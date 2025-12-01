Nouvelle saison : Fêtes héroïques
Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouveaux héros : mini P.E.K.K.A, mousquetaire, géant et chevalier
Événement spécial des fêtes : 12 jours avant Clashmas
Modes de jeu et défis
Événements Chasse aux couronnes
Ligue 2c2
Odyssée de clan
NOUVEAUX HÉROS
Héros mini P.E.K.K.A
Attention, ça chauffe !
Ce héros sert les ennemis sur un plateau doré. Le héros mini P.E.K.K.A mange des pancakes pour gagner des niveaux. Plus vous attendez, plus il prépare de pancakes et plus il gagne de niveaux. Mais n'attendez pas trop longtemps : son estomac ne peut supporter que 5 pancakes, pour un maximum de 5 niveaux bonus.
Héroïne mousquetaire
Attention à son bâtiment boum !
L'héroïne mousquetaire invoque une petite tourelle automatique à faible portée juste devant elle, infligeant des dégâts de zone à l'apparition et ciblant les unités terrestres et aériennes.
Héros géant
Le meilleur des quarterbacks !
Le héros géant est une montagne de muscles. Activez sa capacité pour balancer la troupe ennemie avec le plus de PV sur la voie opposée, l'étourdissant et lui infligeant des dégâts à l'atterrissage.
Héros chevalier
Par ici, approchez !
Toutes les autres troupes à moustache peuvent aller se rhabiller face à celle de ce héros. Le héros chevalier utilise sa pilosité pour provoquer la rage de ses ennemis, qui devront se frotter à son nouveau bouclier éclatant.
MODES DE JEU ET DÉFIS
Les classiques réimaginés : 1er au 8 décembre
Partez au combat avec vos troupes classiques préférées sous trois formes !
Défi : du 5 au 8 décembre
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Joyeuses fêtes du cochon : du 8 au 15 décembre
Le chevaucheur de Noël arrive chez vous ! C'est la saison des cadeaux et de la gloire, alors profitez de récompenses festives en abondance !
Défi : du 12 au 15 décembre
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Envie d'encore plus de récompenses ? Ça tombe bien ! Cette saison, vous pourrez participer à plusieurs Chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :
200 fragments de héros (1 héros complet)
3 fragments d'évolution pour la fournaise
Des coffres mystères Pain d'épices
Des cosmétiques magnifiques
Et plus encore !
12 JOURS AVANT CLASHMAS
Quand ça ? À partir du 14 décembre
Le douzième jour de Clashmas, mon amour m’a donné... un coffre mystère magique 5 étoiles !
Le Roi sait qui s'est battu et qui s'est reposé sur ses lauriers. Gagnez assez de couronnes pour être à la hauteur de cet ultime cadeau de Clashmas !
LIGUE 2C2
Faites équipe avec vos amis pour grimper dans les rangs et atteindre la ligue compétitive. Atteignez les sommets et prouvez que vous êtes un duo unique !
ODYSSÉE DE CLAN
Deux longs voyages en mer nous attendent cette saison ! Si vous n'êtes pas dans un clan et souhaitez participer, rejoignez un clan au plus vite. Rejoignez notre serveur Discord pour trouver le clan qu'il vous faut.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale