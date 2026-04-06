Vous croyiez avoir tout vu ? Quelle naïveté. Désormais, les squelettes se jettent de leur ballon pour s'écraser sur la cible la plus proche et infliger des dégâts à l'impact, avant de continuer le combat au sol.

Ce n'est pas de l'aérokinésie. Juste de l'aérodynamisme.

En plus de la horde de gargouilles évoluée, vous pourrez débloquer le héros ballon immédiatement en le choisissant parmi les récompenses du Pass Royale, ou l'acheter dans le magasin de héros pour 200 pièces dès le jour de sa sortie !

ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE

Course des ballons : du 20 au 27 avril

Toujours plus haut ! Joignez-vous à la communauté pour que le ballon bleu atteignent la ligne d'arrivée avant les ballons rouges.

Plus vous remportez de combats, plus votre ballon avance ! Vous pouvez aussi gagner des points bonus en encourageant votre équipe.

On vous donne plus de détails sur cet événement et ses récompenses bientôt !

MODES DE JEU ET DÉFIS

Mode Tirage des héros : du 6 au 13 avril

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez le tout nouveau héros ballon.

Tirage de l'arène inondée : du 27 avril au 4 mai

L'arène est inondée, mais le combat continue ! Tirez une série de sorts et troupes aériennes pour abattre vos adversaires en plein vol.