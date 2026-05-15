À l'heure actuelle, votre progression globale est représentée par la Marche du Roi, qui vous permet de gagner des récompenses, d'améliorer votre tour du Roi et d'accéder à de nouvelles fonctionnalités à certains paliers. C'est l'EXP qui vous fait avancer dans la Marche du Roi, mais il n'est pas évident de savoir où sont les paliers importants. À moins de vérifier constamment la progression, les grosses récompenses, comme les niveaux de la tour du Roi, peuvent sembler très lointaines, et lorsque vous les obtenez, c'est souvent une surprise qui ne vous donne pas vraiment l'impression d'avoir atteint un but.

Au-delà de l'aspect lointain des récompenses, les différentes raretés de cartes n'octroient pas les mêmes quantités d'EXP, et l'ouverture d'un coffre peut être décevante si vous recevez des cartes que vous ne comptez pas améliorer. Plus vous avancez, plus la Marche du Roi ralentit, à tel point que même lorsque vous avez l'impression de gagner beaucoup d'EXP, cela ne suffit souvent pas à vous faire progresser.

Plus loin dans cet article, nous vous expliquerons plus en détail comment tout cela affecte les récompenses.

Afin de simplifier la progression et de la rendre plus satisfaisante à chaque étape, nous mettons fin à la Marche du Roi, et nous vous proposons à la place...

Les niveaux de collection !

Les niveaux de collection vous permettent de voir et de suivre votre progression en toute simplicité. Finis, les systèmes compliqués à base d'EXP. Désormais, vous avancez clairement en fonction d'une seule chose : votre collection de cartes.

Voilà comment ça marche : on additionne les niveaux de toutes les cartes que vous possédez, on ajoute 5 pour chaque évolution et héros que vous possédez, et paf, ça fait un niveau de collection !

À l'heure actuelle, il y a 125 cartes dans le jeu, sans compter les évolutions et les héros, et tous ces éléments sont comptabilisés pour votre niveau de collection.

C'est tout ? Eh oui, c'est tout ! N'oubliez pas que, puisque le niveau des cartes qui s'ajoutent à votre collection dépend de leur rareté, les cartes rares feront gagner plus de niveaux de collection lorsque vous les obtiendrez.

Sachez également que, même si les cartes rares auront initialement un plus gros impact sur le niveau de collection, chaque amélioration vous fera gagner un niveau, quelle que soit la rareté.

Exemples :

Obtention de la valkyrie : +3 niveaux

Amélioration de la valkyrie du niveau 11 au niveau 12 : +1 niveau

Obtention de la valkyrie évoluée : +5 niveaux

Chaque carte et chaque amélioration comptera, même celles que vous n'avez pas utilisées depuis des années !

Paliers

À mesure que vous progresserez dans les niveaux de ce nouveau système en obtenant des cartes et en les améliorant, vous atteindrez de nombreux paliers qui vous feront gagner des récompenses.

Il n'y a pas de palier à chaque niveau de collection, mais vous obtiendrez régulièrement des récompenses en progressant.

La première récompense vous attend au niveau de collection 20. Après cela, vous en recevrez une tous les 10 niveaux. Et à partir du niveau 1 500, elles deviennent encore plus fréquentes, puisqu'il y en a une tous les 5 niveaux.

Plus vous vous approchez de la collection parfaite, plus les récompenses sont fréquentes.