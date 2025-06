Dans la prochaine mise à jour, nous allons effectuer quelques changements au niveau des gemmes offertes dans le jeu. Voici ce qui va se passer :

Mise à jour des récompenses de maîtrise : Cartes classiques : 150 > 100 gemmes Champions : 300 > 100 gemmes

+2 525 gemmes seront transférées des maîtrises vers la voie des trophées

En d'autres termes, il y aura moins de gemmes à récupérer dans le jeu, mais il y en aura plus à récupérer en jouant comme d'habitude, ce qui veut dire qu'elles ne seront plus verrouillées derrière les maîtrises. Nous pensons que ce changement rendra les gemmes offertes plus accessibles à plus de joueurs.

Si vous voulez récupérer des gemmes grâce aux maîtrises avec les taux actuels, c'est le moment ou jamais !

Après la sortie de la mise à jour fin juin, les récompenses de maîtrise seront ajustées, et nous n'offrirons pas les gemmes rétroactivement pour les niveaux de maîtrise atteints ou pour la voie des trophées.

C'est tout pour le moment, ne manquez pas les infos sur la mise à jour très prochainement !

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale