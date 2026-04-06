Nouvelle saison : Festival des ballons
Cette saison, on va s'envoler ! Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouvelle évolution : horde de gargouilles
Nouveau héros : ballon
Événement communautaire : course des ballons !
Modes de jeu et défis
Ligue Tirage triple
Tournoi mondial
Marché du festival
Chasses aux couronnes
Odyssée de clan
ÉVOLUTION ET HÉROS
Horde de gargouilles évoluée
Toujours aussi facétieuses, mêmes invisibles !
Lassée de se limiter aux attaques en masse, la horde de gargouilles a évolué. Maintenant, chaque gargouille devient invisible et invincible pendant quelques secondes après avoir subi des dégâts. Mais un tel pouvoir a un prix. Une fois qu'elles sont invisibles, la vitesse d'attaque et de déplacement des gargouilles est réduite.
La horde de gargouilles évoluée sera disponible dès le début de la saison, à choisir dans le Pass Royale ou à débloquer avec 6 fragments joker.
Héros ballon
Capacité : cadets osseux
Il pleut des… os ?
Vous croyiez avoir tout vu ? Quelle naïveté. Désormais, les squelettes se jettent de leur ballon pour s'écraser sur la cible la plus proche et infliger des dégâts à l'impact, avant de continuer le combat au sol.
Ce n'est pas de l'aérokinésie. Juste de l'aérodynamisme.
En plus de la horde de gargouilles évoluée, vous pourrez débloquer le héros ballon immédiatement en le choisissant parmi les récompenses du Pass Royale, ou l'acheter dans le magasin de héros pour 200 pièces dès le jour de sa sortie !
ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE
Course des ballons : du 20 au 27 avril
Toujours plus haut ! Joignez-vous à la communauté pour que le ballon bleu atteignent la ligne d'arrivée avant les ballons rouges.
Plus vous remportez de combats, plus votre ballon avance ! Vous pouvez aussi gagner des points bonus en encourageant votre équipe.
On vous donne plus de détails sur cet événement et ses récompenses bientôt !
MODES DE JEU ET DÉFIS
Mode Tirage des héros : du 6 au 13 avril
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez le tout nouveau héros ballon.
Tirage de l'arène inondée : du 27 avril au 4 mai
L'arène est inondée, mais le combat continue ! Tirez une série de sorts et troupes aériennes pour abattre vos adversaires en plein vol.
Défi : du 1er au 4 mai
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
LIGUE COMPÉTITIVE
Ligue Tirage triple . du 17 au 26 avril
Le tirage triple est de retour, avec des récompenses et un classement mondial !
Assemblez votre deck pas à pas en choisissant une carte parmi trois. Vous verrez les options proposées à votre adversaire, alors faites des choix stratégiques pour prendre le dessus avant même que la partie ne commence.
Remportez 15 victoires pour gagner le badge de ligue et finissez dans le top 10 000 pour empocher le badge du classement en tirage triple !
TOURNOI MONDIAL
Tournoi royal : du 8 au 13 avril
Dans ce tournoi mondial, vous jouerez sans restrictions ni modifications : toutes les cartes, évolutions et héros seront débloqués, mais limités au niveau 11.
Remportez des combats pour gagner des récompenses en chemin. À partir de 12 victoires, le défi commence : grimpez au classement et prouvez que vous êtes parmi les meilleurs.
Il y a aussi un badge du tournoi royal à gagner, ainsi qu'un badge du classement pour les 10 000 meilleurs joueurs !
MARCHÉ DU FESTIVAL
Cette saison, un nouveau marché arrive dans l'arène !
Choisissez vos récompenses parmi une sélection d'articles super cool. Il y en a pour tout le monde : ressources, cartes, coffres mystères et cosmétiques.
Les jetons du festival sont une monnaie à durée limitée à obtenir dans les événements, le magasin et les concours. Dépensez-les judicieusement !
Comme dans tous les bons festivals, il y a plein de stands à explorer. Progressez dans le marché du festival en dépensant vos jetons pour accéder à de nouveaux paliers de récompenses. Planifiez votre chemin et visez les prix qui vous intéressent le plus.
Atteignez la dernière page du marché du festival pour débloquer la récompense ultime : un coffre mystère magique 5 étoiles. Vous avez toute la saison pour y parvenir, alors c'est parti !
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Cette saison, vous pourrez participer à plusieurs Chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :
Boîte d'évolution
Jetons du festival
Coffres mystères magiques
Cosmétiques
Et plus encore !
ODYSSÉE DE CLAN
Deux grands voyages en mer auront lieu cette saison ! Si vous n'êtes pas dans un clan et souhaitez participer, rejoignez un clan au plus vite. Et si vous ne savez pas quel clan choisir, rejoignez notre serveur Discord pour trouver un clan qui vous correspond.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale