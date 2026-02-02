Rejoignez l'ennemi ayant le moins de PV max où qu'il se trouve dans l'arène ! Les talents de téléportation du héros méga gargouille n'ont pas de limites.

Ce héros sera disponible en accès anticipé à partir du 13 février dans le magasin et rejoindra les héros pouvant être invoqués deux semaines plus tard, le 2 mars.

MODES DE JEU ET DÉFIS

Tirage des héros gobelins : du 2 au 9 février

Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez le tout nouveau héros gobelin. Trois défaites et tout s'arrête !