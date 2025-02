Les cartes affectées sont : le chasseur, la cavabélière, la machine gobeline, l'artificière, l'artificière évoluée, le gobelin géant et le gobelin géant évolué.

Les dégâts bonus de l'enchantement sont désormais divisés selon le nombre de projectiles, afin d'éviter que l'artificière et le chasseur n'anéantissent vos troupes en un clin d'œil.

De plus, les sous-unités ne recevront plus le bonus de dégâts. Ce changement affecte donc : la cavalière de la cavabélière, la roquette de la machine gobeline et les gobelins à lances du gobelin géant.