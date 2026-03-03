Nouvelle saison : 10e anniversaire
Pour fêter les 10 ans de Clash Royale, il y aura des événements épiques, des chasses aux couronnes, des sentiers compétitifs et assez de récompenses pour convaincre le roi de se joindre au combat !
Voici tout ce qu'il faut savoir sur la saison d'anniversaire :
Nouveaux héros : fût à barbare et archer magique
Événement d'albums
Événement communautaire
Modes de jeu et défis
Tournoi mondial Rétro Royale
Chasses aux couronnes
Odyssée de clan
Autres modifications
Allez, ça roule !
NOUVEAUX HÉROS
Héros fût à barbare
Capacité : Fût furieux
C'est reparti pour un tour !
Pourquoi chercher plus loin quand il y a quelque chose qu'on fait bien ? Le héros fût à barbare a mis la main sur un fût de rechange pour finir de dégager la voie et récupérer une partie de ses PV.
Héros archer magique
Capacité : Triple opposition
Mieux vaut trois flèches qu'une…
Le héros archer magique a beaucoup appris en s'entraînant avec la cheffe des voleuses ! Rusé, il peut se ruer en arrière en laissant derrière lui un leurre pour tromper ses ennemis. Il tire ensuite pas une, ni deux, mais trois flèches, pour transpercer plusieurs ennemis d'un coup !
Débloquez-le GRATUITEMENT en terminant l'événement d'albums.
ÉVÉNEMENT D'ALBUMS
Ne manquez pas ce tout nouvel événement pittoresque ! Disponible à partir du niveau 8 du roi.
En cette saison d'anniversaire, collectionnez des morceaux pour reconstituer 9 scènes des dix dernières années de Clash Royale, chacune pour une récompense unique.
Il y a des morceaux de types et de niveaux de rareté différents ; certains correspondent à des scènes spécifiques ou sont plus difficiles à trouver que d'autres. Ces morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires.
Vous pouvez trouver des morceaux dans les récompenses de combat (4 par jour au maximum), lors des événements ou dans le magasin.
Et si vous obtenez un morceau que vous avez déjà ? Il se transformera en un doublon ! Vous pouvez échanger 5 doublons contre un morceau unique que vous n'avez pas encore.
Les morceaux plus rares vous font gagner plus de doublons, pour avancer dans votre collection plus rapidement.
|Morceau
|Doublons
|Commun
|2
|Rare
|3
|Épique
|4
|Légendaire
|5
Terminez chaque scène pour des récompenses légendaires, qui incluent 3 fragments d'évolution des cochons royaux, un coffre mystère 5 étoiles et une boîte d'évolution 5 étoiles. Terminez l'album entier pour gagner le grand prix : le héros archer magique, ainsi qu'une émote et un skin de tour !
Une fois l'album terminé, les morceaux obtenus sont convertis en récompenses bonus.
ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE FÊTE D'ANNIVERSAIRE
Vous vous souvenez des 20 troupes pour lesquelles vous avez voté ? Eh bien, elles ont chacune un cadeau que vous pourrez choisir d'ouvrir pour le 10e anniversaire de Clash Royale !
Ouverture des votes : 1er mars
Ouverture des cadeaux : 2 - 11 mars
Chaque jour, vous pourrez voter pour 1 cadeau parmi 20, qui sera ouvert le jour suivant. C'est un vote communautaire, alors les participants recevront le cadeau ayant remporté le plus de votes, même si ce n'était pas celui de leur choix.
Cela fait donc 10 votes et 10 cadeaux à ouvrir ! Mais chaque troupe n'aura pas la chance d'offrir son cadeau unique. Alors réfléchissez bien, car les 10 cadeaux restants à la fin de l'événement finiront entre les pattes du bébé dragon, qui s'en servira sûrement pour réchauffer les pieds du roi quand il fait froid.
Et n'oubliez pas que pour recevoir le cadeau du jour suivant, vous devez voter.
Que contient chaque cadeau ? C'est censé être une surprise, mais certaines troupes ont du mal à garder le secret et ont laissé des indices sur nos réseaux sociaux.
MODES DE JEU ET DÉFIS
Tirage des héros : 2 - 9 mars
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez les tout nouveaux héros.
Défi : 6 - 9 mars
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Et peut-être aussi… quelque chose de plus ?
TOURNOI MONDIAL
Tournoi Rétro Royale . 27 mars - 1er avril
Vous avez bien lu ! Les tournois mondiaux sont de retour cette saison, et pour fêter ça, on va commencer par une édition d'anniversaire... RÉTRO !
Pendant ce tournoi, vous n'utiliserez que les 80 premières cartes du jeu, toutes limitées au niveau 11. Pas de champions. Pas d'évolutions. Pas de héros. Juste le bon vieux Clash Royale de l'époque.
Gagnez de super récompenses à chaque victoire, et après 12 victoires, battez-vous pour grimper au classement !
CHASSES AUX COURONNES
Pendant cette saison de fête, les événements ne manqueront pas de récompenses ! Nous vous avons préparé plein de chasses aux couronnes avec des récompenses de fêtes :
Morceaux
Coffres mystères magiques
Coffres mystères d'anniversaire
Cosmétiques
Et plus encore !
ODYSSÉE DE CLAN
Réunissez votre clan, car nous mettons les voiles à travers les océans royaux !
Terminez l'odyssée ensemble et débloquez des récompenses exclusives en chemin… y compris une émote Rocheux.
Vous n'êtes pas dans un clan ? Rejoignez-en un pendant qu'il est temps ! Si vous ne savez pas où aller, rendez-vous sur notre Discord afin de trouver le clan idéal pour larguer les amarres.
AUTRES MODIFICATIONS
Si vous n'êtes pas au courant, voici une liste rapide des changements de cette saison :
2 mars
Nous avons rassemblé tous les fragments de héros dans le Pass gratuit, qui en contient désormais 75 !
Pass Royale avec plus d'options !
Mi-mars
Choisissez vos héros, sans hasard ni doublons !
Pièces de héros (anciennement fragments de héros)
Déblocage d'un héros gratuit
Refonte des emplacements de deck : 1 évolution, 1 héros et 1 joker
Pour en savoir plus sur ces changements, lisez cet article : type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale