Merge Tactics : équilibrages de la saison 7
23 février
LEADERS
Reine gobeline
Activation de l'attribut Gobelin : 0 → 1 (+100 %) ▲
Taux d'apparition des gobelins : 33 % → 25 % (-24 %) ▼
Pourquoi ? Depuis quelques temps, la Reine gobeline n'est plus à la hauteur de ses ambitions. Elle compte désormais elle-même comme un gobelin dans l'activation de l'attribut, ce qui l'aidera à mettre en place une armée de gobelins plus rapidement.
Maître de l'Écho
**Augmentation des PV à chaque niveau :**170 % → 150 % (-12 %) ▼
Pourquoi ? La capacité Écho n'est pas négligeable. Nous réduisons légèrement l'augmentation de PV entre les niveaux pour équilibrer un peu les chances sur le champ de bataille.
TROUPES
Gobelin à sarbacane
Coût en élixir : 3 → 2 ▲
Points de vie : 550 → 350 (-36 %) ▼
Pourquoi ? Nous voulions réduire le coût en élixir du gobelin à sarbacane, tout en faisant en sorte qu'il n'ait pas un avantage injuste sur les autres unités à 2 élixirs.
Géant royal
Coût en élixir : 2 → 3 ▼
Points de vie : 900 → 1000 (-11 %) ▲
Dégâts : 80 → 100 (+25 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,66 s → 2 s (+20 %) ▼
Pourquoi ? C'est tout à fait normal de donner un peu plus de puissance aux unités qui coûtent plus d'élixir !
P.E.K.K.A
Coût en élixir : 3 → 4 ▼
Points de vie : 1200 → 1400 (-17 %) ▲
Dégâts : 330 → 350 (+6 %) ▲
Capacité : les dégâts de zone à distance s'alignent avec ses coups
Pourquoi ? P.E.K.K.A est une machine de guerre qui possède désormais une capacité, pour la rendre encore plus inarrêtable.
Prince
Coût en élixir : 3 → 4 ▼
Points de vie : 800 → 1100 (+38 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,42 s → 1,66 s (+16 %) ▼
Pourquoi ? Plus d'élixir, plus de puissance.
Reine des archères
Dégâts : 90 → 100 (+11 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,25 s → 1,66 s (+32 %) ▼
Capacité : activation unique → activation multiple ▲
Pourquoi ? La redoutable Reine des archères reçoit une nouvelle capacité qui lui permet d'activer son tir rapide invisible plusieurs fois.
ATTRIBUTS
Ace
Ancien : les unités Ace gagnent des dégâts bonus et de la vitesse de frappe
Nouveau : les unités Ace gagnent des dégâts bonus
Dégâts bonus :
2/4 : 40
4/4 : 70 → 100 (+43 %) ▲
% de soins par mort :
2/4 : 40 → 50 (+25 %) ▲
4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼
Pourquoi ? Les unités Ace offraient trop de buffs différents, alors nous les simplifions pour concentrer leur puissance et leur force de caractère.
Clan
Ancien : les unités Clan soignent et gagnent de la vitesse de frappe bonus
Nouveau : l'équipe gagne des PV bonus, les unités Clan gagnent le double
Pourquoi ? Les unités Clan faisaient tomber les troupes comme des mouches avec différents buffs. Nous simplifions leur attribut pour le rendre plus facile à contrer.
Balèze
Ancien : les unités Balèze subissent moins de dégâts
Nouveau : chaque unité Balèze est boostée individuellement
Le géant et les troupes autour subissent moins de dégâts
Le géant royal et les troupes autour infligent des dégâts bonus
Pourquoi ? Les unités Balèze gagnent des capacités uniques pour offrir plus de choix stratégiques à nos colosses.
Feu
Ancien : les unités Feu gagnent des dégâts bonus cumulables à chaque ennemi éliminé
Nouveau : chaque unité Feu est boostée individuellement
Sorcier : inflige des dégâts bonus à chaque attaque, jusqu'à 6x
Le bébé dragon et les troupes autour gagnent de la vitesse de frappe et de déplacement bonus
Pourquoi ? Les unités Feu gagnent des capacités individuelles pour offrir plus de choix stratégiques.
Noblesse
Ancien : les troupes Noblesse au front subissent moins de dégâts et les troupes Noblesse à l'arrière infligent plus de dégâts
Nouveau : les unités Noblesse adjacentes subissent moins de dégâts et en infligent davantage
Pourquoi ? Nous avons simplifié cet attribut pour le rendre le plus direct possible. Il n'y a aucune noblesse dans les complications !
Fortune
Barres de capacité remplie :
2/4 : 1/3 → 50 % (+50 %) ▲
4/4 : 2/3 → 100 % (+50 %) ▲
Pourquoi ? Des limites ? Jamais entendu parler. Ces troupes sont vraiment fortunées, maintenant.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale