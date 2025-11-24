Merge Tactics : équilibrages de décembre
24 novembre
BUFF ⬆️
Roi Royale
Perdre vous donne : +4 → +4 à 8 élixirs
Bien que nous ayons augmenté les points de vie du Roi Royale, il reste moins bon que les autres leaders. Maintenant, quand vous perdrez un combat, vous recevrez une quantité d'élixir aléatoire entre 4 et 8. Le Roi doit rester un choix royal !
AJUSTEMENTS 🔄
Sorcier
Vitesse de frappe : 1,25 s/1,04 s/0,87 s/0,72 s → 1,25 s (0 %/-20 %/-43 %/-72 %)
Dégâts d'attaque : 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0 %/+12,5 %/+27 %/+42 %)
Depuis que le sorcier a l'attribut Clan, sa vitesse de frappe était devenue un peu trop élevée. Nous avons ajusté ses stats pour qu'il soit mieux équilibré. Clan-tastique !
Princesse
Dégâts d'attaque : 160 → 120 (-25 %)
Vitesse d'attaque : 2,5 s → 2 s (+25 %)
Grâce à l'attribut Visée qui booste maintenant ses dégâts, la princesse était capable d'éliminer des troupes en un seul coup. Nous avons diminué ses dégâts d'attaque et augmenté sa vitesse d'attaque afin qu'elle soit plus équilibrée.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale