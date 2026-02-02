Merge Tactics : saison de février
Planez au-dessus du plateau et préparez-vous à tout prendre d'assaut ! Cette saison débute le 2 février, avec le retour de l'impératrice spirituelle sur la voie de l'acier étoilé, de nouveaux modificateurs et un système de badges mis à jour pour les 1 000 meilleurs joueurs.
Leader de retour
Impératrice spirituelle
Capacité : Fusion calculée
Après avoir gracieusement fait place à quelques nouveaux leaders, l'impératrice spirituelle fait son retour dans l'arène. Sa capacité octroie +1 élixir bonus à chaque fusion.
Skins
Si vous avez raté le premier règne de l'impératrice spirituelle, pas de souci ! Cette saison, vous pouvez gagner plus de cartes de leader de l'impératrice spirituelle pour débloquer des cosmétiques gratuits sur sa voie des récompenses. Si vous avez déjà une longueur d'avance, nous y avons aussi ajouté un skin et des confettis.
Impératrice sylvestre
Déferlante
Aura impériale
Frappe étoilée✨
Impératrice infernale✨
Impératrice wushi (skin) et Furie ardente (confettis)
Ce skin est parfait pour chevaucher le dragon spirituel et permettre à votre leader de se démarquer en beauté !
Disponible dans le magasin des skins de leader de Merge Tactics.
Modificateurs de la saison de février
Nouveaux modificateurs
Élite étoilée (Bronze III)
Plus une unité a d'étoiles, plus elle inflige de dégâts et moins elle en subit.
Domination (Argent I)
Les unités à 3 et 4 étoiles gagnent des PV et dégâts bonus.
Fusions puissantes (Or III)
Chaque fusion vous octroie une copie à 1 étoile de l'unité que vous venez de fusionner.
Modificateurs modifiés
Les modificateurs de bâtiments vous donnent désormais un bâtiment 3 étoiles au 5e round du combat, au lieu d'un bâtiment 2 étoile au début du 3e round.
Les modificateurs d'hexa font désormais apparaître deux hexas au début du combat, au lieu d'un !
Nouveau système de badges
Si vous terminez la saison de février parmi les 1 000 meilleurs joueurs de Merge Tactics, vous obtiendrez un badge spécial représentant votre rang au classement.
Ce badge restera dans votre collection et sera mis à jour si vous faites mieux à l'avenir, pour que tout le monde puisse toujours admirer votre rang le plus élevé !
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Discord ou Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
Continuez de fusionner pour régner !
L'équipe de Clash Royale