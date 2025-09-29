Skip to content
29 sept. 2025
Blog – Clash Royale

Infos sur les coffres !

Bienvenue dans le portail d'information des coffres de Clash Royale ! Ici, vous trouverez tout ce qui concerne les coffres mystères et les coffres royaux.

Notez bien : les coffres ne contiennent que des cartes que vous avez déjà débloquées et disponibles à votre niveau d'arène (ou aux niveaux inférieurs).

Alors allons-y !

COFFRES MYSTÈRES

Les coffres mystères sont classifiés selon leurs récompenses potentielles et leur nombre de taps.

  • Coffres mystères saisonniers : dépendent du thème de la saison ! Vous pouvez consulter les récompenses des coffres mystères saisonniers dans la section ci-dessous.

  • Coffres mystères magiques : cartes, or, objets magiques, fragments d'évolution et cosmétiques (comme l'ancien cube mystère). 4 taps.

  • Coffres mystères communs : cartes et or. 3 taps.

COFFRES MYSTÈRES SAISONNIERS

Les coffres mystères saisonniers proposent des récompenses en rapport avec la saison en cours. En octobre, vous pourrez recevoir plein de récompenses fantomatiques dans les coffres mystères hantés et spectraux !

Récompenses potentielles

En ouvrant un coffre hanté ou un coffre spectral, vous obtiendrez peut-être ce qui suit :

Des cartes (dans les deux coffres)

CommuneÉpiqueRareLégendaireChampion
FlèchesTour à bombesGardesCimetièreCheffe des voleuses
BombardierBoule de feuFoudreSorcière de la nuitGobelinstein
GargouillesTour de l'enferPoisonFantôme royalRoi squelette
SquelettesMini P.E.K.K.AArmée de squelettes
Dragons squelettesPierre tombaleSorcière

Des fragments d'évolution / évolutions complètes

Coffre mystère hantéCoffre mystère spectral
Fragment d'évolution - Armée de squelettesFragment d'évolution - Fantôme royal
Évolution complète - Armée de squelettesÉvolution complète - Fantôme royal
Fragment d'évolution - Fantôme royal
Évolution complète - Fantôme royal

Des bannières et émotes (dans les deux coffres)

Taux de rareté

Rareté de départ1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles5 étoiles
Coffre mystère hanté à 1 étoile6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %
Coffre mystère spectral à 1 étoile6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Taux de récompenses aux arènes 1-10

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Cartes épiques | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Bannières | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Émotes | | | | | 7,05 % |
| Fragments d'évolution | | | | | |
| Évolutions complètes | | | | | |

Taux de récompenses aux arènes 11-19

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Cartes épiques | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Cartes légendaires | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Champions | | | | | 4,32 % |
| Bannières | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Émotes | | | | | 7,19 % |
| Fragments d'évolution | | | | | 8,64 % |
| Évolutions complètes | | | | | 1,44 % |

Taux de récompenses aux arènes 20+

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Cartes épiques | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Cartes légendaires | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Champions | | | | | 4,32 % |
| Bannières | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Émotes | | | | | 7,19 % |
| Fragments d'évolution | | | | | 8,64 % |
| Évolutions complètes | | | | | 1,44 % |

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileCartes communes
Arènes 1-1030
Arènes 11-1975
Arènes 20+125
2 étoilesCartes communesCartes rares
Arènes 1-106015
Arènes 11-1915050
Arènes 20+25060
3 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiques
Arènes 1-10125353
Arènes 11-1937510010
Arènes 20+50012512
4 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesBannières
Arènes 1-10250756-1
Arènes 11-197502002031
Arènes 20+1 0002502551
5 étoilesCartes communesCartes raresCartes épiquesCartes légendairesChampionsBannièresÉmotesFragments d'évolutionFragments d'évolution (évolutions complètes)
Arènes 1-105001501211
Arènes 11-191 50040040651116
Arènes 20+2 000500501051116

COFFRES MYSTÈRES MAGIQUES

Il existe cinq raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense.

Probabilité de rareté par type de coffre mystère magique

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| ------------------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------- |
| Coffre mystère 1 étoile | 31,64 % | 43,91 % | 20,10 % | 4,05 % | 0,30 % |
| Coffre mystère 2 étoiles | | 33,36 % | 45,59 % | 20,04 % | 1,01 % |
| Coffre mystère 3 étoiles | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| Coffre mystère 4 étoiles | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| Coffre mystère 5 étoiles | | | | | 100,00 % |

Chances de chaque récompense selon la rareté finale (arènes 16+)

| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| -------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Or | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | |
| Jokers communs | | | 9,00 % | 9,00 % | |
| Jokers rares | | | 8,00 % | 8,00 % | |
| Jokers épiques | | | 4,00 % | 4,00 % | |
| Jokers légendaires | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Jokers champions | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Jokers d'élite | | | | 3,00 % | 7,53 % |
| Livres communs | | | | | 21,51 % |
| Livres rares | | | | | 21,51 % |
| Livres épiques | | | | | 17,20 % |
| Livres légendaires | | | | | 17,20 % |
| Livres ultimes | | | | | 10,75 % |
| Fragment d'évolution joker | | | | 3,00 % | |
| Évolutions complètes | | | | | 4,30 % |
| Émotes | | | 4,00 % | | |
| Bannières | | 4,00 % | | | |
| Cartes aléatoires | 70,00 % | 66,00 % | 44,00 % | 42,00 % | |

Conditions d'arène par type de récompense

Arène minimumRécompenses
Arène 1OrCartes communesCartes raresLivres des cartes communsLivres des cartes rares
Arène 4BannièresÉmotes
Arène 5Jokers communsJokers rares
Arène 6Cartes épiquesJokers épiquesLivres des cartes épiques
Arène 7Fragments d'évolution joker
Arène 11Cartes légendairesJokers légendairesLivres des cartes légendairesLivres ultimesÉvolutions complètes
Arène 15Jokers d'élite
Arène 16ChampionsJokers champions

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoires
Arène 1200102
Arène 2250112
Arène 3300123
Arène 4350133
Arène 5400154
Arène 64251641
Arène 74501741
Arène 84751841
Arène 95001952
Arène 105252052
Arène 115502152
Arène 125602152
Arène 135702252
Arène 145802352
Arène 155902462
Arène 166002562
Arène 176122662
Arène 186242662
Arène 196362762
Arène 206482762
Arène 216602872
Arène 226722872
Arène 236842972
Arène 246962972
Arènes saisonnières7082972
2 étoilesOrBannièresCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Arène 1250123
Arène 2350153
Arène 3500204
Arène 46001255
Arène 58001308
Arène 692013592
Arène 71 050140102
Arène 81 200146112
Arène 91 350152123
Arène 101 500158143
Arène 111 6501651641
Arène 121 8001701841
Arène 131 9501752041
Arène 142 1001802251
Arène 152 3001902451
Arène 162 500110025611
Arène 172 550110226611
Arène 182 600110426611
Arène 192 650110627611
Arène 202 700110827611
Arène 212 750111028711
Arène 222 800111228711
Arène 232 850111429711
Arène 242 900111629711
Arènes saisonnières2 950111829711
3 étoilesOrJokers communsJokers raresJokers épiquesJokers légendairesJokers championsÉmotesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Arène 1320144
Arène 2500206
Arène 3800308
Arène 41 10014010
Arène 51 600351016015
Arène 62 00042122180203
Arène 72 500501421105254
Arène 83 000601631130305
Arène 93 600701831150386
Arène 104 500802041175467
Arène 115 40090225112005582
Arène 126 000100255112306092
Arène 137 0001102861126070102
Arène 148 0001203261130080123
Arène 159 0001353661136090143
Arène 1610 0001504071114001001632
Arène 1710 2001554071114081021632
Arène 1810 4001554071114161041732
Arène 1910 6001604071114241061732
Arène 2010 8001604581114321081732
Arène 2111 0001654581114401101832
Arène 2211 2001704581114481121832
Arène 2311 4001704581114561141832
Arène 2411 6001754581114641161932
Arènes saisonnières11 8001754581114721181932
4 étoilesOrJokers communsJokers raresJokers épiquesJokers légendairesJokers championsJokers d'éliteFragments d'évolution jokersCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Arène 140013-184-5
Arène 270025-346-9
Arène 31 20042-579-12
Arène 42 00068-9214-19
Arène 53 2005515102-13821-28
Arène 65 00070183153-20738-513-4
Arène 77 000852241212-28759-805-6
Arène 89 5001002861297-40280-1096-9
Arène 912 0001203571382-517102-1388-11
Arène 1014 5001504291467-632123-16611-14
Arène 1117 500180501021552-747144-19513-183-4
Arène 1220 000220701221680-920170-23018-254-5
Arène 1325 000270901431850-1 150212-28725-345-6
Arène 1430 00032011018311 020-1 380255-34534-465-6
Arène 1535 00038013523310 00011 190-1 610297-40244-595-8
Arène 1640 000450160284310 00011 360-1 840340-46054-737-106-9
Arène 1740 800465160284310 00011 387-1 876346-46955-747-106-9
Arène 1841 600465160284310 00011 414-1 913353-47856-777-106-9
Arène 1942 400480160284310 00011 441-1 950360-48757-788-116-9
Arène 2043 200480180324310 00011 468-1 987367-49658-798-117-10
Arène 2144 000495180324310 00011 496-2 024374-50659-808-117-10
Arène 2244 800510180324310 00011 523-2 060380-51561-828-117-10
Arène 2345 600510180324310 00011 550-2 097387-52462-838-117-10
Arène 2446 400515180324310 00011 577-2 134394-53362-858-117-10
Arènes saisonnières47 200520180324310 00011 577-2 134394-53362-858-117-10
5 étoilesJokers d'éliteLivres communsLivres raresLivres épiquesLivres légendairesLivres ultimesÉvolutions complètes
Arène 111
Arène 211
Arène 311
Arène 411
Arène 511
Arène 6111
Arène 7111
Arène 8111
Arène 9111
Arène 10111
Arène 11111111
Arène 12111111
Arène 13111111
Arène 14111111
Arène 1550 000111111
Arène 1650 000111111
Arène 1750 000111111
Arène 1850 000111111
Arène 1950 000111111
Arène 2050 000111111
Arène 2150 000111111
Arène 2250 000111111
Arène 2350 000111111
Arène 2450 000111111
Arènes saisonnières50 000111111

ÉMOTES POTENTIELLES

BANNIÈRES POTENTIELLES

COFFRES MYSTÈRES COMMUNS

Il existe quatre raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 4 étoiles ⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense.

Taux d'apparition de coffres mystères communs

Rareté de départ1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles
Coffre mystère commun à 1 étoile31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Taux de récompenses des coffres mystères communs (à partir de l'arène 1)

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles
Or62,50 %50,00 %33,33 %25,00 %
Cartes aléatoires37,50 %50,00 %66,66 %75,00 %

Exemples de taux de récompenses des coffres mystères communs à l'arène 16

1 étoile2 étoiles3 étoiles4 étoiles
Or62,50 %50,00 %33,33 %25,00 %
Cartes communes17,02 %21,88 %24,63 %26,26 %
Cartes rares15,65 %20,12 %22,65 %24,14 %
Cartes épiques4,30 %6,20 %13,21 %16,60 %
Cartes légendaires1,72 %5,89 %7,39 %
Champions0,07 %0,28 %0,60 %

Montants des récompenses par rareté et par type

1 étoileOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoires
Arène 1200102
Arène 2250112
Arène 3300123
Arène 4350133
Arène 5400154
Arène 64251641
Arène 74501741
Arène 84751841
Arène 95001952
Arène 105252052
Arène 115502152
Arène 125602152
Arène 135702252
Arène 145802352
Arène 155902462
Arène 166002562
Arène 176122662
Arène 186242662
Arène 196362762
Arène 206482762
Arène 216602872
Arène 226722872
Arène 236842972
Arène 246962972
Arènes 25+7082972
2 étoilesOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Arène 1250123
Arène 2350153
Arène 3500204
Arène 4600255
Arène 5800308
Arène 69203592
Arène 71 05040102
Arène 81 20046112
Arène 91 35052123
Arène 101 50058143
Arène 111 650651641
Arène 121 800701841
Arène 131 950752041
Arène 142 100802251
Arène 152 300902451
Arène 162 50010025611
Arène 172 55010226611
Arène 182 60010426611
Arène 192 65010627611
Arène 202 70010827611
Arène 212 75011028711
Arène 222 80011228711
Arène 232 85011429711
Arène 242 90011629711
Arènes 25+2 95011829711
3 étoilesOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Arène 1320144
Arène 2500206
Arène 3800308
Arène 41 1004010
Arène 51 6006015
Arène 62 00080203
Arène 72 500105254
Arène 83 000130305
Arène 93 600150386
Arène 104 500175467
Arène 115 4002005582
Arène 126 0002306092
Arène 137 00026070102
Arène 148 00030080123
Arène 159 00036090143
Arène 1610 0004001001632
Arène 1710 2004081021632
Arène 1810 4004161041732
Arène 1910 6004241061732
Arène 2010 8004321081732
Arène 2111 0004401101832
Arène 2211 2004481121832
Arène 2311 4004561141832
Arène 2411 6004641161932
Arènes 25+11 8004721181932
4 étoilesOrCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresCartes légendaires aléatoiresChampions aléatoires
Arène 140013-184-5
Arène 270025-346-9
Arène 31 20042-579-12
Arène 42 00068-9214-19
Arène 53 200102-13821-28
Arène 65 000153-20738-513-4
Arène 77 000212-28759-805-6
Arène 89 500297-40280-1096-9
Arène 912 000382-517102-1388-11
Arène 1014 500467-632123-16611-14
Arène 1117 500552-747144-19513-183-4
Arène 1220 000680-920170-23018-254-5
Arène 1325 000850-1 150212-28725-345-6
Arène 1430 0001 020-1 380255-34534-465-6
Arène 1535 0001 190-1 610297-40244-595-8
Arène 1640 0001 360-1 840340-46054-737-106-9
Arène 1740 8001 387-1 876346-46955-747-106-9
Arène 1841 6001 414-1 913353-47856-777-106-9
Arène 1942 4001 441-1 950360-48757-788-116-9
Arène 2043 2001 468-1 987367-49658-798-117-10
Arène 2144 0001 496-2 024374-50659-808-117-10
Arène 2244 8001 523-2 060380-51561-828-117-10
Arène 2345 6001 550-2 097387-52462-838-117-10
Arène 2446 4001 577-2 134394-53362-858-117-10
Arènes 25+47 2001 577-2 134394-53362-858-117-10

Coffres royaux

Les coffres royaux peuvent être achetés dans le magasin avec des gemmes. Ils garantissent un ensemble de belles récompenses qui dépendent de votre arène.

COFFRES FOUDRE

Ouvrez des coffres foudre et utilisez les « coups » d'éclair pour remplacer les cartes que vous ne voulez pas. Les cartes sont remplacées par un même nombre de cartes d'une rareté équivalente. Les cartes de remplacement sont sélectionnées parmi toutes les cartes débloquées, avec des probabilités identiques. Les coffres foudre d'arènes plus élevées vous donnent plus de coups ! Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 3 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.

ArèneCoupsTotal de cartesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresPossibilité de carte légendaire aléatoirePossibilité de champion aléatoire
Arène 12786513
Arène 22836914
Arène 33937716
Arène 431078918
Arène 541129319
Arène 64131106223
Arène 74145118243
Arène 84160130273
Arène 95175142294
Arène 105190154324
Arène 1152041663446,31 %
Arène 1252201793749,78 %
Arène 13623519139512,59 %
Arène 14625020342514,66 %
Arène 15626421544519,19 %
Arène 16626921945519,55 %0,93 %
Arène 17627522346619,91 %2,37 %
Arène 18628022747620,28 %3,86 %
Arène 19628523148620,64 %3,93 %
Arène 20628923548621,00 %4,00 %
Arène 21629423949621,36 %4,07 %
Arène 22630024450621,72 %4,14 %
Arène 23630524851622,09 %4,21 %
Arène 24631025252622,45 %4,28 %

COFFRES CHANCES

Il y a quatre cartes différentes disponibles dans le coffre chance chaque jour. Les cartes du coffre sont sélectionnées au hasard, mais généralement avec une préférence pour celles qui ont plus d'intérêt pour vous. Sur les quatre cartes, deux sont garanties dans le coffre chance. Vous recevez plusieurs cartes par coffre et 4 types de cartes sont garantis, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous. Deux ou plus sont les types de cartes à l’affiche du jour.

ArèneTotal de cartesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresPossibilité de carte légendaire aléatoirePossibilité de champion aléatoire
Arène 1162125325
Arène 2170131345
Arène 3178138355
Arène 4186143376
Arène 5194150386
Arène 6202156406
Arène 7210161427
Arène 8218168437
Arène 9226174457
Arène 10234181467
Arène 1124218648810 %
Arène 1225019250810 %
Arène 1325819951810 %
Arène 1426620553810 %
Arène 1527421154910 %
Arène 1627421154910 %10 %
Arène 1727421154910 %10 %
Arène 1827421154910 %10 %

COFFRES DU ROI (ARÈNES 1-10)

Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 7 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.

ArèneTotal de cartesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoires
Arène 12401764816
Arène 22501845016
Arène 32601915217
Arène 42701985418
Arène 52802065618
Arène 62902135819
Arène 73002196020
Arène 83102276220
Arène 93202346421
Arène 103302416622

COFFRES LÉGENDAIRES DU ROI (ARÈNES 11+)

Chaque coffre légendaire du Roi vous garantit une carte légendaire, et leur mécanisme unique de tirage vous permet de choisir entre deux cartes différentes à chaque fois. Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 7 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.

ArèneTotal de cartesCartes communes aléatoiresCartes rares aléatoiresCartes épiques aléatoiresPossibilité de carte légendaire aléatoirePossibilité de champion aléatoire
Arène 113402496822100 %
Arène 123502567023100 %
Arène 133602647224100 %
Arène 143702727424100 %
Arène 153802797625100 %
Arènes 16+3802797625100 %100 %

À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale