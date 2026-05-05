Après avoir testé le baseball (gradins détruits) et le football américain (gobelins écrabouillés), il a trouvé sa voie. Avec sa capacité, le héros bouliste plante ses pieds au sol et marque des paniers à trois points à travers l'arène. Gardez sa portée à l'esprit pour faire compter chacun de ses tirs !

Le héros bouliste est disponible gratuitement lors de l'événement d'albums Mixtape du bouliste ou pour 200 pièces héroïques.

ÉVÉNEMENT D'ALBUMS

Mixtape du bouliste

Un tout nouvel événement d'albums à découvrir ! Disponible à partir du niveau 8 du roi.

Cette saison, collectionnez des morceaux pour compléter 6 scènes inspirées de la nouvelle passion du héros bouliste pour le terrain de basket. Chaque scène complétée débloque sa propre récompense.

Il y a des morceaux de types et de niveaux de rareté différents ; certains correspondent à des scènes spécifiques et d'autres sont plus difficiles à trouver. Ces morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires.

Vous pouvez trouver des morceaux dans les récompenses de combat (4 par jour au maximum), lors des événements ou dans le magasin.

Si vous obtenez un morceau que vous avez déjà, il rejoindra vos doublons. Vous pouvez échanger 6 doublons contre un morceau unique, qui vous garantit d'obtenir un nouveau morceau.

Chaque niveau de rareté des morceaux donne un nombre différent de doublons.

Morceau Doublons Commun 3 Rare 4 Épique 5 Légendaire 6

En terminant complètement la mixtape du bouliste, vous débloquerez la récompense ultime : le héros bouliste, ainsi qu'un skin de tour spécial et une émote !

Les morceaux obtenus une fois l'album terminé seront convertis en récompenses bonus.

MODES DE JEUX ET DÉFIS

Tirage des héros : du 4 au 11 mai

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez les tout nouveaux héros prince ténébreux et bouliste.

Braquage : du 11 au 18 mai

Les tours sont remplacées par un coffre-fort isolé et sans défense. Détruisez celui de votre adversaire pour gagner !