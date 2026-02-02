Nouvelle saison : Méfaits de minuit
Préparez-vous pour un mois plein de malice et de mystère ! Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouveaux héros : héros gobelins et héros méga gargouille
Modes de jeu et défis
Événements Chasse aux couronnes
Odyssée de clan
NOUVEAUX HÉROS
Héros gobelins
Capacité : Brigade de renfort
Des gobelins à gogo !
Après avoir été noblement battu, le dernier des héros gobelins plante une bannière qui appelle des renforts lorsque vous activez leur capacité. Mais cette bannière ne dure pas éternellement, alors pensez à invoquer la deuxième vague pendant qu'il est temps !
Héros méga gargouille
Capacité : Téléportation malfaisante
Hé, mais où est-il passé ?
Rejoignez l'ennemi ayant le moins de PV max où qu'il se trouve dans l'arène ! Les talents de téléportation du héros méga gargouille n'ont pas de limites.
Ce héros sera disponible en accès anticipé à partir du 13 février dans le magasin et rejoindra les héros pouvant être invoqués deux semaines plus tard, le 2 mars.
MODES DE JEU ET DÉFIS
Tirage des héros gobelins : du 2 au 9 février
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez le tout nouveau héros gobelin. Trois défaites et tout s'arrête !
Défi : du 6 au 9 février
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Chaos à 4 cartes : du 16 au 23 février
Deck de 4 cartes + récupération d'élixir accélérée = le chaos. Faites les bons choix pour survivre ! Trois défaites et tout s'arrête.
Défi : du 20 au 23 février
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
MODES DE JEU
Ligue Touchdown
Du 6 au 16 février, faites parvenir l'unité de votre choix, de l'armée de squelettes au méga chevalier, dans la zone d'en-but pour décrocher la victoire ! Toutes les cartes sont limitées au niveau 11.
Remportez des combats pour gagner un badge Touchdown et grimper au classement. Dépassez le rang 10 000 pour améliorer votre badge et épater tout le monde !
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Cette saison, vous pourrez participer à une Chasse aux couronnes avec de super récompenses à gagner :
Fragments d'évolution de l'armée de squelettes x3
Boîtes de héros
Coffres mystères magiques
Cosmétiques de saison
Et plus encore !
ODYSSÉE DE CLAN
Réunissez les membres de votre clan pour une odyssée à travers les océans ! Si vous n'êtes pas dans un clan et souhaitez participer, rejoignez un clan au plus vite. Et si vous ne savez pas quel clan choisir, rejoignez notre serveur Discord pour trouver un clan qui vous correspond.
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit pour nous donner votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
Si vous avez regardé TV Royale, vous savez déjà que les tournois mondiaux seront de retour en mars. Pour en savoir plus, ne manquez pas la suite !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale