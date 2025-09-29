Infos sur les coffres !
Bienvenue dans le portail d'information des coffres de Clash Royale ! Ici, vous trouverez tout ce qui concerne les coffres mystères et les coffres royaux.
Notez bien : les coffres ne contiennent que des cartes que vous avez déjà débloquées et disponibles à votre niveau d'arène (ou aux niveaux inférieurs).
Alors allons-y !
COFFRES MYSTÈRES
Les coffres mystères sont classifiés selon leurs récompenses potentielles et leur nombre de taps.
Coffres mystères saisonniers : dépendent du thème de la saison ! Vous pouvez consulter les récompenses des coffres mystères saisonniers dans la section ci-dessous.
Coffres mystères magiques : cartes, or, objets magiques, fragments d'évolution et cosmétiques (comme l'ancien cube mystère). 4 taps.
Coffres mystères communs : cartes et or. 3 taps.
COFFRES MYSTÈRES SAISONNIERS
Les coffres mystères saisonniers proposent des récompenses en rapport avec la saison en cours. En octobre, vous pourrez recevoir plein de récompenses fantomatiques dans les coffres mystères hantés et spectraux !
Récompenses potentielles
En ouvrant un coffre hanté ou un coffre spectral, vous obtiendrez peut-être ce qui suit :
Des cartes (dans les deux coffres)
|Commune
|Épique
|Rare
|Légendaire
|Champion
|Flèches
|Tour à bombes
|Gardes
|Cimetière
|Cheffe des voleuses
|Bombardier
|Boule de feu
|Foudre
|Sorcière de la nuit
|Gobelinstein
|Gargouilles
|Tour de l'enfer
|Poison
|Fantôme royal
|Roi squelette
|Squelettes
|Mini P.E.K.K.A
|Armée de squelettes
|Dragons squelettes
|Pierre tombale
|Sorcière
Des fragments d'évolution / évolutions complètes
|Coffre mystère hanté
|Coffre mystère spectral
|Fragment d'évolution - Armée de squelettes
|Fragment d'évolution - Fantôme royal
|Évolution complète - Armée de squelettes
|Évolution complète - Fantôme royal
|Fragment d'évolution - Fantôme royal
|Évolution complète - Fantôme royal
Des bannières et émotes (dans les deux coffres)
Taux de rareté
|Rareté de départ
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|5 étoiles
|Coffre mystère hanté à 1 étoile
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
|Coffre mystère spectral à 1 étoile
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Taux de récompenses aux arènes 1-10
| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 39,06 % | 28,78 % |
| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 21,58 % |
| Cartes épiques | | | 22,22 % | 12,50 % | 14,39 % |
| Bannières | | | | 25,00 % | 28,20 % |
| Émotes | | | | | 7,05 % |
| Fragments d'évolution | | | | | |
| Évolutions complètes | | | | | |
Taux de récompenses aux arènes 11-19
| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Cartes épiques | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Cartes légendaires | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Champions | | | | | 4,32 % |
| Bannières | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Émotes | | | | | 7,19 % |
| Fragments d'évolution | | | | | 8,64 % |
| Évolutions complètes | | | | | 1,44 % |
Taux de récompenses aux arènes 20+
| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| --------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Cartes communes | 100,00 % | 57,14 % | 44,44 % | 31,25 % | 14,39 % |
| Cartes rares | | 42,86 % | 33,33 % | 23,44 % | 14,39 % |
| Cartes épiques | | | 22,22 % | 15,63 % | 14,39 % |
| Cartes légendaires | | | | 4,69 % | 6,47 % |
| Champions | | | | | 4,32 % |
| Bannières | | | | 25,00 % | 28,78 % |
| Émotes | | | | | 7,19 % |
| Fragments d'évolution | | | | | 8,64 % |
| Évolutions complètes | | | | | 1,44 % |
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Cartes communes
|Arènes 1-10
|30
|Arènes 11-19
|75
|Arènes 20+
|125
|2 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Arènes 1-10
|60
|15
|Arènes 11-19
|150
|50
|Arènes 20+
|250
|60
|3 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Arènes 1-10
|125
|35
|3
|Arènes 11-19
|375
|100
|10
|Arènes 20+
|500
|125
|12
|4 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Bannières
|Arènes 1-10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arènes 11-19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arènes 20+
|1 000
|250
|25
|5
|1
|5 étoiles
|Cartes communes
|Cartes rares
|Cartes épiques
|Cartes légendaires
|Champions
|Bannières
|Émotes
|Fragments d'évolution
|Fragments d'évolution (évolutions complètes)
|Arènes 1-10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arènes 11-19
|1 500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Arènes 20+
|2 000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
COFFRES MYSTÈRES MAGIQUES
Il existe cinq raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense.
Probabilité de rareté par type de coffre mystère magique
| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| ------------------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------- |
| Coffre mystère 1 étoile | 31,64 % | 43,91 % | 20,10 % | 4,05 % | 0,30 % |
| Coffre mystère 2 étoiles | | 33,36 % | 45,59 % | 20,04 % | 1,01 % |
| Coffre mystère 3 étoiles | | | 40,96 % | 56,97 % | 2,07 % |
| Coffre mystère 4 étoiles | | | | 96,00 % | 4,00 % |
| Coffre mystère 5 étoiles | | | | | 100,00 % |
Chances de chaque récompense selon la rareté finale (arènes 16+)
| | 1 étoile | 2 étoiles | 3 étoiles | 4 étoiles | 5 étoiles | |
| -------------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Or | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | |
| Jokers communs | | | 9,00 % | 9,00 % | |
| Jokers rares | | | 8,00 % | 8,00 % | |
| Jokers épiques | | | 4,00 % | 4,00 % | |
| Jokers légendaires | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Jokers champions | | | 3,00 % | 3,00 % | |
| Jokers d'élite | | | | 3,00 % | 7,53 % |
| Livres communs | | | | | 21,51 % |
| Livres rares | | | | | 21,51 % |
| Livres épiques | | | | | 17,20 % |
| Livres légendaires | | | | | 17,20 % |
| Livres ultimes | | | | | 10,75 % |
| Fragment d'évolution joker | | | | 3,00 % | |
| Évolutions complètes | | | | | 4,30 % |
| Émotes | | | 4,00 % | | |
| Bannières | | 4,00 % | | | |
| Cartes aléatoires | 70,00 % | 66,00 % | 44,00 % | 42,00 % | |
Conditions d'arène par type de récompense
|Arène minimum
|Récompenses
|Arène 1
|OrCartes communesCartes raresLivres des cartes communsLivres des cartes rares
|Arène 4
|BannièresÉmotes
|Arène 5
|Jokers communsJokers rares
|Arène 6
|Cartes épiquesJokers épiquesLivres des cartes épiques
|Arène 7
|Fragments d'évolution joker
|Arène 11
|Cartes légendairesJokers légendairesLivres des cartes légendairesLivres ultimesÉvolutions complètes
|Arène 15
|Jokers d'élite
|Arène 16
|ChampionsJokers champions
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Arène 1
|200
|10
|2
|Arène 2
|250
|11
|2
|Arène 3
|300
|12
|3
|Arène 4
|350
|13
|3
|Arène 5
|400
|15
|4
|Arène 6
|425
|16
|4
|1
|Arène 7
|450
|17
|4
|1
|Arène 8
|475
|18
|4
|1
|Arène 9
|500
|19
|5
|2
|Arène 10
|525
|20
|5
|2
|Arène 11
|550
|21
|5
|2
|Arène 12
|560
|21
|5
|2
|Arène 13
|570
|22
|5
|2
|Arène 14
|580
|23
|5
|2
|Arène 15
|590
|24
|6
|2
|Arène 16
|600
|25
|6
|2
|Arène 17
|612
|26
|6
|2
|Arène 18
|624
|26
|6
|2
|Arène 19
|636
|27
|6
|2
|Arène 20
|648
|27
|6
|2
|Arène 21
|660
|28
|7
|2
|Arène 22
|672
|28
|7
|2
|Arène 23
|684
|29
|7
|2
|Arène 24
|696
|29
|7
|2
|Arènes saisonnières
|708
|29
|7
|2
|2 étoiles
|Or
|Bannières
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Arène 1
|250
|12
|3
|Arène 2
|350
|15
|3
|Arène 3
|500
|20
|4
|Arène 4
|600
|1
|25
|5
|Arène 5
|800
|1
|30
|8
|Arène 6
|920
|1
|35
|9
|2
|Arène 7
|1 050
|1
|40
|10
|2
|Arène 8
|1 200
|1
|46
|11
|2
|Arène 9
|1 350
|1
|52
|12
|3
|Arène 10
|1 500
|1
|58
|14
|3
|Arène 11
|1 650
|1
|65
|16
|4
|1
|Arène 12
|1 800
|1
|70
|18
|4
|1
|Arène 13
|1 950
|1
|75
|20
|4
|1
|Arène 14
|2 100
|1
|80
|22
|5
|1
|Arène 15
|2 300
|1
|90
|24
|5
|1
|Arène 16
|2 500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|Arène 17
|2 550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|Arène 18
|2 600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|Arène 19
|2 650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|Arène 20
|2 700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|Arène 21
|2 750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|Arène 22
|2 800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|Arène 23
|2 850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|Arène 24
|2 900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|Arènes saisonnières
|2 950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|3 étoiles
|Or
|Jokers communs
|Jokers rares
|Jokers épiques
|Jokers légendaires
|Jokers champions
|Émotes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Arène 1
|320
|14
|4
|Arène 2
|500
|20
|6
|Arène 3
|800
|30
|8
|Arène 4
|1 100
|1
|40
|10
|Arène 5
|1 600
|35
|10
|1
|60
|15
|Arène 6
|2 000
|42
|12
|2
|1
|80
|20
|3
|Arène 7
|2 500
|50
|14
|2
|1
|105
|25
|4
|Arène 8
|3 000
|60
|16
|3
|1
|130
|30
|5
|Arène 9
|3 600
|70
|18
|3
|1
|150
|38
|6
|Arène 10
|4 500
|80
|20
|4
|1
|175
|46
|7
|Arène 11
|5 400
|90
|22
|5
|1
|1
|200
|55
|8
|2
|Arène 12
|6 000
|100
|25
|5
|1
|1
|230
|60
|9
|2
|Arène 13
|7 000
|110
|28
|6
|1
|1
|260
|70
|10
|2
|Arène 14
|8 000
|120
|32
|6
|1
|1
|300
|80
|12
|3
|Arène 15
|9 000
|135
|36
|6
|1
|1
|360
|90
|14
|3
|Arène 16
|10 000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|Arène 17
|10 200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|Arène 18
|10 400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|Arène 19
|10 600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|Arène 20
|10 800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|Arène 21
|11 000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|Arène 22
|11 200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|Arène 23
|11 400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|Arène 24
|11 600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|Arènes saisonnières
|11 800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|4 étoiles
|Or
|Jokers communs
|Jokers rares
|Jokers épiques
|Jokers légendaires
|Jokers champions
|Jokers d'élite
|Fragments d'évolution jokers
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Arène 1
|400
|13-18
|4-5
|Arène 2
|700
|25-34
|6-9
|Arène 3
|1 200
|42-57
|9-12
|Arène 4
|2 000
|68-92
|14-19
|Arène 5
|3 200
|55
|15
|102-138
|21-28
|Arène 6
|5 000
|70
|18
|3
|153-207
|38-51
|3-4
|Arène 7
|7 000
|85
|22
|4
|1
|212-287
|59-80
|5-6
|Arène 8
|9 500
|100
|28
|6
|1
|297-402
|80-109
|6-9
|Arène 9
|12 000
|120
|35
|7
|1
|382-517
|102-138
|8-11
|Arène 10
|14 500
|150
|42
|9
|1
|467-632
|123-166
|11-14
|Arène 11
|17 500
|180
|50
|10
|2
|1
|552-747
|144-195
|13-18
|3-4
|Arène 12
|20 000
|220
|70
|12
|2
|1
|680-920
|170-230
|18-25
|4-5
|Arène 13
|25 000
|270
|90
|14
|3
|1
|850-1 150
|212-287
|25-34
|5-6
|Arène 14
|30 000
|320
|110
|18
|3
|1
|1 020-1 380
|255-345
|34-46
|5-6
|Arène 15
|35 000
|380
|135
|23
|3
|10 000
|1
|1 190-1 610
|297-402
|44-59
|5-8
|Arène 16
|40 000
|450
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1 360-1 840
|340-460
|54-73
|7-10
|6-9
|Arène 17
|40 800
|465
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1 387-1 876
|346-469
|55-74
|7-10
|6-9
|Arène 18
|41 600
|465
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1 414-1 913
|353-478
|56-77
|7-10
|6-9
|Arène 19
|42 400
|480
|160
|28
|4
|3
|10 000
|1
|1 441-1 950
|360-487
|57-78
|8-11
|6-9
|Arène 20
|43 200
|480
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1 468-1 987
|367-496
|58-79
|8-11
|7-10
|Arène 21
|44 000
|495
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1 496-2 024
|374-506
|59-80
|8-11
|7-10
|Arène 22
|44 800
|510
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1 523-2 060
|380-515
|61-82
|8-11
|7-10
|Arène 23
|45 600
|510
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1 550-2 097
|387-524
|62-83
|8-11
|7-10
|Arène 24
|46 400
|515
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1 577-2 134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|Arènes saisonnières
|47 200
|520
|180
|32
|4
|3
|10 000
|1
|1 577-2 134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|5 étoiles
|Jokers d'élite
|Livres communs
|Livres rares
|Livres épiques
|Livres légendaires
|Livres ultimes
|Évolutions complètes
|Arène 1
|1
|1
|Arène 2
|1
|1
|Arène 3
|1
|1
|Arène 4
|1
|1
|Arène 5
|1
|1
|Arène 6
|1
|1
|1
|Arène 7
|1
|1
|1
|Arène 8
|1
|1
|1
|Arène 9
|1
|1
|1
|Arène 10
|1
|1
|1
|Arène 11
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 12
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 13
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 14
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 15
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 16
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 17
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 18
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 19
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 20
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 21
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 22
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 23
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arène 24
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arènes saisonnières
|50 000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
ÉMOTES POTENTIELLES
BANNIÈRES POTENTIELLES
COFFRES MYSTÈRES COMMUNS
Il existe quatre raretés évolutives allant de 1 étoile ⭐ à 4 étoiles ⭐⭐⭐⭐. Vous trouverez ci-dessous les probabilités complètes de chaque type d'amélioration et de récompense.
Taux d'apparition de coffres mystères communs
|Rareté de départ
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|Coffre mystère commun à 1 étoile
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Taux de récompenses des coffres mystères communs (à partir de l'arène 1)
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|Or
|62,50 %
|50,00 %
|33,33 %
|25,00 %
|Cartes aléatoires
|37,50 %
|50,00 %
|66,66 %
|75,00 %
Exemples de taux de récompenses des coffres mystères communs à l'arène 16
|1 étoile
|2 étoiles
|3 étoiles
|4 étoiles
|Or
|62,50 %
|50,00 %
|33,33 %
|25,00 %
|Cartes communes
|17,02 %
|21,88 %
|24,63 %
|26,26 %
|Cartes rares
|15,65 %
|20,12 %
|22,65 %
|24,14 %
|Cartes épiques
|4,30 %
|6,20 %
|13,21 %
|16,60 %
|Cartes légendaires
|1,72 %
|5,89 %
|7,39 %
|Champions
|0,07 %
|0,28 %
|0,60 %
Montants des récompenses par rareté et par type
|1 étoile
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Arène 1
|200
|10
|2
|Arène 2
|250
|11
|2
|Arène 3
|300
|12
|3
|Arène 4
|350
|13
|3
|Arène 5
|400
|15
|4
|Arène 6
|425
|16
|4
|1
|Arène 7
|450
|17
|4
|1
|Arène 8
|475
|18
|4
|1
|Arène 9
|500
|19
|5
|2
|Arène 10
|525
|20
|5
|2
|Arène 11
|550
|21
|5
|2
|Arène 12
|560
|21
|5
|2
|Arène 13
|570
|22
|5
|2
|Arène 14
|580
|23
|5
|2
|Arène 15
|590
|24
|6
|2
|Arène 16
|600
|25
|6
|2
|Arène 17
|612
|26
|6
|2
|Arène 18
|624
|26
|6
|2
|Arène 19
|636
|27
|6
|2
|Arène 20
|648
|27
|6
|2
|Arène 21
|660
|28
|7
|2
|Arène 22
|672
|28
|7
|2
|Arène 23
|684
|29
|7
|2
|Arène 24
|696
|29
|7
|2
|Arènes 25+
|708
|29
|7
|2
|2 étoiles
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Arène 1
|250
|12
|3
|Arène 2
|350
|15
|3
|Arène 3
|500
|20
|4
|Arène 4
|600
|25
|5
|Arène 5
|800
|30
|8
|Arène 6
|920
|35
|9
|2
|Arène 7
|1 050
|40
|10
|2
|Arène 8
|1 200
|46
|11
|2
|Arène 9
|1 350
|52
|12
|3
|Arène 10
|1 500
|58
|14
|3
|Arène 11
|1 650
|65
|16
|4
|1
|Arène 12
|1 800
|70
|18
|4
|1
|Arène 13
|1 950
|75
|20
|4
|1
|Arène 14
|2 100
|80
|22
|5
|1
|Arène 15
|2 300
|90
|24
|5
|1
|Arène 16
|2 500
|100
|25
|6
|1
|1
|Arène 17
|2 550
|102
|26
|6
|1
|1
|Arène 18
|2 600
|104
|26
|6
|1
|1
|Arène 19
|2 650
|106
|27
|6
|1
|1
|Arène 20
|2 700
|108
|27
|6
|1
|1
|Arène 21
|2 750
|110
|28
|7
|1
|1
|Arène 22
|2 800
|112
|28
|7
|1
|1
|Arène 23
|2 850
|114
|29
|7
|1
|1
|Arène 24
|2 900
|116
|29
|7
|1
|1
|Arènes 25+
|2 950
|118
|29
|7
|1
|1
|3 étoiles
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Arène 1
|320
|14
|4
|Arène 2
|500
|20
|6
|Arène 3
|800
|30
|8
|Arène 4
|1 100
|40
|10
|Arène 5
|1 600
|60
|15
|Arène 6
|2 000
|80
|20
|3
|Arène 7
|2 500
|105
|25
|4
|Arène 8
|3 000
|130
|30
|5
|Arène 9
|3 600
|150
|38
|6
|Arène 10
|4 500
|175
|46
|7
|Arène 11
|5 400
|200
|55
|8
|2
|Arène 12
|6 000
|230
|60
|9
|2
|Arène 13
|7 000
|260
|70
|10
|2
|Arène 14
|8 000
|300
|80
|12
|3
|Arène 15
|9 000
|360
|90
|14
|3
|Arène 16
|10 000
|400
|100
|16
|3
|2
|Arène 17
|10 200
|408
|102
|16
|3
|2
|Arène 18
|10 400
|416
|104
|17
|3
|2
|Arène 19
|10 600
|424
|106
|17
|3
|2
|Arène 20
|10 800
|432
|108
|17
|3
|2
|Arène 21
|11 000
|440
|110
|18
|3
|2
|Arène 22
|11 200
|448
|112
|18
|3
|2
|Arène 23
|11 400
|456
|114
|18
|3
|2
|Arène 24
|11 600
|464
|116
|19
|3
|2
|Arènes 25+
|11 800
|472
|118
|19
|3
|2
|4 étoiles
|Or
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Cartes légendaires aléatoires
|Champions aléatoires
|Arène 1
|400
|13-18
|4-5
|Arène 2
|700
|25-34
|6-9
|Arène 3
|1 200
|42-57
|9-12
|Arène 4
|2 000
|68-92
|14-19
|Arène 5
|3 200
|102-138
|21-28
|Arène 6
|5 000
|153-207
|38-51
|3-4
|Arène 7
|7 000
|212-287
|59-80
|5-6
|Arène 8
|9 500
|297-402
|80-109
|6-9
|Arène 9
|12 000
|382-517
|102-138
|8-11
|Arène 10
|14 500
|467-632
|123-166
|11-14
|Arène 11
|17 500
|552-747
|144-195
|13-18
|3-4
|Arène 12
|20 000
|680-920
|170-230
|18-25
|4-5
|Arène 13
|25 000
|850-1 150
|212-287
|25-34
|5-6
|Arène 14
|30 000
|1 020-1 380
|255-345
|34-46
|5-6
|Arène 15
|35 000
|1 190-1 610
|297-402
|44-59
|5-8
|Arène 16
|40 000
|1 360-1 840
|340-460
|54-73
|7-10
|6-9
|Arène 17
|40 800
|1 387-1 876
|346-469
|55-74
|7-10
|6-9
|Arène 18
|41 600
|1 414-1 913
|353-478
|56-77
|7-10
|6-9
|Arène 19
|42 400
|1 441-1 950
|360-487
|57-78
|8-11
|6-9
|Arène 20
|43 200
|1 468-1 987
|367-496
|58-79
|8-11
|7-10
|Arène 21
|44 000
|1 496-2 024
|374-506
|59-80
|8-11
|7-10
|Arène 22
|44 800
|1 523-2 060
|380-515
|61-82
|8-11
|7-10
|Arène 23
|45 600
|1 550-2 097
|387-524
|62-83
|8-11
|7-10
|Arène 24
|46 400
|1 577-2 134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
|Arènes 25+
|47 200
|1 577-2 134
|394-533
|62-85
|8-11
|7-10
Coffres royaux
Les coffres royaux peuvent être achetés dans le magasin avec des gemmes. Ils garantissent un ensemble de belles récompenses qui dépendent de votre arène.
COFFRES FOUDRE
Ouvrez des coffres foudre et utilisez les « coups » d'éclair pour remplacer les cartes que vous ne voulez pas. Les cartes sont remplacées par un même nombre de cartes d'une rareté équivalente. Les cartes de remplacement sont sélectionnées parmi toutes les cartes débloquées, avec des probabilités identiques. Les coffres foudre d'arènes plus élevées vous donnent plus de coups ! Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 3 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.
|Arène
|Coups
|Total de cartes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Possibilité de carte légendaire aléatoire
|Possibilité de champion aléatoire
|Arène 1
|2
|78
|65
|13
|Arène 2
|2
|83
|69
|14
|Arène 3
|3
|93
|77
|16
|Arène 4
|3
|107
|89
|18
|Arène 5
|4
|112
|93
|19
|Arène 6
|4
|131
|106
|22
|3
|Arène 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arène 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arène 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arène 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arène 11
|5
|204
|166
|34
|4
|6,31 %
|Arène 12
|5
|220
|179
|37
|4
|9,78 %
|Arène 13
|6
|235
|191
|39
|5
|12,59 %
|Arène 14
|6
|250
|203
|42
|5
|14,66 %
|Arène 15
|6
|264
|215
|44
|5
|19,19 %
|Arène 16
|6
|269
|219
|45
|5
|19,55 %
|0,93 %
|Arène 17
|6
|275
|223
|46
|6
|19,91 %
|2,37 %
|Arène 18
|6
|280
|227
|47
|6
|20,28 %
|3,86 %
|Arène 19
|6
|285
|231
|48
|6
|20,64 %
|3,93 %
|Arène 20
|6
|289
|235
|48
|6
|21,00 %
|4,00 %
|Arène 21
|6
|294
|239
|49
|6
|21,36 %
|4,07 %
|Arène 22
|6
|300
|244
|50
|6
|21,72 %
|4,14 %
|Arène 23
|6
|305
|248
|51
|6
|22,09 %
|4,21 %
|Arène 24
|6
|310
|252
|52
|6
|22,45 %
|4,28 %
COFFRES CHANCES
Il y a quatre cartes différentes disponibles dans le coffre chance chaque jour. Les cartes du coffre sont sélectionnées au hasard, mais généralement avec une préférence pour celles qui ont plus d'intérêt pour vous. Sur les quatre cartes, deux sont garanties dans le coffre chance. Vous recevez plusieurs cartes par coffre et 4 types de cartes sont garantis, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous. Deux ou plus sont les types de cartes à l’affiche du jour.
|Arène
|Total de cartes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Possibilité de carte légendaire aléatoire
|Possibilité de champion aléatoire
|Arène 1
|162
|125
|32
|5
|Arène 2
|170
|131
|34
|5
|Arène 3
|178
|138
|35
|5
|Arène 4
|186
|143
|37
|6
|Arène 5
|194
|150
|38
|6
|Arène 6
|202
|156
|40
|6
|Arène 7
|210
|161
|42
|7
|Arène 8
|218
|168
|43
|7
|Arène 9
|226
|174
|45
|7
|Arène 10
|234
|181
|46
|7
|Arène 11
|242
|186
|48
|8
|10 %
|Arène 12
|250
|192
|50
|8
|10 %
|Arène 13
|258
|199
|51
|8
|10 %
|Arène 14
|266
|205
|53
|8
|10 %
|Arène 15
|274
|211
|54
|9
|10 %
|Arène 16
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
|Arène 17
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
|Arène 18
|274
|211
|54
|9
|10 %
|10 %
COFFRES DU ROI (ARÈNES 1-10)
Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 7 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.
|Arène
|Total de cartes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Arène 1
|240
|176
|48
|16
|Arène 2
|250
|184
|50
|16
|Arène 3
|260
|191
|52
|17
|Arène 4
|270
|198
|54
|18
|Arène 5
|280
|206
|56
|18
|Arène 6
|290
|213
|58
|19
|Arène 7
|300
|219
|60
|20
|Arène 8
|310
|227
|62
|20
|Arène 9
|320
|234
|64
|21
|Arène 10
|330
|241
|66
|22
COFFRES LÉGENDAIRES DU ROI (ARÈNES 11+)
Chaque coffre légendaire du Roi vous garantit une carte légendaire, et leur mécanisme unique de tirage vous permet de choisir entre deux cartes différentes à chaque fois. Chaque coffre peut donner un nombre de cartes différent, mais vous recevrez forcément 7 types de cartes par coffre, selon les probabilités indiquées dans le tableau ci-dessous.
|Arène
|Total de cartes
|Cartes communes aléatoires
|Cartes rares aléatoires
|Cartes épiques aléatoires
|Possibilité de carte légendaire aléatoire
|Possibilité de champion aléatoire
|Arène 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Arène 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Arène 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Arène 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Arène 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|Arènes 16+
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale