Le prince et les recrues royales chargent au combat un peu trop vite. Leur courte distance de charge les rend difficile à contrer, alors nous l'allongeons de 0,5 case.

Par souci de cohérence, nous avons apporté le même changement à la cavabélière. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons la surveiller de près au cas où elle aurait besoin d'un buff en compensation à l'avenir !