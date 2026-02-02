Si vous terminez la saison de février parmi les 1 000 meilleurs joueurs de Merge Tactics, vous obtiendrez un badge spécial représentant votre rang au classement.

Ce badge restera dans votre collection et sera mis à jour si vous faites mieux à l'avenir, pour que tout le monde puisse toujours admirer votre rang le plus élevé !

Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Discord ou Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !

Continuez de fusionner pour régner !

L'équipe de Clash Royale