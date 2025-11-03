Nouvelle saison : Foire aux cochons
Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouvelle refonte : les trois mousquetaires
Nouvelle évolution : les cochons royaux
Modes de jeu et défis
Événements chasse aux couronnes
Odyssée de clan
NOUVELLE REFONTE
Trois mousquetaires :
Au nom de la gloire, de la justice et de l'honneur !
Les trois mousquetaires sont enfin réunies ! Équipées de nouvelles baïonnettes, elles frappent à distance et infligent des dégâts bonus en corps à corps, écrasant leurs ennemis avec leurs lames et armes à feu.
NOUVELLE ÉVOLUTION
Cochons royaux
Comment ça, dans le ciel !?
Les cochons royaux ont pris leur envol ! Ils voltigent en direction de la tour et atterrissent lourdement, infligeant des dégâts de zone, une fois arrivés ou s'ils se font toucher.
MODES DE JEU ET DÉFIS
Tirage des cochons royaux évolués : 3 - 10 novembre
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez les tout nouveaux cochons royaux évolués.
Défi : 7 - 10 novembre
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Chaos des mousquetaires : 17 - 24 novembre
L'élixir coule à flots ! Avec 7x plus d'élixir, les combats sont rapides, chaotiques, et complètement fous. Déployez vos unités sans cesse et submergez votre adversaire avec la force des trois mousquetaires !
Défi : 21 - 24 novembre
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Envie d'encore plus de récompenses ? Ça tombe bien ! Cette saison, vous pourrez participer à 5 chasses aux couronnes avec de super récompenses à gagner :
3 fragments d'évolution pour le fût à squelettes évolué
Un livre des cartes épique
Un coffre mystère Triple opposition
Des cosmétiques magnifiques
Et plus encore !
Suivez nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les événements de cette saison.
ODYSSÉE DE CLAN
Deux longs voyages en mer nous attendent cette saison ! Si vous n'êtes pas dans un clan et souhaitez participer, rejoignez un clan au plus tôt possible. Rejoignez notre serveur Discord pour trouver le clan qu'il vous faut.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale