Changements d'équilibrage d'octobre
Maintenance : 24 octobre
NERF ⬇️
Roi squelette
Rayon de la capacité : 4 → 3,5 cases
Le Roi squelette gagnait un avantage disproportionné grâce au cycle de 3 cartes de changement des champions. Nous ajustons sa capacité afin qu'il soit un peu plus simple de l'affronter.
Maintenance : 6 octobre
Avec la finale du mondial qui approche à grands pas, nous voulons rafraîchir la méta et débusquer les decks répétitifs et oppressants qui ont dominé la saison de septembre. Par conséquent, les changements d'équilibrage d'octobre incluent essentiellement des nerfs, dans le but d'éviter les excès de puissance et pour veiller à ce que la finale du mondial de cette année soit aussi compétitive (et passionnante à regarder) que possible.
NERFS ⬇️
Berserker
Vitesse de frappe : 0,5 s → 0,6 s (+20 %)
La berserker est grimpée au premier rang des mini tanks, avec beaucoup de dégâts infligés pour seulement 2 élixirs. Nous réduisons ses DPS pour la remettre sur un pied d'égalité avec les autres unités aux PV moyens et à faible coût.
Bombardier
Points de vie : 332 → 304 (-8 %)
Le bombardier est trop polyvalent, servant d'option défensive peu coûteuse dans les decks cycliques comme les decks lourds. Nous réduisons légèrement ses points de vie pour l'aligner sur des troupes comme les artificières et les archères.
Fournaise
Vitesse de déplacement : lente → moyenne (-33 %)
La fournaise inonde l'arène d'esprits de feu avant même d'avoir traversé le pont, et les joueurs peuvent souvent en placer deux ou trois à la fois. En augmentant sa vitesse de déplacement, elle sera un peu plus facile à gérer car elle fera apparaître moins d'esprits de feu avant de traverser le pont.
Foreuse gobeline
Vitesse de génération du premier gobelin : 0,8 s → 1 s (+25 %)
La foreuse gobeline inflige des dégâts un peu trop vite après son déploiement, surtout lorsqu'elle est associée à des sorts puissants. Nous retardons le premier gobelin qu'elle fait apparaître pour donner aux joueurs le temps de réagir et pour qu'elle soit une menace moins instantanée.
Cabane de gobelins
Points de vie : 1 228 → 1 180 (-4 %)
La cabane de gobelins peut être extrêmement difficile à affronter, alors nous réduisons un peu sa résistance aux sorts et nous empêchons les gobelins de s'en donner trop à cœur joie.
Gobelin géant
Points de vie : 3 233 → 3 020 (-7 %)
Portée des gobelins à lances : 5,5 cases → 5 cases (-9 %)
Vitesse de la première frappe des gobelins à lances : 0,4 s → 0,5 s (+25 %)
Machine gobeline
Dégâts de la roquette : 391 → 304 (-22 %)
Points de vie : 2 304 → 2 150 (-7 %)
Pendant ces derniers mois, les decks gobelin géant + machine gobeline se sont glissés sous les projecteurs et en septembre, ils ont atteint des sommets de domination grâce à leur gameplay répétitif et explosif. Nous réduisons donc le potentiel offensif du gobelin géant et désamorçons le spam de roquettes de la machine gobeline.
Gardes
Vitesse de la première frappe : 0,4 s → 0,5 s (+25 %)
Les gardes font de l'ombre aux cartes déferlantes similaires, avec une excellente valeur sans trop d'inconvénients. Nous ralentissons leur première attaque sans toucher à leur résistance aux sorts, pour les distinguer des cartes déferlantes fragiles à dégâts élevés.
Sorcier de glace
Effet de ralentissement : 35 % → 30 % (-14 %)
Autres troupes concernées : pêcheur, méga boule de neige et golem de glace
Les effets de ralentissement du sorcier de glace et de la méga boule de neige sont trop efficaces face aux grosses poussées offensives. Pour refroidir un peu les stratégies trop défensives, leur capacité de ralentissement sera désormais moins intenses.
Gargouilles
Dégâts : 117 → 107 (-9 %)
Nous sommes satisfaits de la nouvelle portée des gargouilles, mais leurs DPS sont un peu trop élevés pour une troupe à 3 élixirs, surtout par rapport aux autres unités volantes. Nous réduisons juste un peu leurs DPS pour plus d'équité dans les airs.
Prince
Distance requise pour la charge : 2 cases → 2,5 cases (+25 %)
Autres troupes concernées : recrues royales évoluées, cavabélière
Le prince et les recrues royales chargent au combat un peu trop vite. Leur courte distance de charge les rend difficile à contrer, alors nous l'allongeons de 0,5 case.
Par souci de cohérence, nous avons apporté le même changement à la cavabélière. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons la surveiller de près au cas où elle aurait besoin d'un buff en compensation à l'avenir !
Rage
Boost : 35 % → 30 % (-14 %)
Autres troupes concernées . bûcheron, barbares évolués et bélier de combat évolué
Le sort de rage fait courir les troupes aux quatre coins de l'arène comme si l'élixir leur était monté à la tête, avec des déplacements un peu trop imprévisibles. Nous baissons d'un cran ses effets, pour qu'il soit moins dévastateur.
Squelettes
Vitesse de frappe : 1 sec→ 1,1 sec (+10 %)
Il y a longtemps que les squelettes sont la plus polyvalente des cartes cycliques, avec les métas récentes dominées par le cimetière, la sorcière et le fût à squelettes. Nous réduisons leur vitesse de frappe afin qu'ils soient utilisés pour faire diversion plutôt que pour infliger des dégâts, en évitant de modifier trop d'interactions.
Ronces
Durée : 2,5 s → 2 s (-20 %)
Dégâts totaux : 335 → 306 (-9 %)
Les entraves des ronces sont trop puissantes pour leur coût de 3 élixirs seulement. À leur conception, les ronces étaient censées contrer les unités à distance ayant peu de PV et faire s'écraser au sol les troupes volantes, alors nous avons réduit leurs dégâts et leur effet d'étourdissement pour les empêcher d'envahir l'arène.
Bébé dragon évolué
Cycles: 1 → 2 (+100 %)
La mécanique d'accélération du bébé dragon évolué ajoute une touche de fun et de stratégie, mais son évolution à 1 cycle lui permet d'influer sur le déroulement du combat plus que prévu, et les joueurs abusent trop de cette capacité lors de la phase à 1 élixir. On atténue un peu ça pour équilibrer les choses en s'assurant qu'il reste génial.
Canon évolué
Dégâts du barrage : 353 → 304 (-14 %)
Le canon évolué est un peu trop efficace quand il s'agit de stopper net les grosses poussées offensives. Nous réduisons ses dégâts de barrage pour qu'il soit moins dévastateur.
Cage gobeline évoluée
Suppression des PV bonus : 1 187 → 1 080 (-9 %)
Valkyrie évoluée
Suppression des PV bonus : 2 096 → 1 907 (-9 %)
Les boosts de PV de ces cartes n'étaient pas alignés sur les autres évolutions, ce qui les rendait un peu trop intenses. Nous avons raboté cet excès de PV pour les ramener au même niveau que les autres évolutions.
Sapeurs évolués
Dégâts mortels infligés aux troupes : 291 → 258 (-11 %)
Nous voulons des évolutions offensives pour encourager un gameplay rythmé et captivant, mais les sapeurs évolués étaient trop souvent utilisés uniquement en défense pour décimer les grosses poussées offensives.
Sorcière évoluée
Soins par squelette : 76 → 60 (-21 %)
La mécanique des soins de la sorcière évoluée est compliquée, même pour les joueurs les plus expérimentés. Nous réduisons donc les PV qu'elle reçoit de chacun de ses fidèles squelettes.
Cuistot royal
Points de vie : 2 921 → 2 703 (-7 %)
Le cuistot royal s'est mis aux fourneaux dans des decks trop dominants ces derniers temps, alors nous allégeons un peu ses PV.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale