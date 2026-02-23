Skip to content
23 févr. 2026
Blog – Clash Royale

Merge Tactics : équilibrages de la saison 7

23 février

LEADERS

Reine gobeline

Activation de l'attribut Gobelin : 0 → 1 (+100 %) ▲

Taux d'apparition des gobelins : 33 % → 25 % (-24 %) ▼

Pourquoi ? Depuis quelques temps, la Reine gobeline n'est plus à la hauteur de ses ambitions. Elle compte désormais elle-même comme un gobelin dans l'activation de l'attribut, ce qui l'aidera à mettre en place une armée de gobelins plus rapidement.

Maître de l'Écho

**Augmentation des PV à chaque niveau :**170 % → 150 % (-12 %) ▼

Pourquoi ? La capacité Écho n'est pas négligeable. Nous réduisons légèrement l'augmentation de PV entre les niveaux pour équilibrer un peu les chances sur le champ de bataille.

TROUPES

Gobelin à sarbacane

Coût en élixir : 3 → 2 ▲

Points de vie : 550 → 350 (-36 %) ▼

Pourquoi ? Nous voulions réduire le coût en élixir du gobelin à sarbacane, tout en faisant en sorte qu'il n'ait pas un avantage injuste sur les autres unités à 2 élixirs.

Géant royal

Coût en élixir : 2 → 3 ▼

Points de vie : 900 → 1000 (-11 %) ▲

Dégâts : 80 → 100 (+25 %) ▲

Vitesse de frappe : 1,66 s → 2 s (+20 %) ▼

Pourquoi ? C'est tout à fait normal de donner un peu plus de puissance aux unités qui coûtent plus d'élixir !

P.E.K.K.A

Coût en élixir : 3 → 4 ▼

Points de vie : 1200 → 1400 (-17 %) ▲

Dégâts : 330 → 350 (+6 %) ▲

Capacité : les dégâts de zone à distance s'alignent avec ses coups

Pourquoi ? P.E.K.K.A est une machine de guerre qui possède désormais une capacité, pour la rendre encore plus inarrêtable.

Prince

Coût en élixir : 3 → 4 ▼

Points de vie : 800 → 1100 (+38 %) ▲

Vitesse de frappe : 1,42 s → 1,66 s (+16 %) ▼

Pourquoi ? Plus d'élixir, plus de puissance.

Reine des archères

Dégâts : 90 → 100 (+11 %) ▲

Vitesse de frappe : 1,25 s → 1,66 s (+32 %) ▼

Capacité : activation unique → activation multiple ▲

Pourquoi ? La redoutable Reine des archères reçoit une nouvelle capacité qui lui permet d'activer son tir rapide invisible plusieurs fois.

ATTRIBUTS

Ace

Ancien : les unités Ace gagnent des dégâts bonus et de la vitesse de frappe

Nouveau : les unités Ace gagnent des dégâts bonus

Dégâts bonus :

  • 2/4 : 40

  • 4/4 : 70 → 100 (+43 %) ▲

% de soins par mort :

  • 2/4 : 40 → 50 (+25 %) ▲

  • 4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼

Pourquoi ? Les unités Ace offraient trop de buffs différents, alors nous les simplifions pour concentrer leur puissance et leur force de caractère.

Clan

Ancien : les unités Clan soignent et gagnent de la vitesse de frappe bonus

Nouveau : l'équipe gagne des PV bonus, les unités Clan gagnent le double

Pourquoi ? Les unités Clan faisaient tomber les troupes comme des mouches avec différents buffs. Nous simplifions leur attribut pour le rendre plus facile à contrer.

Balèze

Ancien : les unités Balèze subissent moins de dégâts

Nouveau : chaque unité Balèze est boostée individuellement

  • Le géant et les troupes autour subissent moins de dégâts

  • Le géant royal et les troupes autour infligent des dégâts bonus

Pourquoi ? Les unités Balèze gagnent des capacités uniques pour offrir plus de choix stratégiques à nos colosses.

Feu

Ancien : les unités Feu gagnent des dégâts bonus cumulables à chaque ennemi éliminé

Nouveau : chaque unité Feu est boostée individuellement

  • Sorcier : inflige des dégâts bonus à chaque attaque, jusqu'à 6x

  • Le bébé dragon et les troupes autour gagnent de la vitesse de frappe et de déplacement bonus

Pourquoi ? Les unités Feu gagnent des capacités individuelles pour offrir plus de choix stratégiques.

Noblesse

Ancien : les troupes Noblesse au front subissent moins de dégâts et les troupes Noblesse à l'arrière infligent plus de dégâts

Nouveau : les unités Noblesse adjacentes subissent moins de dégâts et en infligent davantage

Pourquoi ? Nous avons simplifié cet attribut pour le rendre le plus direct possible. Il n'y a aucune noblesse dans les complications !

Fortune

Barres de capacité remplie :

2/4 : 1/3 → 50 % (+50 %) ▲

4/4 : 2/3 → 100 % (+50 %) ▲

Pourquoi ? Des limites ? Jamais entendu parler. Ces troupes sont vraiment fortunées, maintenant.

Continuez de fusionner pour régner,

L'équipe de Clash Royale