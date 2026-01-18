Coffre mystère Froid ardent !
Un coffre forgé par la flamme des vents gelés et des blizzards arrive !
Le coffre mystère Froid ardent vous offre des récompenses gelées et enflammées dans votre avancée sur la voie des trophées. Vous débuterez avec des cartes de faibles raretés, puis une fois l'arène 10 atteinte, feu et glace fusionneront pour vous offrir des récompenses de toutes raretés ainsi que des cosmétiques de saison.
Vous pourrez trouver des fragments d'évolution du sorcier, une évolution complète du sorcier et les cartes suivantes :
|Commune
|Rare
|Épique
|Légendaire
|Champion
|Archères
|Boule de feu
|Bébé dragon
|Sorcier de glace
|Reine des archères
|Artificière
|Fournaise
|Ballon
|Molosse de lave
|Cheffe des voleuses
|Esprit de feu
|Golem de glace
|Charrette à canon
|Phénix
|Petit prince
|Esprit de glace
|Tour de l'enfer
|Gel
|Boule de neige
|Sorcier
|Sapeurs
En ce qui concerne les cosmétiques, vous aurez accès à deux fonds et deux décorations de bannière, ainsi qu'à une toute nouvelle émote.
À partir du 19 janvier, 15 coffres mystères Froid ardent seront disponibles dans les événements suivants, jusqu'à la fin de la saison :
Enfers de glace
Chemin des héros
Odyssée de clan
Un nombre limité de coffres sera également disponible via des concours ou à acheter avec des gemmes dans le magasin.
Dans le contexte de la phase d'essai, les coffres mystères Froid ardent ne seront pas disponibles pour tous les joueurs. Les joueurs n'y ayant pas accès recevront des coffres mystères magiques. Cependant, vers la fin de la saison, ces joueurs pourront récupérer les cosmétiques de coffres mystères Froid ardent, alors ne les ratez pas !
De plus, en raison de cet essai, il n'y aura pas d'événement d'ouverture de coffre cette saison.
Pour plus d'informations sur les contenus du coffre mystère Froid ardent, c'est par ici : type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale