Le héros archer magique a beaucoup appris en s'entraînant avec la cheffe des voleuses ! Rusé, il peut se ruer en arrière en laissant derrière lui un leurre pour tromper ses ennemis. Il tire ensuite pas une, ni deux, mais trois flèches, pour transpercer plusieurs ennemis d'un coup !

Débloquez-le GRATUITEMENT en terminant l'événement d'albums.

ÉVÉNEMENT D'ALBUMS

Ne manquez pas ce tout nouvel événement pittoresque ! Disponible à partir du niveau 8 du roi.

En cette saison d'anniversaire, collectionnez des morceaux pour reconstituer 9 scènes des dix dernières années de Clash Royale, chacune pour une récompense unique.

Il y a des morceaux de types et de niveaux de rareté différents ; certains correspondent à des scènes spécifiques ou sont plus difficiles à trouver que d'autres. Ces morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires.

Vous pouvez trouver des morceaux dans les récompenses de combat (4 par jour au maximum), lors des événements ou dans le magasin.

Et si vous obtenez un morceau que vous avez déjà ? Il se transformera en un doublon ! Vous pouvez échanger 5 doublons contre un morceau unique que vous n'avez pas encore.

Les morceaux plus rares vous font gagner plus de doublons, pour avancer dans votre collection plus rapidement.

Morceau Doublons Commun 2 Rare 3 Épique 4 Légendaire 5

Terminez chaque scène pour des récompenses légendaires, qui incluent 3 fragments d'évolution des cochons royaux, un coffre mystère 5 étoiles et une boîte d'évolution 5 étoiles. Terminez l'album entier pour gagner le grand prix : le héros archer magique, ainsi qu'une émote et un skin de tour !

Une fois l'album terminé, les morceaux obtenus sont convertis en récompenses bonus.

ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE FÊTE D'ANNIVERSAIRE

Vous vous souvenez des 20 troupes pour lesquelles vous avez voté ? Eh bien, elles ont chacune un cadeau que vous pourrez choisir d'ouvrir pour le 10e anniversaire de Clash Royale !

Ouverture des votes : 1er mars

Ouverture des cadeaux : 2 - 11 mars

Chaque jour, vous pourrez voter pour 1 cadeau parmi 20, qui sera ouvert le jour suivant. C'est un vote communautaire, alors les participants recevront le cadeau ayant remporté le plus de votes, même si ce n'était pas celui de leur choix.

Cela fait donc 10 votes et 10 cadeaux à ouvrir ! Mais chaque troupe n'aura pas la chance d'offrir son cadeau unique. Alors réfléchissez bien, car les 10 cadeaux restants à la fin de l'événement finiront entre les pattes du bébé dragon, qui s'en servira sûrement pour réchauffer les pieds du roi quand il fait froid.

Et n'oubliez pas que pour recevoir le cadeau du jour suivant, vous devez voter.

Que contient chaque cadeau ? C'est censé être une surprise, mais certaines troupes ont du mal à garder le secret et ont laissé des indices sur nos réseaux sociaux.

MODES DE JEU ET DÉFIS

Tirage des héros : 2 - 9 mars

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez les tout nouveaux héros.