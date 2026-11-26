À compter de la mise à jour du 1er décembre, nous allons arrêter la prise en charge pour les versions 14 et antérieures d'iOS et pour les versions 7.0 (Nougat) et antérieures d'Android.

Nous avons pris cette décision en raison des problèmes de performance et des limitations techniques des systèmes d'exploitation plus anciens. En conséquence, les joueurs qui utilisent des appareils tournant sur ces versions ne pourront plus jouer à Clash Royale, à moins de se mettre à jour vers un système d'exploitation pris en charge.

iOS : les appareils utilisant iOS 14 ou une version antérieure devront être mis à jour vers iOS 15 ou une version plus récente .

Android : les appareils utilisant Android 7.0 ou une version antérieure devront être mis à jour vers Android 8.0 ou une version plus récente.

Ce que vous devez faire

Si votre appareil utilise une version affectée de ces systèmes d'exploitation, nous vous recommandons de le mettre à jour avant le 1er décembre, afin de pouvoir continuer de jouer à Clash Royale.

Vous trouverez des instructions pour mettre à jour votre appareil sur le site de l'assistance Apple ou le site de l'assistance Google.

Si votre appareil ne peut pas recevoir de mise à jour pour une version d'iOS ou d'Android prise en charge, vous devrez utiliser un appareil compatible pour continuer de jouer. Avant de changer d'appareil, assurez-vous que votre compte de jeu est bien associé à Supercell ID afin de ne rien perdre de votre progression.

Pour en savoir plus sur le transfert de votre progression vers un nouvel appareil ou l'association de votre compte à Supercell ID, veuillez consulter notre page de FAQ.

Merci de votre compréhension !

L'équipe de Clash Royale