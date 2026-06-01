Froid comme la pierre
Sortie des profondeurs des vastes terres givrées, cette saison vous offre des contenus variés et des événements passionnants ! Cet article vous dira tout ce qu'il faut savoir :
Nouvelle évolution : la princesse
Nouvelle héroïne : pierre tombale
Modes de jeu et défis
Ligue compétitive
Tournoi mondial
Marché mort-vivant
Événements Chasse aux couronnes
Odyssée de clan
ÉVOLUTION ET HÉROS
Princesse évoluée
Cycles : 2
Il fait froid dans son carquois !
La princesse évoluée se lance dans le ralentissement, en tirant des flèches de glace lors de sa première attaque dans l'arène, puis toutes les trois attaques par la suite. Les esprits de glace l'adorent !
Héroïne pierre tombale
Capacité : Revivification royale
Vous êtes-vous déjà demandé qui reposait sous la pierre tombale ?
La reine sépulcrale sort de son sommeil éternel et rejoint le combat lorsque vous l'invoquez. Activez sa capacité pour lancer cette condition de victoire dans l'arène : elle s'en prend uniquement aux bâtiments et tours, tout en invoquant des squelettes en chemin.
Cette héroïne sera disponible dès le début de la saison pour des pièces héroïques, ou gratuitement en tant que récompense ultime du marché mort-vivant.
MODES DE JEUX ET DÉFIS
Tirage de la princesse évoluée : du 1er au 8 juin
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez la toute nouvelle princesse évoluée.
Soirée nécromancie : du 22 au 29 juin
Des pierres tombales apparaissent aléatoirement dans l'arène et des morts-vivants majestueux, tels que le roi squelette et le fantôme royal, en sortent lorsqu'elles sont détruites.
LIGUE COMPÉTITIVE
Gambit de la princesse : du 10 au 20 juin
La princesse règne sur l'arène, et le roi n'est pas là !
Dans cette ligue, vous vous battrez en mort subite avec un deck de 40 cartes en rotation. Les évolutions et héros sont inclus et toujours actifs. Vous verrez quelles cartes et quelles variantes sont disponibles au début de chaque combat.
La disponibilité et le niveau des cartes dont vous disposez dans ce mode dépendent de votre collection.
Remportez 15 victoires pour gagner un badge de ligue et atteignez le top 10 000 pour décrocher le badge du classement !
TOURNOIS MONDIAUX
Triple élixir : du 2 au 6 juin
Clash Royale, 3 fois plus vite !
Speedrunnez vos combats pour débloquer des récompenses à chaque victoire. Remportez 12 victoires pour relever le vrai défi : grimper au classement !
Imposez-vous pour décrocher un badge exclusif et pour la gloire. Un badge du classement récompensera aussi les joueurs du top 10 000.
MARCHÉ MORT-VIVANT
Les morts sont en marche, et ils ont un marché !
La reine sépulcrale et ses squelettes mettent tout en vente pour obtenir des os. Ressources, cartes, coffres mystères, un héros GRATUIT… tout est là !
Les jetons funéraires sont une monnaie à durée limitée à obtenir dans les événements, le magasin et les concours.
Cette fois, différents paliers de récompenses seront disponibles, avec des récompenses plus intéressantes au fil de votre progression. Pour débloquer de nouveaux paliers, vous devrez dépenser assez de jetons auprès des morts-vivants.
Et au bout du chemin, la reine sépulcrale en personne sera là pour échanger vos os contre l'héroïne pierre tombale !
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Cette saison, vous pourrez participer à plusieurs Chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :
Héroïne pierre tombale
Jetons funéraires
Boîte d'évolution
Cosmétiques terrifiants
Et plus encore !
ODYSSÉE DE CLAN
Deux autres voyages en mer attendent les clans cette saison ! Si vous n'êtes pas dans un clan et souhaitez participer, rejoignez un clan au plus vite. Et si vous ne savez pas quel clan choisir, rejoignez notre serveur Discord pour trouver un clan qui vous correspond.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale