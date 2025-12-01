ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES

Envie d'encore plus de récompenses ? Ça tombe bien ! Cette saison, vous pourrez participer à plusieurs Chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :

200 fragments de héros (1 héros complet)

3 fragments d'évolution pour la fournaise

Des coffres mystères Pain d'épices

Des cosmétiques magnifiques

Et plus encore !

12 JOURS AVANT CLASHMAS

Quand ça ? À partir du 14 décembre

Le douzième jour de Clashmas, mon amour m’a donné... un coffre mystère magique 5 étoiles !

Le Roi sait qui s'est battu et qui s'est reposé sur ses lauriers. Gagnez assez de couronnes pour être à la hauteur de cet ultime cadeau de Clashmas !