La reine sépulcrale sort de son sommeil éternel et rejoint le combat lorsque vous l'invoquez. Activez sa capacité pour lancer cette condition de victoire dans l'arène : elle s'en prend uniquement aux bâtiments et tours, tout en invoquant des squelettes en chemin.

Cette héroïne sera disponible dès le début de la saison pour des pièces héroïques, ou gratuitement en tant que récompense ultime du marché mort-vivant.

MODES DE JEUX ET DÉFIS

Tirage de la princesse évoluée : du 1er au 8 juin

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez la toute nouvelle princesse évoluée.

Soirée nécromancie : du 22 au 29 juin

Des pierres tombales apparaissent aléatoirement dans l'arène et des morts-vivants majestueux, tels que le roi squelette et le fantôme royal, en sortent lorsqu'elles sont détruites.

LIGUE COMPÉTITIVE

Gambit de la princesse : du 10 au 20 juin

La princesse règne sur l'arène, et le roi n'est pas là !

Dans cette ligue, vous vous battrez en mort subite avec un deck de 40 cartes en rotation. Les évolutions et héros sont inclus et toujours actifs. Vous verrez quelles cartes et quelles variantes sont disponibles au début de chaque combat.

La disponibilité et le niveau des cartes dont vous disposez dans ce mode dépendent de votre collection.