Vous allez pouvoir rivaliser plus que jamais avec une nouvelle compétition à rejoindre à chaque saison ! Préparez-vous pour des duels en face à face et des tas de récompenses à gagner.

Le Circuit Royal vous permet de jouer dans différentes ligues et d'affronter des joueurs de niveau similaire au vôtre.

Vous pouvez participer aux tournois du Circuit Royal à partir de l'arène 17 et 6 000 trophées.

Deck duel

Chaque tournoi du Circuit Royal est disputé selon un format de duel : un match en deux manches gagnantes (best-of-3) avec des decks pré-construits. Alors pour vous assurer que tout soit fin prêt pour la compétition, vous devrez d'abord construire votre deck duel !

Votre deck duel est composé de 4 decks de 8 cartes ; chaque carte ne peut être utilisée qu'une seule fois sur l'ensemble des 4 decks. Il se trouve dans le coin supérieur droit de votre deck.

Comme les duels sont disputés en deux manches gagnantes, vous n'aurez que 3 decks avec lesquels participer, mais plus vous en construirez, plus vous aurez de flexibilité pour contrer votre adversaire !

En résumé, il vous faut 24 cartes uniques réparties sur 3 decks, ou 32 cartes sur 4 decks.

Besoin d'aide pour construire vos decks ?

Le constructeur de deck revu et amélioré est là pour vous aider !

Cet outil peut créer un deck de toutes pièces à partir de votre collection et vous donner des conseils pour bien l'utiliser. Alternativement, il peut construire un deck autour de votre condition de victoire préférée ! Il prend aussi en compte les cartes de vos autres decks pour vous permettre de construire plus facilement un deck unique en profitant des meilleures synergies.

Ligues

Lorsque vous rejoignez le Circuit Royal pour la première fois, une ligue vous est attribuée.

Il y a 13 ligues en tout, chacune réunissant des joueurs de niveau similaire.

Votre ligue dépend de vos succès, et lorsque vous rejoignez un tournoi du Circuit Royal, le jeu estime votre niveau en se basant sur votre progression sur la voie des trophées, votre classement final en mode Classé et Champion suprême, et les résultats de vos duels du Circuit Royal si vous en avez déjà disputés.

Vous pouvez passer à la ligue supérieure au début de chaque tournoi, et au début de chaque nouvelle saison, votre rang est recalculé. Vous pouvez donc repartir dans une ligue plus ou moins élevée selon vos nouveaux succès et vos résultats précédents dans le Circuit Royal.