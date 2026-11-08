Circuit Royal
Vous allez pouvoir rivaliser plus que jamais avec une nouvelle compétition à rejoindre à chaque saison ! Préparez-vous pour des duels en face à face et des tas de récompenses à gagner.
Le Circuit Royal vous permet de jouer dans différentes ligues et d'affronter des joueurs de niveau similaire au vôtre.
Vous pouvez participer aux tournois du Circuit Royal à partir de l'arène 17 et 6 000 trophées.
Deck duel
Chaque tournoi du Circuit Royal est disputé selon un format de duel : un match en deux manches gagnantes (best-of-3) avec des decks pré-construits. Alors pour vous assurer que tout soit fin prêt pour la compétition, vous devrez d'abord construire votre deck duel !
Votre deck duel est composé de 4 decks de 8 cartes ; chaque carte ne peut être utilisée qu'une seule fois sur l'ensemble des 4 decks. Il se trouve dans le coin supérieur droit de votre deck.
Comme les duels sont disputés en deux manches gagnantes, vous n'aurez que 3 decks avec lesquels participer, mais plus vous en construirez, plus vous aurez de flexibilité pour contrer votre adversaire !
En résumé, il vous faut 24 cartes uniques réparties sur 3 decks, ou 32 cartes sur 4 decks.
Besoin d'aide pour construire vos decks ?
Le constructeur de deck revu et amélioré est là pour vous aider !
Cet outil peut créer un deck de toutes pièces à partir de votre collection et vous donner des conseils pour bien l'utiliser. Alternativement, il peut construire un deck autour de votre condition de victoire préférée ! Il prend aussi en compte les cartes de vos autres decks pour vous permettre de construire plus facilement un deck unique en profitant des meilleures synergies.
Ligues
Lorsque vous rejoignez le Circuit Royal pour la première fois, une ligue vous est attribuée.
Il y a 13 ligues en tout, chacune réunissant des joueurs de niveau similaire.
Votre ligue dépend de vos succès, et lorsque vous rejoignez un tournoi du Circuit Royal, le jeu estime votre niveau en se basant sur votre progression sur la voie des trophées, votre classement final en mode Classé et Champion suprême, et les résultats de vos duels du Circuit Royal si vous en avez déjà disputés.
Vous pouvez passer à la ligue supérieure au début de chaque tournoi, et au début de chaque nouvelle saison, votre rang est recalculé. Vous pouvez donc repartir dans une ligue plus ou moins élevée selon vos nouveaux succès et vos résultats précédents dans le Circuit Royal.
Les ligues 1 à 8 sont des ligues indépendantes intitulées Dague, Pancake, Moustache, Magique, Marteau, Armure, Fantôme et Ligue de la Reine.
Les ligues 9 à 13 constituent la toute-puissante Ligue du Roi ! Pendant les week-ends de duels, si vous êtes dans la Ligue du Roi, vous pourrez affronter des joueurs de toutes ces ligues. Cela ne s'applique pas aux week-ends de Grand duel.
Niveaux des cartes
Dans le Circuit Royal, les niveaux de votre propre collection de cartes sont utilisés dans chaque match, et pour veiller à ce que la compétition soit équilibrée dans toutes les ligues, chaque carte est soumise à une limite de niveau, qui va de 11 dans les première ligues jusqu'à 16 dans les ligues les plus élevées.
Limite de niveau par ligue
|Ligue
|Niveau maximum
|1 – 2
|11
|3 – 4
|12
|5 – 6
|13
|7
|14
|8
|15
|9 – 13 (Ligue du Roi)
|16
Circuit Royal
Chaque saison inclut 3 à 4 week-ends de duels avec des duels normaux les premiers week-ends suivis du Grand duel, et se termine par un week-end de pause.
Le nombre de week-ends de duels peut varier selon la durée de la saison. Voici à quoi peuvent ressembler les saisons :
Saison de 4 semaines
Week-end 1 : Duel
Week-end 2 : Duel
Week-end 3 : Grand duel
Week-end 4 : Pause
Saison de 5 semaines
Week-end 1 : Duel
Week-end 2 : Duel
Week-end 3 : Duel
Week-end 4 : Grand duel
Week-end 5 : Pause
Chaque tournoi dure 72 heures, du vendredi à 9 h UTC au lundi à 9 h UTC.
Week-ends de duels
Les duels sont les événements les plus fréquents, ayant lieu 2 à 3 fois par mois. Pendant ces week-ends, votre objectif est de remporter 8 matchs avant d'encaisser 3 défaites.
Contrairement aux défis, les récompenses ne sont pas attribuées après chaque victoire. Elles sont cumulées et prêtes à être récupérées à la fin de votre session, quand vous avez atteint 8 victoires ou 3 défaites. Plus vous remportez de victoires, meilleures sont vos récompenses !
Week-end du Grand duel
C'est le moment de montrer ce que vous savez faire !
Les Grands duels sont l'apogée des tournois mensuels, et offrent des récompenses à ne pas manquer !
À la différence des week-ends de duels, vous récupérez vos récompenses des Grands duels après la fin de l'événement.
Les formats des duels différent aussi, selon la ligue dans laquelle vous jouez. Voici le format utilisé dans les différentes ligues :
Ligue Dague – Ligue de la Reine (ligues 1 à 8)
Dans ces ligues, l'événement ressemble aux duels habituels, en plus grand ! Au lieu de 8 victoires et 3 défaites, votre objectif est de remporter 12 matchs avant de subir 4 défaites.
Et comme dans les tournois de duels, plus vous remportez de victoires, meilleures sont les récompenses !
Ligue du Roi (ligues 9 à 13)
La Ligue du Roi est réservée à l'élite des joueurs, et ses enjeux sont élevés. Il y a même un classement. Ou plutôt… des classements ?
En Ligue du Roi, vous continuez jusqu'à avoir joué un maximum de 20 parties. Mais votre position au classement ne dépend pas seulement de vos victoires. Comme les victoires sont limitées, de nombreux joueurs en remporteront le même nombre. Voici les critères qui permettent de les départager et de déterminer leur rang général :
1. Moins de défaites
2. Plus de combats individuels remportés lors des duels
3. Adversaires plus puissants battus
4. Score final atteint en premier
Récompenses
Dans le Circuit Royal, tout est une question de talent, et les récompenses sont attribuées en conséquence. Hissez-vous au sommet de votre ligue pour obtenir de meilleures récompenses.
Voici les récompenses à gagner pendant les week-ends de duels :
Récompenses des duels
|Dague
|Pancakes
|Moustache
|Magique
|Marteau
|Armure
|Fantôme
|Reine
|Roi
|8 victoires
|8 cartes épiques aléatoires80 cartes rares aléatoires200 cartes communes aléatoires4 800 pièces d'orBannière complète
|400 jokers communs12 cartes épiques aléatoires100 cartes rares aléatoires10 000 pièces d'orBannière complète
|100 jokers rares800 jokers communs16 cartes épiques aléatoires20 000 pièces d'orBannière complète
|16 jokers épiques140 jokers rares1 200 jokers communs28 000 pièces d'orBannière complète
|20 jokers épiques260 jokers rares4 cartes légendaires aléatoires30 000 pièces d'orBannière complète
|4 jokers légendaires40 jokers épiques280 jokers rares40 000 pièces d'orBannière complète
|4 jokers légendaires60 jokers épiques4 champions aléatoires44 000 pièces d'orBannière complète
|4 jokers champions4 jokers légendaires80 jokers épiques60 000 pièces d'orBannière complète
|8 jokers champions8 jokers légendaires100 jokers épiques120 000 pièces d'orBannière complète
|7 victoires
|4 cartes épiques aléatoires40 cartes rares aléatoires100 cartes communes aléatoires2 400 pièces d'orBannière complète
|200 jokers communs6 cartes épiques aléatoires50 cartes rares aléatoires5 000 pièces d'orBannière complète
|50 jokers rares400 jokers communs8 cartes épiques aléatoires10 000 pièces d'orBannière complète
|8 jokers épiques70 jokers rares600 jokers communs14 000 pièces d'orBannière complète
|10 jokers épiques130 jokers rares2 cartes légendaires aléatoires15 000 pièces d'orBannière complète
|2 jokers légendaires20 jokers épiques140 jokers rares20 000 pièces d'orBannière complète
|2 jokers légendaires30 jokers épiques2 champions aléatoires22 000 pièces d'orBannière complète
|2 jokers champions2 jokers légendaires40 jokers épiques30 000 pièces d'orBannière complète
|4 jokers champions4 jokers légendaires50 jokers épiques60 000 pièces d'orBannière complète
|6 victoires
|2 cartes épiques aléatoires20 cartes rares aléatoires50 cartes communes aléatoires1 200 pièces d'orBannière complète
|100 jokers communs3 cartes épiques aléatoires25 cartes rares aléatoires2 500 pièces d'orBannière complète
|25 jokers rares200 jokers communs4 cartes épiques aléatoires5 000 pièces d'orBannière complète
|4 jokers épiques35 jokers rares300 jokers communs7 000 pièces d'orBannière complète
|5 jokers épiques65 jokers rares1 carte légendaire aléatoire7 500 pièces d'orBannière complète
|1 joker légendaire10 jokers épiques70 jokers rares10 000 pièces d'orBannière complète
|1 joker légendaire15 jokers épiques1 champion aléatoire11 000 pièces d'orBannière complète
|1 joker champion1 joker légendaire20 jokers épiques15 000 pièces d'orBannière complète
|2 jokers champions2 jokers légendaires25 jokers épiques30 000 pièces d'orBannière complète
|5 victoires
|6 cartes rares aléatoires45 cartes communes aléatoires340 pièces d'orFond de bannière
|7 cartes rares aléatoires55 cartes communes aléatoires410 pièces d'orFond de bannière
|9 cartes rares aléatoires75 cartes communes aléatoires550 pièces d'orFond de bannière
|1 carte épique aléatoire30 cartes rares aléatoires80 cartes communes aléatoires1 300 pièces d'orFond de bannière
|3 cartes épiques aléatoires35 cartes rares aléatoires130 cartes communes aléatoires2 200 pièces d'orFond de bannière
|4 cartes épiques aléatoires45 cartes rares aléatoires180 cartes communes aléatoires2 700 pièces d'orFond de bannière
|5 cartes épiques aléatoires50 cartes rares aléatoires220 cartes communes aléatoires3 100 pièces d'orFond de bannière
|6 cartes épiques aléatoires75 cartes rares aléatoires240 cartes communes aléatoires3 900 pièces d'orFond de bannière
|8 cartes épiques aléatoires85 cartes rares aléatoires350 cartes communes aléatoires4 000 pièces d'orFond de bannière
|4 victoires
|3 cartes rares aléatoires40 cartes communes aléatoires250 pièces d'orFond de bannière
|4 cartes rares aléatoires50 cartes communes aléatoires320 pièces d'orFond de bannière
|8 cartes rares aléatoires60 cartes communes aléatoires460 pièces d'orFond de bannière
|25 cartes rares aléatoires75 cartes communes aléatoires950 pièces d'orFond de bannière
|2 cartes épiques aléatoires30 cartes rares aléatoires80 cartes communes aléatoires1,400 pièces d'orFond de bannière
|3 cartes épiques aléatoires40 cartes rares aléatoires85 cartes communes aléatoires1,800 pièces d'orFond de bannière
|4 cartes épiques aléatoires45 cartes rares aléatoires190 cartes communes aléatoires2 100 pièces d'orFond de bannière
|5 cartes épiques aléatoires70 cartes rares aléatoires200 cartes communes aléatoires2 500 pièces d'orFond de bannière
|6 cartes épiques aléatoires80 cartes rares aléatoires230 cartes communes aléatoires2 600 pièces d'orFond de bannière
|3 victoires
|2 cartes rares aléatoires35 cartes communes aléatoires200 pièces d'orFond de bannière
|3 cartes rares aléatoires45 cartes communes aléatoires240 pièces d'orFond de bannière
|5 cartes rares aléatoires55 cartes communes aléatoires360 pièces d'orFond de bannière
|20 cartes rares aléatoires60 cartes communes aléatoires670 pièces d'orFond de bannière
|1 carte épique aléatoire25 cartes rares aléatoires880 pièces d'orFond de bannière
|2 cartes épiques aléatoires35 cartes rares aléatoires1 100 pièces d'orFond de bannière
|3 cartes épiques aléatoires40 cartes rares aléatoires100 cartes communes aléatoires1 300 pièces d'orFond de bannière
|4 cartes épiques aléatoires65 cartes rares aléatoires1 600 pièces d'orFond de bannière
|5 cartes épiques aléatoires75 cartes rares aléatoires1 700 pièces d'orFond de bannière
|2 victoires
|1 carte rare aléatoire30 cartes communes aléatoires150 pièces d'orFond de bannière
|2 cartes rares aléatoires40 cartes communes aléatoires200 pièces d'orFond de bannière
|3 cartes rares aléatoires50 cartes communes aléatoires270 pièces d'orFond de bannière
|15 cartes rares aléatoires55 cartes communes aléatoires460 pièces d'orFond de bannière
|20 cartes rares aléatoires60 cartes communes aléatoires560 pièces d'orFond de bannière
|25 cartes rares aléatoires65 cartes communes aléatoires710 pièces d'orFond de bannière
|30 cartes rares aléatoires70 cartes communes aléatoires880 pièces d'orFond de bannière
|1 carte épique aléatoire40 cartes rares aléatoires1 100 pièces d'orFond de bannière
|2 cartes épiques aléatoires45 cartes rares aléatoires1 200 pièces d'orFond de bannière
|1 victoire
|25 cartes communes aléatoires110 pièces d'orFond de bannière
|35 cartes communes aléatoires150 pièces d'orFond de bannière
|45 cartes communes aléatoires190 pièces d'orFond de bannière
|10 cartes rares aléatoires250 pièces d'orFond de bannière
|15 cartes rares aléatoires380 pièces d'orFond de bannière
|20 cartes rares aléatoires500 pièces d'orFond de bannière
|25 cartes rares aléatoires630 pièces d'orFond de bannière
|30 cartes rares aléatoires750 pièces d'orFond de bannière
|40 cartes rares aléatoires760 pièces d'orFond de bannière
|0 victoire
|Fond de bannière
|Fond de bannière
|Fond de bannière
|Fond de bannière
|Fond de bannière
|Fond de bannière
|Fond de bannière
|Fond de bannière
|Fond de bannière
Affûtez vos stratégies et battez-vous jusqu'en Ligue du Roi pour décrocher les meilleurs prix.
Et les récompenses des Grands Duels sont encore plus juteuses ! Si vous parvenez à vous hisser en haut de la Ligue du Roi, vous aurez une chance de gagner un Pass Royale en plus de tout le reste ! Le Pass Royale sera disponible dans votre menu Supercell ID, prêt à être activé quand vous voulez.
Restez à l'écoute, car nous dévoilerons toutes les récompenses des Grands Duels plus tard…
Avec le nouveau Circuit Royal, nous voulons offrir aux joueurs plus d'opportunités d'entrer dans la compétition à tous les types de joueurs, des débutants aux champions suprêmes, avec des tournois réguliers et un moyen de mettre vos talents à l'épreuve dans un cadre compétitif.
Et ce n'est que le début. Nous aimerions savoir ce que vous pensez tandis que nous continuons à développer et améliorer le Circuit Royal. Alors rejoignez-nous, battez-vous et dites-nous ce que vous en pensez sur Discord et Reddit !
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale