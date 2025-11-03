Changements d'équilibrage de novembre
3 novembre
NERFS ⬇️
Vitesse de génération : 1,9 s → 2,1 s (+11 %)
La cabane de gobelins domine de nombreux types de decks et éclipse d'autres bâtiments de la méta en tant que carte de contrôle ultime. Nous réduisons donc le taux d'apparition de ses gobelins à lances pour la rendre moins fiable en défense et donner l'occasion à d'autres bâtiments de briller.
Extracteur d'élixir
Vitesse de production : 12 → 13 (+8 %)
Durée de vie : 1 min 26 s → 1 min 33 s (+8 %)
Ce nerf de l'extracteur d'élixir fait suite à l'ajustement des trois mousquetaires et l'augmentation graduelle de son taux d'utilisation. Nous voulons que les trois mousquetaires puissent être utilisés sans nécessairement dépendre de l'extracteur d'élixir.
Sapeurs
Dégâts : 391 → 350 (-10 %)
Sapeurs évolués
Dégâts (mini-coureur): 197 → 184 (-6 %)
Ces derniers temps, les sapeurs font tout exploser autour d'eux. Ils sont bien trop de polyvalents pour une carte à 2 élixirs, surtout sous leur forme évoluée. Nous réduisons leurs dégâts pour donner une chance aux défenses manquées et pour aligner leur valeur globale sur d'autres conditions de victoire à faible coût.
Fantôme royal évolué
Dégâts de zone des squeletto-sbires : 261 → 133 (-49 %)
Le fantôme royal évolué s'est mis à hanter l'arène, et ses squeletto-sbires frappaient aussi fort que lui. Ils infligeront désormais des dégâts à hauteur de ceux de leur apparition, au lieu de reproduire complètement l'attaque du fantôme royal.
BUFFS ⬆️
Fripons
Dégâts du fripon : 204 → 217 (+6 %)
Le fripon dépendait encore trop des friponnes pour ses dégâts, ce qui rendait les fripons trop vulnérables aux sorts pour une carte à 5 élixirs. Nous lui donnons un petit coup de pouce pour qu'il s'en sorte mieux sans elles.
Phénix
PV du phénix ressuscité : 842 → 1 052 (+25 %)
Dégâts du phénix ressuscité : 174 → 217 (+25 %)
Pour que le phénix se démarque des autres options aériennes, nous améliorons sa mécanique de renaissance. Le phénix ressuscité aura désormais les mêmes stats que celui d'origine.
Impératrice spirituelle (sol)
Points de vie : 1 134 → 1 244 (+10 %)
La forme aérienne de l'impératrice spirituelle s'en sort bien, mais sa forme terrestre empêche son taux d'utilisation de décoller. Nous améliorons donc ses PV pour qu'elle résiste mieux au sol en contre-poussée.
Petit prince
Dégâts de Gardienne : 202 -> 217 (+8 %)
Le petit prince a mal pris les changements apportés au cycle des champions la saison dernière. Nous renforçons les attaques de sa Gardienne pour l'aider à le remettre sur pied.
Foreuse gobeline évoluée
Invocation à l'enfouissement : 1 → 2 (+100 %)
La foreuse gobeline évoluée est moins performante que les autres évolutions, la foreuse normale étant souvent plus fiable. Pour améliorer son potentiel offensif, nous revenons sur un ancien nerf en ramenant le deuxième gobelin qui apparaît lors de son premier enfouissement. Nous avons aussi résolu un bug qui poussait vers les tours les gobelins apparus après chaque enfouissement.
RÉSOLUTION DE BUG 🐛
Chevalier d'or
Réduction du délai avant de charger : 0,2 s → 0,05 s (-75 %)
Cette réduction vise à résoudre un bug du chevalier d'or, qui pourchassait indéfiniment une unité s'éloignant de lui. Auparavant, il initiait sa charge, puis faisait une pause de 200 millisecondes avant de charger. Si l'unité sortait alors de la portée de sa charge, le chevalier d'or la poursuivait sans cesse. Nous réduisons donc le délai à 50 ms, pour lui donner plus de chances de charger vers les unités qui s'éloignent.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale