Merge Tactics : équilibrages de novembre
3 novembre
NERFS ⬇️
Gobelin
Points de vie : 420 → 350 (-16,7 %)
Vitesse de frappe : 0,67 s → 0,76 s (-13 %)
Le gobelin semblait trop fort et capable d'infliger trop de dégâts par seconde. Nous réduisons ses stats pour lui éviter de paraître surpuissant.
Bourreau
Dégâts : 120 → 110 (-8 %)
Le buff récent de l'attribut Ace a rendu le bourreau trop costaud. Nous avons donc légèrement diminué ses dégâts.
Colosse
Durée du bouclier : 11 s → 10 s (-9 %)
2/2 : pourcentage des PV max alloué au bouclier : 30 % → 20 % (-33 %)
4/4 : pourcentage des PV max alloué au bouclier : 50 % → 40 % (-20 %)
Les effets des unités Poids lourd étaient trop puissants, avec des contres limités. Avec ces réductions, d'autres rôles de tank pourront briller.
BUFFS ⬆️
Dragon squelette
Points de vie : 288 → 350 (+22 %)
Dégâts : 67 → 80 (+19 %)
Le dragon squelette a eu moins d'impact que prévu. Ce coup de pouce vise à en faire une option plus fiable.
Électro-géant
Points de vie : 1 000 → 1 200 (+20 %)
L'électro-géant avait du mal à durer assez longtemps pour servir de tank robuste. Ce buff vise à améliorer sa durabilité et sa capacité à jouer ce rôle.
Voleuse
Coups requis pour la ruée : 5/4/3/2 → 4/3/2/1
La voleuse n'était pas assez performante pour une unité à 4 élixirs. Nous avons réduit le nombre de coups requis pour activer sa ruée, pour qu'elle frappe plus vite et qu'elle ait plus d'impact au combat.
Sorcière
Dégâts : 80 → 100 (+25 %)
La sorcière avait besoin d'un petit remontant magique ! L'augmentation de ses dégâts lui permettra, à elle et ses squelettes, de frapper plus fort.
AJUSTEMENTS 🔄
Machine gobeline
Durée d'étourdissement : 1 s → 0 s (-100 %)
Dégâts bonus de la roquette : 50 % → 100 % (+100 %)
La roquette de la machine gobeline avait un effet d'étourdissement trop perturbateur. Nous l'avons donc supprimé tout en augmentant ses dégâts pour qu'elle continue à menacer la ligne arrière.
Corrections de bugs :
Nous avons corrigé un bug qui déclenchait la charge du chevalier d'or plusieurs fois.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale