Les cochons royaux ont pris leur envol ! Ils voltigent en direction de la tour et atterrissent lourdement, infligeant des dégâts de zone, une fois arrivés ou s'ils se font toucher.

MODES DE JEU ET DÉFIS

Tirage des cochons royaux évolués : 3 - 10 novembre

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez les tout nouveaux cochons royaux évolués.