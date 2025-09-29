Taux de rareté

Rareté de départ 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Coffre mystère hanté à 1 étoile 6,25 % 29,01 % 40,89 % 21,15 % 2,70 % Coffre mystère spectral à 1 étoile 6,25 % 29,01 % 40,89 % 21,15 % 2,70 %

Taux de récompenses aux arènes 1-10

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |

| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |

| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |

| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |

| Cartes épiques | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |

| Bannières | | | | 25,00 % | 28,20 % |

| Émotes | | | | | 7,05 % |

| Fragments d'évolution | | | | | |

| Évolutions complètes | | | | | |

Taux de récompenses aux arènes 11-19

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |

| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |

| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |

| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |

| Cartes épiques | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |

| Cartes légendaires | | | | 4,69 % | 6,47 % |

| Champions | | | | | 4,32 % |

| Bannières | | | | 25,00 % | 28,78 % |

| Émotes | | | | | 7,19 % |

| Fragments d'évolution | | | | | 8,64 % |

| Évolutions complètes | | | | | 1,44 % |

Taux de récompenses aux arènes 20+

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |

| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |

| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |

| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |

| Cartes épiques | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |

| Cartes légendaires | | | | 4,69 % | 6,47 % |

| Champions | | | | | 4,32 % |

| Bannières | | | | 25,00 % | 28,78 % |

| Émotes | | | | | 7,19 % |

| Fragments d'évolution | | | | | 8,64 % |

| Évolutions complètes | | | | | 1,44 % |

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoile Cartes communes Arènes 1-10 30 Arènes 11-19 75 Arènes 20+ 125

2 étoiles Cartes communes Cartes rares Arènes 1-10 60 15 Arènes 11-19 150 50 Arènes 20+ 250 60

3 étoiles Cartes communes Cartes rares Cartes épiques Arènes 1-10 125 35 3 Arènes 11-19 375 100 10 Arènes 20+ 500 125 12

4 étoiles Cartes communes Cartes rares Cartes épiques Cartes légendaires Bannières Arènes 1-10 250 75 6 - 1 Arènes 11-19 750 200 20 3 1 Arènes 20+ 1 000 250 25 5 1