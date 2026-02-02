Équilibrages de février
2 février
NERFS ⬇️
Héros mini P.E.K.K.A
Temps de préparation : 20 s → 22 s (+10 %)
Pourquoi ? L'appétit du héros mini P.E.K.K.A continuait à faire des ravages avec sa capacité de haut niveau, alors nous l'empêchons de charger trop vite sa jauge de niveau.
Sorcière évoluée
Soins par squelette : 60 → 53 (-11 %)
Pourquoi ? La sorcière évoluée se joue de la mort depuis trop longtemps, grâce à sa capacité de soins. Les squelettes qui succombent sous ses ordres lui rendent à présent moins de points de vie.
Géant
Points de vie : 4 090 → 3 968 (-3 %)
Pourquoi ? Depuis qu'il est devenu un héros, le géant écrase tout sur son passage en mode classé. En lui donnant moins de points de vie, nous réduisons sa capacité à absorber les dégâts destinés à ses alliés.
Cimetière
Motif d'apparition amélioré
Pourquoi ? Suite à notre ajustement précédent de leur motif d'apparition, les squelettes sortaient de terre directement sur les tours. Ils émergent désormais plus loin du centre du sort, pour vous donner le temps de préparer votre défense.
Gargouilles
Vitesse de frappe : 1,1 s → 1,2 s (+9 %)
Pourquoi ? Les gargouilles dominaient les cieux depuis le buff de leur portée. La réduction de leur vitesse de frappe fera de la place parmi les nuages pour les autres unités aériennes.
Trois mousquetaires
Vitesse de frappe : 1,2 s → 1,3 s (+8 %)
Pourquoi ? Depuis leur refonte en novembre, les trois mousquetaires étaient trop impitoyables en combat rapproché. Avec une vitesse de frappe moins élevée, leurs baïonnettes transperceront leurs ennemis moins facilement.
BUFFS ⬆️
Héros sorcier
Tornade plus puissante
Pourquoi ? La tornade du héros sorcier ne parvenait pas toujours à regrouper les troupes pour sa boule de feu féroce. Avec une aspiration plus puissante, sa capacité sera plus efficace.
Foreuse gobeline évoluée
Gobelins déployés au second retour à la surface : 1 → 2 (+100 %)
Pourquoi ? En dépit de son dernier buff, la foreuse gobeline évoluée a du mal à se faire une place dans la méta. Elle déploie désormais 2 gobelins chaque fois qu'elle refait surface pour s'assurer qu'ils restent motivés.
P.E.K.K.A évoluée
Soins tirés des petits personnages : 409 → 430 (+5 %)
Soins tirés des personnages intermédiaires : 778 → 819 (+5 %)
Soins tirés des gros personnages : 1 477 → 1 551 (+5 %)
Pourquoi ? LA P.E.K.K.A évoluée se faisait dépasser par les autres évolutions d'attaque du pont. Nous augmentons les soins qu'elle tire de chaque élimination pour qu'elle reste plus longtemps en jeu.
AJUSTEMENTS 🔄
Héroïne mousquetaire
Portée de la tourelle : 5,5 cases → 3,5 cases (-36 %)
Durée de déploiement : 2 s → 1 s (-50 %)
Pourquoi ? Depuis le nerf de sa durée de déploiement le mois dernier, la tourelle à tout faire de l'héroïne mousquetaire avait trop perdu en réactivité. Nous annulons ce changement tout en réduisant la portée de la tourelle pour qu'elle vise moins facilement les tours couronnées et qu'elle soit plus facile à contrer.
CORRECTIONS DE BUGS 🐛
Ballon
Points de vie : 1 679 → 1 676 (-1 %)
Fût à barbare
Dégâts : 230 → 232 (+1 %)
Au niveau 16, le fût à barbare et l'électro-esprit en duo ne parvenaient pas à éliminer les sapeurs, alors que c'était possible à tous les autres niveaux. En outre, le chasseur devait lancer 3 attaques au lieu de 2 pour en finir avec un ballon. Nous ajustement légèrement leurs stats pour remédier à ces irrégularités entre les niveaux.
