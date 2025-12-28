Merge Tactics : saison de janvier
Des nouveautés pour la nouvelle année dans Merge Tactics ! Une nouvelle saison arrive le 5 janvier, sans changement d'unités mais avec un nouveau lot de modificateurs et un tout nouveau leader pour bien commencer l'année !
Nouveau leader
Maître de l'Écho
Capacité : Clone marquant
Après des siècles d'entraînement, ce nouveau leader a réussi à maîtriser l'Écho ! Sa capacité fait appel à l'Écho pour éliminer l'ennemi le plus proche, ou les ennemis, après une charge.
Skins
Suivez la voie de l'acier étoilé ! Grimpez pour débloquer toutes les cartes du Maître de l'Écho, puis obtenez ses skins et des confettis uniques gratuitement sur sa voie d'amélioration.
Maître bercé de soleil
Maître né des étoiles
Triade suprême (confettis)
Le Maître spectral seradisponible dans le magasin des skins de leader de Merge Tactics.
Modificateurs de la saison de janvier
Nouveaux modificateurs
Hexa violent (Bronze III)
Les unités placées sur cet hexa commencent le combat à 50 % de leurs PV et infligent des dégâts bonus.
Hexa de clonage (Argent II)
Vous voyez double ! Les unités placées sur cet hexa sont clonées et leur double a 70 % de leurs PV.
Hexa d'immunité (Or I)
L'unité placé sur cet hexa devient invincible… enfin, pendant les 5 premières secondes du combat.
Rivalité d'hexa (Or III)
Sautez par-dessus le plateau ! Les unités placées ici sont propulsées dans le camp ennemi au début du combat.
Modificateurs modifiés
Les modificateurs de bâtiments vous donnent désormais un bâtiment 2 étoiles au 3e round du combat, au lieu d'un bâtiment 1 étoile dès le 1er round.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Discord ou Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
Continuez de fusionner pour régner !
L'équipe de Clash Royale