Le colis royal a été livré dans l'arène il y a à peine quelques mois et il est devenue l'un des sorts les plus populaires. Il fait un excellent travail mais il est juste un peu trop puissant pour son coût. Les dégâts de chute sont réduits pour augmenter le nombre de coups de recrue nécessaires pour vaincre les mousquetaires et les sorciers.