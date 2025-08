Les gargouilles et la horde de gargouilles ne font pas le poids face aux cartes à dégâts de zone, et il n'est pas toujours évident pour les joueurs qu'elles attaquent avec des projectiles. Nous augmentons leur portée pour les rendre plus efficaces face aux unités à distance adverses et pour les aider à se refaire une place dans la méta.

AJUSTEMENTS 🔄