Merge Tactics : équilibrages de janvier
2 janvier
NERFS ⬇️
Attribut Clan
Durée du buff de la vitesse de frappe : ♾️ → 5 s
Pourquoi ? Avec l'attribut Clan activé, le sorcier et la Reine des archères formaient un duo imparable, alors on leur a demandé de calmer le jeu… juste un peu.
BUFFS ⬆️
Attribut Embuscade
Chances critiques et dégâts critiques :
2/4 : 25 % → 30 % (+20 %)
4/4: 45 % → 60 % (+33 %)
Pourquoi ? Les unités Embuscade manquaient d'énergie, mais après un petit passage au camp d'entraînement, elles font à nouveau trembler la ligne arrière ennemie.
Attribut P.E.K.K.A
Taux de soins : 30 % → 60 % (+100 %)
Dégâts bonus : 30 % → 40 % (+33 %)
Pourquoi ? Un petit papillon ne suffisait pas à donner aux unités P.E.K.K.A la chance de s'imposer sur le champ de bataille, alors on a doublé la mise !
Voleuse
Dégâts : 80 → 90 (+12,5 %)
Points de vie : 800 → 900 (+12,5 %)
Pourquoi ? La voleuse avait perdu un peu de la férocité qui caractérise le gang de la forêt. Nous l'avons envoyée se ressourcer dans la nature, et elle est de retour en pleine forme et plus dangereuse que jamais.
Sorcière
Dégâts : 120 → 150 (+25 %)
Points de vie : 750 → 900 (+20 %)
Pourquoi ? La sorcière a concocté en secret une potion pour améliorer son endurance et celle de ses squelettes. Qui l'eût cru !
Chevalier d'or
Vitesse de frappe : 1,25 s → 1 s (-25 %)
Pourquoi ? Le chevalier d'or est un combattant à l'élégance d'un danseur, mais ses attaques ne ravissaient plus son public autant qu'avant. Il a affiné sa chorégraphie et fait son retour, plus efficace et élégant que jamais.
