cet aspect, dans un premier temps, nous allons ajouter une sécurité supplémentaire aux coffres mystères en réduisant les doublons tant que la collection n'est pas complète.

À partir du 23 février :

Si votre collection inclut moins de 60 cartes de niveau max , vous ne recevrez aucun doublon de ces cartes.

Si vous en avez plus de 60, les chances d'obtention de cartes de niveau max seront réduites de 90 %.

Héros débloqués à l'arène 5

Nous avons constaté que débloquer les héros est un objectif trop ambitieux, notamment pour les nouveaux joueurs.

L'emplacement des héros sera désormais disponible à l'arène 5, afin que vous puissiez profiter de cette fonctionnalité plus tôt dans le jeu.

Nous allons voir l'impact que cette décision aura sur l'accessibilité et la progression en général.

À PARTIR DE MARS

Moins d'emplacements de deck (4 → 3 emplacements)

Nous supprimons l'un des emplacements spéciaux, qui passent de 4 à 3.

Vous aurez donc :

1 emplacement d'évolution

1 emplacement de héros

1 emplacement joker (pour une évolution ou un héros)

Ce changement est valable pour :

La voie des trophées

Le mode Classé

Les défis

Notre but est de remédier aux difficultés causées par les 4 emplacements actuels sans nuire à la flexibilité de création des decks.

Suppression du côté aléatoire des héros débloqués

Les héros ne seront plus débloqués aléatoirement.

Vous pourrez choisir le héros que vous voulez débloquer en utilisant les fragments correspondants.

À cause de ce changement, l'événement de déblocage d'un héros aléatoire sera mis à jour pour laisser le choix aux joueurs.

Cette mise à jour apporte également 75 fragments de héros garantis dans le Pass gratuit chaque saison, à partir de mars.

Débloquez un héros GRATUITEMENT !

Pour aider au mieux cette transition de déblocage aléatoire au déblocage au choix :

Nous offrons 200 fragments de héros à tous les joueurs qui ont déjà atteint l'étape de déblocage des héros à l'arène 5.

Vous avez 3 mois pour les récupérer à partir de mi-mars.

Nouvelles évolutions !

Un nouvelle évolution arrive en avril.

Il n'y aura pas d'évolution en mai.

À partir de juin, nous allons alterner entre :

Héros

Évolutions

Nouvelles cartes

Améliorations du coffre mystère 5 étoiles

Nous avons bien compris que les récompenses des coffres mystères à 5 étoiles ne sont pas toujours à la hauteur.

Nous partagerons bientôt avec vous la liste détaillée des améliorations que nous allons apporter.

NOS PLANS POUR LA SUITE

Nous avons encore plein d'autres projets pour 2026. Ne manquez pas les annonces sur les réseaux sociaux pour ne rien rater ! Nous avons hâte de partager tout ça avec vous.

Merci de faire partie de la communauté de Clash Royale.

Nous allons écrire le prochain chapitre ensemble !

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale