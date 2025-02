Pour équilibrer les cartes de Clash Royale, nous commençons bien sûr par tester le jeu, mais nous écoutons aussi les remarques de nos joueurs et étudions attentivement les statistiques. Vous pouvez donc compter sur des mises à jour d'équilibrage mensuelles qui permettront au jeu de fonctionner parfaitement et de rester aussi amusant que possible.

Pour cette mise à jour d'équilibrage, nous nous sommes intéressés aux barbares, à l'arc-X et à quelques autres cartes.



Regardez notre vidéo pour un aperçu rapide !