Étant immunisée aux sorts quand elle est sous terre, la Tesla passe trop de temps sur le terrain et bloque entièrement la lane qu'elle occupe.

Réduction des dégâts de tour subis par les sorts

Nombreuses parties (surtout en mode Classé et sur la scène compétitive) se déroulent majoritairement via un style de gameplay passif et de recyclage. Nous réduisons donc les dégâts de tour de presque tous les sorts.

Flèches : 93 → 75 (-19 %)

Séisme : 159 → 147 (-8 %)

Boule de feu : 207 → 172 (-17 %)

Gel : 45 → 37 (-18 %)

Méga boule de neige : 54 → 45 (-17 %)

Foudre : 286 → 265 (-7 %)

Poison : 184 → 168 (-9 %)

Rage : 54 → 45 (-17 %)

Roquette : 371 → 343 (-8 %)

La bûche : 41 → 37 (-15 %)

Ronces : 76 → 70 (-8 %)

Zap : 58 → 48 (-17 %)