À partir du 19 janvier, 15 coffres mystères Froid ardent seront disponibles dans les événements suivants, jusqu'à la fin de la saison :

Enfers de glace

Chemin des héros

Odyssée de clan

Un nombre limité de coffres sera également disponible via des concours ou à acheter avec des gemmes dans le magasin.

Dans le contexte de la phase d'essai, les coffres mystères Froid ardent ne seront pas disponibles pour tous les joueurs. Les joueurs n'y ayant pas accès recevront des coffres mystères magiques. Cependant, vers la fin de la saison, ces joueurs pourront récupérer les cosmétiques de coffres mystères Froid ardent, alors ne les ratez pas !

De plus, en raison de cet essai, il n'y aura pas d'événement d'ouverture de coffre cette saison.

Pour plus d'informations sur les contenus du coffre mystère Froid ardent, c'est par ici : type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale