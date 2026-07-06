Changements d'équilibrage de juillet
Mise à jour d'équilibrage – 6 juillet
NERFS ⬇️
Héros ballon
Dégâts du parasquelettes : 256 → 204 (-20 %)
Vitesse de frappe du parasquelette : 0,9 s → 1,1 s (-22 %)
Leurs années d'entraînement militaire avaient mis les parasquelettes du héros ballon bien au-dessus du lot. Ils ne seront plus aussi redoutables derrière les lignes ennemies.
Héros gobelins
Durée de déploiement : 1 s → 1,3 s (+30 %)
Les héros gobelins éclipsaient les autres nuées d'unités au point d'être devenus le dénominateur commun entre certains des decks les plus puissants de la méta. Il sera désormais plus facile de réagir face à leur brigade de renfort.
Héros chevalier
Points de vie du bouclier : 768 → 512 (-33 %)
Tout le monde reste médusé devant sa magnifique et majestueuse moustache, mais ça ne veut pas dire que son beau bouclier brillant boit être si brobuste.
Héros archer magique
PV du leurre : 627 → 271 (+57 %)
Portée de la téléportation : 5 cases → 3,5 cases (-30 %)
Portée du triple tir : 15,5 cases → 13,5 cases (-13 %)
Le héros archer magique se tirait trop facilement des situations difficiles. En se téléportant moins loin, il sera plus facile de le rattraper.
Bourreau évolué
Dégâts rapprochés : 268 → 240 (-10 %)
Portée des dégâts rapprochés : 3,5 cases → 2,5 cases (-29 %)
Pour que le bourreau évolué soit plus situationnel, nous réduisons ses dégâts rapprochés et leur portée. Ils ne devraient plus dépasser ceux des dragons !
Mineur
Dégâts aux tours couronnées : 48 → 39 (-16 %)
Depuis que les sorts ont subi un nerf général de leurs dégâts aux tours couronnées, le mineur domine à nouveau les combats classés. Ses interactions avec les autres unités restent inchangées, mais il érodera les tours moins efficacement.
BUFFS ⬆️
Héroïne pierre tombale
Coût de la capacité : 6 élixirs → 5 élixirs
Squelettes générés continuellement : 2 → 0
Points de vie : 3 379 → 4 044 (+20 %)
Le côté bancal de sa capacité à 6 élixirs a empêché la reine sépulcrale de revenir pleinement à la vie. Nous ajustons son budget de puissance pour la solidifier en tant que condition de victoire autonome.
Bébé dragon
Dégâts : 161 → 168 (+5 %)
Malgré la solidité du bébé dragon évolué dans les decks lourds, sa forme de base peine à convaincre. Nous surveillerons le bébé dragon évolué après ce buff.
Électro-géant
Points de vie : 3 855 → 3 952 (+3 %)
Nous sommes satisfaits des derniers changements apportés à l'électro-géant, mais il lui manque encore des PV pour être une menace offensive fiable.
P.E.K.K.A
Dégâts : 816 → 842 (+3 %)
P.E.K.K.A reste dans l'ombre des autres tanks. Ce buff lui permettra d'éliminer certaines unités aux PV moyens d'un seul coup.
Cavabélière
Points de vie : 1 697 → 1 766 (+4 %)
La cavabélière s'est inclinée devant les autres béliers et cavaliers dans la plupart des decks de la méta. Elle aura désormais plus de chances de toucher les tours couronnées.
N'oubliez pas : Les valeurs concernent les cartes au niveau 11, et la plupart du temps, les changements de leur forme de base se répercutent sur leurs variantes évoluée et héroïque.
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale