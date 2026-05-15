Nouveaux niveaux de collection et changements pour les maîtrises
La prochaine mise à jour sera disponible le 26 mai, et elle vous réserve toutes sortes de nouveautés incroyables, dont un mode de jeu, une évolution et un héros inédits. De plus, en juillet, vous pourrez découvrir une toute nouvelle carte et profiter du retour du mode C.H.A.O.S !
Aujourd'hui, nous allons parler des changements qui vont être apportés au système de progression. Avec cette mise à jour, il devient plus facile de s'y retrouver avec le niveau de la tour du Roi et des cartes, et le système de maîtrises fait peau neuve pour proposer une nouvelle boucle de progression plus cohérente et satisfaisante.
Ces dernières années, la progression dans Clash Royale est devenue de plus en plus complexe, et avec les systèmes comme la Marche du Roi, il n'est pas toujours évident de savoir où en on est et à quel rythme on avance. De plus, les récompenses ne correspondaient pas forcément à vos attentes, et ne vous aidaient pas vraiment à atteindre vos objectifs personnels, comme améliorer votre deck principal.
Avec cette mise à jour, nous voulons changer tout ça !
Nous voulons que la progression soit claire, simple et satisfaisante. Il faut que chaque amélioration ait du sens, que chaque carte de votre collection compte, et que vous sachiez toujours à quelle distance vous êtes de votre prochain objectif.
La fin de la Marche du Roi
À l'heure actuelle, votre progression globale est représentée par la Marche du Roi, qui vous permet de gagner des récompenses, d'améliorer votre tour du Roi et d'accéder à de nouvelles fonctionnalités à certains paliers. C'est l'EXP qui vous fait avancer dans la Marche du Roi, mais il n'est pas évident de savoir où sont les paliers importants. À moins de vérifier constamment la progression, les grosses récompenses, comme les niveaux de la tour du Roi, peuvent sembler très lointaines, et lorsque vous les obtenez, c'est souvent une surprise qui ne vous donne pas vraiment l'impression d'avoir atteint un but.
Au-delà de l'aspect lointain des récompenses, les différentes raretés de cartes n'octroient pas les mêmes quantités d'EXP, et l'ouverture d'un coffre peut être décevante si vous recevez des cartes que vous ne comptez pas améliorer. Plus vous avancez, plus la Marche du Roi ralentit, à tel point que même lorsque vous avez l'impression de gagner beaucoup d'EXP, cela ne suffit souvent pas à vous faire progresser.
Plus loin dans cet article, nous vous expliquerons plus en détail comment tout cela affecte les récompenses.
Afin de simplifier la progression et de la rendre plus satisfaisante à chaque étape, nous mettons fin à la Marche du Roi, et nous vous proposons à la place...
Les niveaux de collection !
Les niveaux de collection vous permettent de voir et de suivre votre progression en toute simplicité. Finis, les systèmes compliqués à base d'EXP. Désormais, vous avancez clairement en fonction d'une seule chose : votre collection de cartes.
Voilà comment ça marche : on additionne les niveaux de toutes les cartes que vous possédez, on ajoute 5 pour chaque évolution et héros que vous possédez, et paf, ça fait un niveau de collection !
À l'heure actuelle, il y a 125 cartes dans le jeu, sans compter les évolutions et les héros, et tous ces éléments sont comptabilisés pour votre niveau de collection.
C'est tout ? Eh oui, c'est tout ! N'oubliez pas que, puisque le niveau des cartes qui s'ajoutent à votre collection dépend de leur rareté, les cartes rares feront gagner plus de niveaux de collection lorsque vous les obtiendrez.
Sachez également que, même si les cartes rares auront initialement un plus gros impact sur le niveau de collection, chaque amélioration vous fera gagner un niveau, quelle que soit la rareté.
Exemples :
Obtention de la valkyrie : +3 niveaux
Amélioration de la valkyrie du niveau 11 au niveau 12 : +1 niveau
Obtention de la valkyrie évoluée : +5 niveaux
Chaque carte et chaque amélioration comptera, même celles que vous n'avez pas utilisées depuis des années !
Paliers
À mesure que vous progresserez dans les niveaux de ce nouveau système en obtenant des cartes et en les améliorant, vous atteindrez de nombreux paliers qui vous feront gagner des récompenses.
Il n'y a pas de palier à chaque niveau de collection, mais vous obtiendrez régulièrement des récompenses en progressant.
La première récompense vous attend au niveau de collection 20. Après cela, vous en recevrez une tous les 10 niveaux. Et à partir du niveau 1 500, elles deviennent encore plus fréquentes, puisqu'il y en a une tous les 5 niveaux.
Plus vous vous approchez de la collection parfaite, plus les récompenses sont fréquentes.
Récompenses totales des niveaux de collection
|Quantité
|Gemmes
|14 955
|Jokers communs
|28 920
|Jokers rares
|7 850
|Jokers épiques
|1 327
|Jokers légendaires
|58
|Jokers champions
|19
|Coffres mystères magiques à 4 étoiles
|1
|Coffres mystères magiques à 5 étoiles
|28
|Boîtes d'évolution
|13
|Bannières exclusives
|6
|Skin de tour exclusif
|1
Transition de la Marche du Roi aux niveaux de collection
Vous vous demandez peut-être s'il va y avoir des cadeaux pour fêter le passage de l'ancien au nouveau système... et la réponse est oui ! Lors du lancement de la mise à jour, vous recevrez toutes et tous des récompenses en fonction de votre niveau de collection individuel. Voici ce qui vous attend !
Récompenses de lancement du nouveau système
|Niveau de collection
|Gemmes
|Coffres mystères magiques à 5 étoiles
|Bannières
|Skin de tour
|20 - 200
|500
|1
|201 - 400
|750
|1
|401 - 600
|1 000
|1
|601 - 800
|1 500
|1
|801 - 1 000
|2 000
|1
|1
|1 001 - 1 200
|2 500
|1
|2
|1 201 - 1 400
|3 000
|1
|3
|1 401 - 1 600
|3 500
|2
|4
|1 601 - 1 800
|4 000
|2
|5
|1 801 - 2 000
|4 500
|3
|6
|2 001 - 2 200
|5 000
|3
|6
|1
Lors de votre première connexion après la mise à jour, vous découvrirez votre niveau de collection, qui dépendra de toutes les cartes en votre possession à ce moment-là.
Pour savoir dans quel palier vous vous trouverez après l'arrivée des niveaux de collection, additionnez le niveau de toutes vos cartes, et ajoutez 5 pour chaque évolution et chaque héros.
Ce nouveau système, ces récompenses de lancement et la version simplifiée des maîtrises ont été pensés pour tous les joueurs, mais ce seront celles et ceux qui viennent de commencer ou qui sont à mi-parcours qui en profiteront le plus, grâce à une expérience plus fluide et satisfaisante qui favorise la progression.
Niveau de tour du Roi
Désormais, le niveau de votre tour du Roi ne dépendra plus de votre EXP, mais du nombre de cartes que vous avez fait passer à un niveau donné. Et ne vous en faites pas, ce changement n'aura aucun impact négatif. Le niveau de votre tour restera le même ou augmentera, mais il ne diminuera en aucun cas ! Quant à votre Roi, il se comportera toujours comme avant : il défendra sa tour si on le cherche, et il déterminera le niveau maximal de vos troupes de tour.
Le tableau ci-dessous montre comment les différents niveaux de la tour du Roi étaient atteints avec la Marche du Roi, et le nombre d'améliorations de cartes nécessaires pour y arriver avec le nouveau système.
Conditions d'amélioration de la tour du Roi dans l'ancien et le nouveau système
|Niveau de tour du Roi
|Marche du roi (ancien)
|Total d'améliorations (nouveau)
|1
|Niveau 1
|-
|2
|Niveau 2
|9 cartes au niveau 1 ou plus
|3
|Niveau 3
|9 cartes au niveau 2 ou plus
|4
|Niveau 5
|10 cartes au niveau 3 ou plus
|5
|Niveau 7
|10 cartes au niveau 4 ou plus
|6
|Niveau 10
|10 cartes au niveau 5 ou plus
|7
|Niveau 14
|10 cartes au niveau 6 ou plus
|8
|Niveau 18
|10 cartes au niveau 7 ou plus
|9
|Niveau 22
|10 cartes au niveau 8 ou plus
|10
|Niveau 26
|10 cartes au niveau 9 ou plus
|11
|Niveau 30
|10 cartes au niveau 10 ou plus
|12
|Niveau 34
|11 cartes au niveau 11 ou plus
|13
|Niveau 38
|11 cartes au niveau 12 ou plus
|14
|Niveau 42
|12 cartes au niveau 13 ou plus
|15
|Niveau 54
|13 cartes au niveau 14 ou plus
|16
|Niveau 75
|14 cartes au niveau 15 ou plus
Attention : les troupes de tour ne seront pas comptabilisées pour le niveau de la tour du Roi. Lorsque celui-ci augmentera, vous recevrez automatiquement une quantité de cartes de princesse de la tour et d'or équivalente à une amélioration complète, afin de pouvoir passer au niveau supérieur.
Ça en fait, du changement ! Mais alors, qu'adviendra-t-il de la Marche du Roi et de votre EXP après la mise à jour ?
Modification de l'accès aux fonctionnalités
La Marche du Roi va être entièrement supprimée du jeu. Mais ne vous en faites pas : si vous n'avez pas récupéré toutes vos récompenses au moment de la mise à jour, vous les recevrez automatiquement lors de votre première connexion.
L'EXP va elle aussi tirer sa révérence. Les améliorations de cartes, les récompenses de maîtrise et les dons de clan n'en octroieront plus, et les dons de cartes au niveau maximum rapporteront de l'or et des étoiles.
De plus, les fonctionnalités qui étaient jusqu'ici débloquées grâce au niveau de la tour du Roi, comme le Pass Royale et les clans, deviendront désormais disponibles plus tôt en fonction de l'arène.
Conditions d'accès aux fonctionnalités dans l'ancien et le nouveau système
|Avant
|Après
|Clan
|Roi au niveau 1
|Arène 1
|Emplacements de decks
|Roi au niveau 2
|Arène 1
|Dons de clan
|Roi au niveau 3
|Arène 2
|Pass Royale
|Roi au niveau 7
|Arène 2
|Guerres de clans
|Roi au niveau 10
|Arène 3
|Échanges de clan
|Roi au niveau 16
|Arène 3
|Maîtrise des cartes
|Roi au niveau 14
|Arène 4
|Étoiles
|Roi au niveau 9
|Arène 5
FAQ
Toutes les cartes sont-elles comptabilisées pour le niveau de collection ?
À l'exception des leaders de Merge Tactics, toutes les cartes et toutes les variantes sont comptabilisées pour votre niveau de collection.
Ce changement pourrait-il réduire le niveau de ma tour du Roi ?
Non, le niveau de votre tour du Roi restera le même ou augmentera.
Les étoiles et les niveaux étoilés vont-ils eux aussi disparaître ?
Non ! Vos étoiles ne vont pas disparaître. Vous les conserverez, et elles seront toujours au même endroit qu'avant. Les niveaux étoilés ne changent pas non plus, et vos troupes pourront toujours briller de mille feux !
Modifications apportées à la maîtrise des cartes
Étant donné que certaines récompenses s'obtiennent désormais via les paliers des niveaux de collection et que d'autres systèmes ont été simplifiés, nous avons également retravaillé le système de maîtrises. Les tâches deviennent dans l'ensemble beaucoup plus simples, et les objectifs ont été considérablement réduits pour certaines cartes.
Prenons en exemple le chevaucheur de cochon pour que vous puissiez vous faire une idée de la nouvelle version de la maîtrise des cartes.
Maîtrises du chevaucheur de cochon : ancienne et nouvelle version
|Ensemble de tâches
|Tâche
|Avant
|Après
|Dégâts bruts
|1
|85 000
|37 000
|2
|250 000
|100 000
|3
|420 000
|170 000
|Frapper des tours
|1
|560
|225
|2
|1 600
|600
|3
|2 800
|1 000
|Arme de siège
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
Lors de la mise à jour, si vous êtes au beau milieu d'une tâche et que vous avez déjà satisfait les nouvelles conditions, la tâche sera considérée comme étant terminée, et vous pourrez récupérer votre récompense. Sinon, votre progression sera enregistrée, et il vous restera moins de chemin à parcourir qu'avant.
Et les récompenses, alors ?
Étant donné que certaines récompenses ont été transférées vers le système des niveaux de collection et que les objectifs ont été revus à la baisse, les récompenses des maîtrises ont elles aussi été ajustées. Les gemmes et les jokers quittent les maîtrises, mais ils ne disparaissent pas pour autant ! Désormais, ils feront partie des récompenses de palier des niveaux de collection. Ce sera l'occasion pour vous de gagner encore plus de jokers !
Récompenses de maîtrise avant et après la mise à jour
|Avant
|Après
|Ensemble de tâches 1
|Cartes, or, gemmes
|4 000 pièces d'or par tâche
|Ensemble de tâches 2
|Or, jokers, gemmes
|6 000 pièces d'or par tâche
|Ensemble de tâches 3
|6 000/8 000/10 000 pièces d'or
|15 000 pièces d'or par tâche
Chaque ensemble se compose de 3 tâches, et chacune d'entre elles octroie désormais la même quantité d'or, quelle que soit la rareté. Sachez que toutes les cartes n'ont pas 3 ensembles de tâches.
Pourquoi avoir modifié ces deux systèmes en même temps ?
Nous voulions vous donner les moyens de faire augmenter plus rapidement votre niveau de collection, surtout pour celles et ceux qui se lancent dans le jeu. Les tâches de maîtrise vous aideront à améliorer vos cartes en vous faisant gagner régulièrement de l'or.
Les améliorations vous font gagner des niveaux de collection, ce qui vous permet d'atteindre des paliers et de gagner des gemmes et bien d'autres récompenses.
Ainsi, les maîtrises ont changé, les récompenses ont été déplacées, mais tous ces éléments sont désormais liés les uns aux autres au sein d'une boucle de progression plus claire.
Mais alors, nous demanderez-vous, à quoi ressemble la nouvelle répartition globale des récompenses ?
Nouvelle répartition globale des récompenses
Avec le nouveau système de progression et la refonte des maîtrises, les récompenses ont été ajustées afin de vous offrir plus de contrôle et de possibilités pour améliorer votre collection.
La plupart des récompenses sont désormais plus importantes, mais quelques-unes ont été réduites.
Distribution des récompenses dans l'ancien et le nouveau système
|Ancien système*
|Nouveau système*
|Or
|4 470 949
|5 165 625 ▲
|Gemmes
|14 330
|14 945 ▲
|Jokers communs
|6 431
|37 169 ▲
|Jokers rares
|3 073
|9 275 ▲
|Jokers épiques
|667
|1 473 ▲
|Jokers légendaires
|3
|71 ▲
|Jokers champions
|3
|26 ▲
|Cartes communes aléatoires
|17 783
|44 641 ▲
|Cartes rares aléatoires
|4 382
|3 828 ▼
|Cartes épiques aléatoires
|1 182
|416 ▼
|Cartes légendaires aléatoires
|42
|23 ▼
|Champions aléatoires
|8
|5 ▼
|Fragments d'évolution (dans les boîtes d'évolution)
|11
|16 ▲
*Vous pouvez gagner plus ou moins de récompenses selon les probabilités des coffres et des boîtes. Pour en savoir plus, consultez type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh_cet article_.
*Ancien système : ancienne version des maîtrises et Marche du Roi
*Nouveau système : nouvelle version des maîtrises et niveaux de collection
Récap' rapide :
Revenons sur tout ce que nous avons dit dans cet article :
Rien de ce que vous avez gagné ne va disparaître (à l'exception de l'EXP).
Le niveau de votre tour du Roi restera le même ou augmentera.
Le niveau de collection est un nouveau système de progression plus transparent qui correspond au niveau total de toutes vos cartes, avec un bonus pour les évolutions et les héros.
Les récompenses non récupérées de la Marche du Roi vous seront envoyées automatiquement.
La Marche du Roi et l'EXP disparaissent.
Les étoiles restent.
Les tâches de maîtrise deviennent plus faciles.
Les récompenses ont été ajustées et redistribuées.
Nous vous avons dit des tas de choses dans cet article, mais il y a plus ! Toutes sortes de nouveautés et d'améliorations vous attendent dans la prochaine mise à jour. Nous avons hâte de vous la faire découvrir.
Comme toujours, nous voulons savoir ce que vous pensez des nouveautés de Clash Royale, alors passez nous voir sur Discord ou Reddit pour nous faire part de vos commentaires et de vos idées !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale