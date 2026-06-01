Changements d'équilibrage de juin
Mise à jour d'équilibrage - 1er juin
NERFS ⬇️
Héros ballon
Dégâts d'atterrissage du squelette : 307 → 263 (-14 %)
L'entraînement militaire des squelettes les a rendus un peu trop efficaces. Il leur faudra désormais un coup additionnel pour achever certaines troupes aux PV moyens.
Héros bouliste
Durée de la capacité : 9s → 7,3s (-19 %)
Le héros bouliste marquait un peu trop de points... Désormais, il sera limité à trois lancers et non quatre.
Héros prince ténébreux
Durée de déploiement : 2 s → 1 s (-50 %)
Nb de cases requises pour la charge : 0 → 2,5
Dégâts de génération du rhino sur tour couronnée : 307 → 0 (-100 %)
Nous allons retravailler Pieds de fer afin de régler une interaction imprévue qui empêchait la réinitialisation de sa charge pendant la phase de déploiement. De plus, les dégâts de génération du rhino ne garantiront plus des dégâts de tour couronnée.
Dragon de l'enfer évolué
Durée de charge : 9s → 7s (-22 %)
Quand il est enragé, il est très difficile de se défendre contre le dragon de l'enfer évolué. Ce changement signifie que sa rage destructrice passera moins souvent de la défense à l'offense.
Bûcheron évolué
Dégâts aux tours couronnées : 256 → 128 (-50 %)
Le bûcheron évolué fonctionne très bien défensivement, mais son fantôme est un peu trop méchant avec les tours de princesses. La réduction des dégâts aux tours couronnées lui laisse sa puissance, mais le rend moins compliqué en offensive.
Mortier évolué
Temps de déploiement : 0,2 s → 0,5 s (+150 %)
Les gobelins balancés par mortier évolué sont impossibles à intercepter avant qu'ils n'attaquent la tour majestueuse. La réduction de leur temps de déploiement rendra le mortier évolué moins dévastateur.
Méga chevalier évolué
Recul de troupes lourdes : 4 cases → 2.5 cases (-38 %)
Le méga chevalier évolué prend trop de place dans la défense et contre la majorité des conditions de victoire, ne laissant aucun ennemi passer. Il infligera désormais moins de recul aux troupes « lourdes » telles que le Prince, le bouliste et le golem.
Fournaise
Portée : 6 cases → 5,5 cases (-8 %)
Il est un peu compliqué de se défendre contre la fournaise en raison de sa longue portée et de son envoi constant d'esprits de feu. Elle ne pourra ainsi plus carboniser les troupes ennemies d'aussi loin.
Cimetière
Nombre de squelettes : 13 → 12 (-8 %)
Suite à la refonte, garantir des dégâts de tour majestueuse est devenu trop simple. Nous retirons donc un des squelettes qui apparaissait directement sur la tour majestueuse.
Fripon (garçon)
Points de vie : 1940 → 1832 (-6 %)
Le dernier buff du garçon fripon reste très bon pour lui en le rendant moins dépendant de ses sœurs, mais il était un peu trop difficile de percer ses défenses.
Tesla
Durée de vie : 30s → 25s (-17 %)
Points de vie : 1152 → 1182 (+3 %)
Étant immunisée aux sorts quand elle est sous terre, la Tesla passe trop de temps sur le terrain et bloque entièrement la lane qu'elle occupe.
Réduction des dégâts de tour subis par les sorts
Nombreuses parties (surtout en mode Classé et sur la scène compétitive) se déroulent majoritairement via un style de gameplay passif et de recyclage. Nous réduisons donc les dégâts de tour de presque tous les sorts.
Flèches : 93 → 75 (-19 %)
Séisme : 159 → 147 (-8 %)
Boule de feu : 207 → 172 (-17 %)
Gel : 45 → 37 (-18 %)
Méga boule de neige : 54 → 45 (-17 %)
Foudre : 286 → 265 (-7 %)
Poison : 184 → 168 (-9 %)
Rage : 54 → 45 (-17 %)
Roquette : 371 → 343 (-8 %)
La bûche : 41 → 37 (-15 %)
Ronces : 76 → 70 (-8 %)
Zap : 58 → 48 (-17 %)
BUFFS ⬆️
Gobelin à sarbacane évolué
Dégâts du poison
Stade 1 : 51 → 64 (+25 %)
Stade 2 : 115 → 128 (+11 %)
Le dernier nerf appliqué au gobelin à sarbacane évolué, qui mitigeait son contrôle de foule, semblait être une bonne idée, mais il a été un peu trop dur. Nous augmentons les dégâts infligés par les stades de poison 1 et 2, mais laissons le stade 3 tel quel.
Électro-dragon
Points de vie : 998 → 1049 (+5 %)
Pour une carte à 5 élixirs, l'électro-dragon reste trop vulnérable. Il sera encore abattu par le sort de foudre, mais résistera mieux aux autres sorts similaires.
Gobelin géant
Points de vie : 3020 → 3110 (+3 %)
Vous pensez que nous avons oublié toute la méta P.E.K.K.A et gobelin géant ? Nous annulons une petite partie du dernier nerf et garderons un œil sur sa performance, prêts à le retravailler s'il faut.
Géante runique
Dégâts : 120 → 153 (+28 %)
Nous aimerions bien retravailler la géante runique à l'avenir, mais pour l'instant, on lui donne simplement un peu d'attention. Elle sera désormais plus efficace pour détruire les bâtiments et tours couronnées.
N'oubliez pas : Les valeurs concernent les cartes au niveau 11, et la plupart du temps, les changements de leur forme de base se répercutent sur leurs variantes évoluée et héroïque.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale