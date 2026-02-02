Pourquoi ? Depuis le nerf de sa durée de déploiement le mois dernier, la tourelle à tout faire de l'héroïne mousquetaire avait trop perdu en réactivité. Nous annulons ce changement tout en réduisant la portée de la tourelle pour qu'elle vise moins facilement les tours couronnées et qu'elle soit plus facile à contrer.

CORRECTIONS DE BUGS 🐛