Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
3 nov. 2025
Blog – Clash Royale

Nouvelle saison : Foire aux cochons

Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :

  • Nouvelle refonte : les trois mousquetaires

  • Nouvelle évolution : les cochons royaux

  • Modes de jeu et défis

  • Événements chasse aux couronnes

  • Odyssée de clan

NOUVELLE REFONTE

Trois mousquetaires :

Au nom de la gloire, de la justice et de l'honneur !

Les trois mousquetaires sont enfin réunies ! Équipées de nouvelles baïonnettes, elles frappent à distance et infligent des dégâts bonus en corps à corps, écrasant leurs ennemis avec leurs lames et armes à feu.

NOUVELLE ÉVOLUTION

Cochons royaux

Comment ça, dans le ciel !?

Les cochons royaux ont pris leur envol ! Ils voltigent en direction de la tour et atterrissent lourdement, infligeant des dégâts de zone, une fois arrivés ou s'ils se font toucher.

MODES DE JEU ET DÉFIS

Tirage des cochons royaux évolués : 3 - 10 novembre

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez les tout nouveaux cochons royaux évolués.

  • Défi : 7 - 10 novembre

  • Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Chaos des mousquetaires : 17 - 24 novembre

L'élixir coule à flots ! Avec 7x plus d'élixir, les combats sont rapides, chaotiques, et complètement fous. Déployez vos unités sans cesse et submergez votre adversaire avec la force des trois mousquetaires !

  • Défi : 21 - 24 novembre

  • Récompense : décoration et fond de bannière + émote

ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES

Envie d'encore plus de récompenses ? Ça tombe bien ! Cette saison, vous pourrez participer à 5 chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :

  • 3 fragments d'évolution pour le fût à squelettes évolué

  • Un livre des cartes épique

  • Un coffre mystère Triple opposition

  • Des cosmétiques magnifiques

  • Et plus encore !

Suivez nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les événements de cette saison.

ODYSSÉE DE CLAN

Deux longs voyages en mer nous attendent cette saison ! Si vous n'êtes pas dans un clan et souhaitez participer, rejoignez un clan au plus tôt possible. Rejoignez notre serveur Discord pour trouver le clan qu'il vous faut.

Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale